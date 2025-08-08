Народен съд раздава евтино правосъдие, готви се и Народен Магнитски Акт

ПРАВОСЪДИЕ ЗА ХОРАТА

По модела на веригата "Магазини за хората", където ще се пазарува евтино за сметка на тоя, който пълни бюджета, правителството прави нов Народен съд за хората, където правосъдието ще е на поносими цени, а междувременно се изготви и проектопредложение до Белия дом да се направи и Народен Магнитски Акт, който също да е с облекчена социална цена.

Когато българинът достигне полова и гражданска зрялост, той започва да се съди за имоти с роднините, което при сегашните цени на правосъдието разорява хората, те се пропиват и отчайват, развалят се роднинските отношения, разходите надвишават многократно евентуалната печалба. Недопустимо е!

Това обясни Делян Пеевски на репортерките пред асансьора, като междувременно ги сканира с поглед, за да регистрира присъствие, отсъствие, кой плаче за дело-шамар и всички други мерки за подобряване на медийната среда.

След това дори нямаше нужда да се привиква правосъдният министър, за да му се възложи написването на законопроекта и целуването на скут, пръстен, друго и още по-друго място.

Правосъдният министър, който номинално е от ГЕРБ, седна веднага да си пише проекта за Народен съд с евтино правосъдие за хората, което ще е с качество като сирене за 5 лева, но на нас друго не ни е нужно.

Като чуха за Народен съд и народни цени, идеята се възприе много добре от БСП, Възраждане и другите любители на цени за народа, възмездие за душманите, милването на клети сюрмаси и вечната идея, че твърдата ръка не се отнася за нас, защото ние сме добрите.

Дори някои наши евродепутати за кратко бяха обхванати от патриотичен ентусиазъм да зарежат ЕП, да си дойдат и да участват в тези паметни за Отечеството събития. Но после размислиха и решиха, че засега все пак са по-полезни в гърлото на Звяра.

Успоредно с този проект, на министъра бе възложено дискретно да подготви и проектопредложение за Народния Магнитски Акт, който също ще е с поносима социална цена, понеже предвижда участие на българския бюджет в обезпечаването на голф-уикендите на Тръмп.

Оказа се, че това проектопредложение вече е готово - преди да е поръчано! - а от Белия Дон отговориха, че за голф-уикендите приемат, за другото ще помислят.

А ние нямаме какво да губим, освен веригите със занижени цени.