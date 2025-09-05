Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Фейк бюлетин

В опит да състави правдоподобна версия за Русе GPT се срина от претоварване

От напрежението във въздуха се събудиха духовете на Мидхат Паша и Баба Тонка с отрязаната глава на Караджата

05 Септ. 2025
Pixabay

РУСЕ, КОНАКА НА МИДХАТ ПАША
Цветът на русенската полиция заедно с подкрепления от София, криминалисти, кибер-специалисти и AI-авангардисти се събраха в стария конак на Мидхат Паша и вече два дни си блъскат умните глави в опит да съставят що-годе правдоподобна и минимално лицеприятна версия за трагедията с началника на русенската полиция.
Всяка следваща версия е все по-нелепа, слуховете, които пуснаха междувременно през различни неофициални источници, определено за нищо не стават и си противоречат прекалено очевидно дори за днешните времена на пост истина. 
Вътрешният министър-интелектуалец за кратко се завъртя в Русе, включи се в брейнсторминга, но толкова се отчая от фактическия състав на случката, че само тегли една политическа майна на Радев и забегна в другия край на България, където си намери някакъв не така безнадежден ангажимент и продължи да пустосва президента по инерция. 
Започва трето денонощие, сцепените от мислене милиционерски глави се люлеят, очи тъмнеят, компютрите изпускат дим. Прегрели харддискове, изгърмели дейта центрове, бракувани от претоварване информационни системи - всичко това доведе до безпрецедентен срив на невронката Chat GPT. 
Чат-ботът бе претоварен от хиляди запитвания едно след друго да генерира НЕЩО полусмислено, което да се каже на обществото. 
През това време обществото съвсем полудя и почна да измисля по-големи дивотии даже от Изкуствения интелект: 
"Каква ли страшна тайна се крие в Русе? - питаше се обществото. - Какво толкова крият, че вече два дни шикалкавят като тийнейджър, който се прикрива с порно, за да не видят родителите му какво действително е търсил в интернет!" - почна да изпушва и обществото. 
"Дори с джипиеса на Урсула не беше такъв зор да се натаманят нещата" - пъшка и Бай Изкуствен Интелект. 
И така - главите на милиционерите и GPT гръмнаха и все още няма приемливо решение на задачка-закачката: какво да кажем на обществото за тая мистериозна нощ! 
От напрежението във въздуха на конака се събудиха духовете на стария валия Мидхат Паша и Баба Тонка с отрязаната глава на Стефан Караджа в престилката. 
Прегрелите милиционери погледнаха духовете и си пожелаха да са на тяхно място. А духовете от своя страна, като видяха живите милиционери, побързаха да се върнат в царството на сенките. Баба Тонка и Мидхат Паша плеснаха с ръце и се прегърнаха, па си подбраха духа на Караджата и набързо се върнаха там, откъдето бяха дошли. 
***
Храбрите милиционери чакат шефът им да се съвземе малко от малко, за да съгласуват нещо за казване, каквото и да е!  

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

фейк бюлетин, фалшиви новини

Още новини по темата

Митов: Култът към юмрука и коремните на Радев ни докараха до туй дередже!
04 Септ. 2025

Ватман мята пачки от кабината, връща доверието в професията
03 Септ. 2025

Съвсем нов обрат с GPS-а на Урсула - Песков се закле, че дори е помогнал за кацането
03 Септ. 2025

Теменужка прави Пътна карта за Дупката в бюджета
01 Септ. 2025

Адвокат и физкултурник бяха групово изнасилени от 14-годишна
30 Авг. 2025

Терминаторът от "Паркинги и гаражи" ще помага за въвеждане на еврото
27 Авг. 2025

ФИУ-ТУ-ТУУ - новото шоу на БНТ за пътна безопасност, интимен морал и християнство
26 Авг. 2025

Новото попълнение в Домовата книга обеща да публикува всички ценни инструкции
20 Авг. 2025

Путин се яви на кастинг за двойници, провали се - много бил стар
18 Авг. 2025

Тримата от Наглите са в Аляска - имали опит в преговорите
14 Авг. 2025

Джуконди искат оставката на Сарафов: Защо за нас няма зайчета????
14 Авг. 2025

Народен съд раздава евтино правосъдие, готви се и Народен Магнитски Акт
09 Авг. 2025

Стръки Лайк преби ансамбъла по худ. гимнастика - сам, с голи ръце
05 Авг. 2025

Една жена зачена непорочно, роди полицай
04 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ПОСЛЕ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Проевропейският консенсус" на ГЕРБ е пълна бутафория
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар