Фейк бюлетин

Новото попълнение в Домовата книга обеща да публикува всички ценни инструкции

Ако ми пратят stick-pic - и това ще публикувам, но със съответното възрастово ограничение! - очерта приоритети зам.-омбудсманицата

20 Авг. 2025

НЯМА СКРИТО-ПОКРИТО
Следвайки ценните инструкции, девойката Филипова всеки момент ще се впище в Домовата книга и от закрилница на потребителите хипотетично вече може да стане цял премиер! 
На интервюто за новата си работа на позиция зам.-омбудсманица девойката се врече в пълна прозрачност и обеща да публикува всички ценни инструкции, които получава от сериозни хора - за да няма скрито-покрито и да имат професионалните ѝ действия повече авторитет и институционална тежест. 
А и така ще се избегнат превратни тълкувания от злонамерени публицисти като отделно взети черепи. 


Кореспонденция между бъдещи локални клиенти на Глобалния Магнитски; единият от локалите е несправедливо санкциониран.
С публикуването на всички инструкции, които получава ще даде личен пример и на веригите хранителни магазини, които трябва да публикуват ежедневно цените си, за да се предотвратят всички опити за спекула покрай въвеждането на еврото - нещо, за което веригите се назландисват "дори и след призива от лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски" - както каза Филипова наскоро.
"Всичко ще публикувам, всички инструкции! Ако ми пратят stick-pic - и това ще публикувам, но със съответното възрастово ограничение, за да са защитени всички малки, големи и още по-големи потребители! Нищо че формално е лична кореспонденция, обществото има право да знае. Ако трябва, ще си ги искам по ЗДОИ тези инструкции с картинки!" - зарече се Филипова. 
(ЗДОИ = Закон за достъп до общественозначима информация. Проблематичен закон, който много институции отказват да изпълняват и дори наказват журналисти за прекомерна упоритост по ЗДОИ.) 
***
И АМЕРИКАНСКИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ПЛАЧАТ
Филипова сподели също, че тежко впечатление са ѝ направили някои опити за спекула в САЩ. Там някои търговци си позволяват да ловят риба в мътна вода и вдигат цените неправомерно, оправдавайки се с новите мита. 
"Ще реагирам и на това безобразие, когато получа съответните инструкции!" - готова е да действа решително Филипова, защото не е калинка с пелеринка, а професионалист. 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
