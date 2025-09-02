Теменужка прави Пътна карта за Дупката в бюджета

АЗ ВИЖДАМ ДЪЛБОКО, ПО-НАДЪЛБОКО...

Теменужка Петкова реши да превърне дефекта в ефект и отрицателното в положително - тя възложи на Института по сондажите в БАН да изработи Пътна карта на Дупката в бюджета. След като се сдобие с този пътен указател, Финансовото министерство ще организира дълбокобюджетен туризъм в Дупката, където милиардери ще могат да се гмуркат като в Марианската падина. Теменужка е убедена, че никой уважаващ се милиардер не би пропуснал инвестиция в такова преживяване - потапяне в дефицита на хазната.

"Да се гмуркаш в отрицателни финансови показатели, това е нещо безаналогово като цифровото евро! УНИКАЛНО!" - рекламира в аванс уникалницата Теменужка.

До дъното на бюджетния дефицит няма да пускаме туристи, колкото и да си платят - там налягането е чудовищно и се губи GPS-ът като покрай Пловдив, когато пристигат Урсули. Такива хекто, кило и мегаПаскали няма и около Митниците.

"То и в Марианската падина е така: туристическите батискафи се спускат само на няколко километра, по-надолу е опасно. Казано научко-популярно, на всеки 10 лева надолу в дефицита налягането се увеличава с около 1 мегаПаскал. Надолу до 6 млрд ги смятайте както искате. А и то какво толкова има да се види на дъното? Едно ББР, нищо особено!" - навигира Теменужка.

Тя гарантира доброто преживяване в дълбочините на дефицита с приказната подробност, че снабдяването и кетърингът за дълбокобюджетния туризъм се поемат от веригата Магазини за хората и Пламенка.

"А пък ако на някого му стане лошо и почне да повръща, това няма да е от храната, а от морската болест" - усмихва се хитро дълбокобюджетницата.

Съща така Теменужка обещава вече да не губи Пътни карти.

"Оная предишната Пътна карта на Руско-турски поток я загубих, защото някой я беше свил на тръба и си играл на фунийки с недружествени държави" - свидетелства загубанката.