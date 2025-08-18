Медия без
Путин се яви на кастинг за двойници, провали се - много бил стар

Казаха му че в краен случай могат да го ползват за трупен двойник

18 Авг. 2025
Двойници на Путин и Кабаева от късното средновековие: картина на Ян ван Ейк от 1434.
Президентът и Гарант на Конституцията на РФ Владимир Путин реши да си направи социален експеримент като Харун Ал-Рашид, но с друга концепция. 
Мъдрият Ал-Рашид се разхождал в бедни дрехи из Багдад, за да разбере какво мислят за него обикновените хора, а Путин измисли по-особена игра - реши да се яви на кастинг за двойник, знаейки че Агенцията по двойниците сега попълва запасите с реплики на президента. 
Според качествата си тези двойници се ползват за различни задачки-закачки - примерно да го заместват при Алина Кабаева или да го пускат на разни тьотки в трудови колективи да му пипат мускула. Това са дейности, които повишават патриотичното напрежение и народът има нужда от тях. Но президентът е на години, с претоварена програма, че има и война да води, хора трябва да се убиват, това не е баници да въртиш. За Кабаева, Кривоногих и тьотките може и по-прости двойници да се пускат, те изобщо не усещат разликата. 
И така, на Путин му хрумнала тази игра между подписването на две заповеди за удари по детски градини с укронацисти - сетил се за Харун Ал-Рашид и неговите екскурзии сред народа, но за Путин да се меша с народа е безполезно, защото отдавна се е погрижил всички да мислят или правилно, или в затвора, или под земята, или в чужбина. 
Путин се преоблякъл в бедни дрехи и се явил на кастинга в Агенцията по двойниците. Изчакал си реда на опашката, показал на комисията какво може в ролята на Владимир Путин - походка, маниери, властно изражение, канибалски заповеди и всичко, коетп знаел от собствения си живот в Кремъл. Но за негова най-неприятна изненада получил двойка за слаба имитация и освен това му казали, че е прекалено стар, за да играе Путин. 
"Нали ше те пуснем при Кабаева и тя ще каже: какъв е тоя грохнал урод, не ми пробутвайте калпави екземпляри - обяснили му оценителите. - Не ставаш, дядка, много си сплескан и прекаляваш с ботокса, па и на пръст миришеш, откровено казано. Можеш да заместиш Владимир Владимирович само в дървен костюм, ха-ха-ха!"
Путин много се ядосал, но запазил чекистко хладнокръвие, прибрал се в Кремъл и уредил на цялата комисия екскурзия с фекалния му куфар. 
Преди да ги отправи на това последно пътешествие, Путин привикал членовете на комисията да им каже, че е глупаво да се вярва в конспирации за двойници. 
"Това е като да вярваш в приказката за Гнилия Запад, дето всеки момент ще доизгние окончателно. Слуховете за моите двойници имат оперативна стойност дотолкова, колкото лековерните да си представят, че съм вечен и винаги при амортизация мога да бъда сменен като резервна част. Разумните хора не вярват в такива глупости" - поучил ги Путин и ги пратил на съответния адрес. 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
Ключови думи:

фейк бюлетин, фалшиви новини

