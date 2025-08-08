Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Фейк бюлетин

Народен съд раздава евтино правосъдие, готви се и Народен Магнитски Акт

Днес, 01:23
Pixabay

ПРАВОСЪДИЕ ЗА ХОРАТА
По модела на веригата "Магазини за хората", където ще се пазарува евтино за сметка на тоя, който пълни бюджета, правителството прави нов Народен съд за хората, където правосъдието ще е на поносими цени, а междувременно се изготви и проектопредложение до Белия дом да се направи и Народен Магнитски Акт, който също да е с облекчена социална цена. 
Когато българинът достигне полова и гражданска зрялост, той започва да се съди за имоти с роднините, което при сегашните цени на правосъдието разорява хората, те се пропиват и отчайват, развалят се роднинските отношения, разходите надвишават многократно евентуалната печалба. Недопустимо е! 
Това обясни Делян Пеевски на репортерките пред асансьора, като междувременно ги сканира с поглед, за да регистрира присъствие, отсъствие, кой плаче за дело-шамар и всички други мерки за подобряване на медийната среда. 
След това дори нямаше нужда да се привиква правосъдният министър, за да му се възложи написването на законопроекта и целуването на скут, пръстен, друго и още по-друго място.  
Правосъдният министър, който номинално е от ГЕРБ, седна веднага да си пише проекта за Народен съд с евтино правосъдие за хората, което ще е с качество като сирене за 5 лева, но на нас друго не ни е нужно.
Като чуха за Народен съд и народни цени, идеята се възприе много добре от БСП, Възраждане и другите любители на цени за народа, възмездие за душманите, милването на клети сюрмаси и вечната идея, че твърдата ръка не се отнася за нас, защото ние сме добрите. 
Дори някои наши евродепутати за кратко бяха обхванати от патриотичен ентусиазъм да зарежат ЕП, да си дойдат и да участват в тези паметни за Отечеството събития. Но после размислиха и решиха, че засега все пак са по-полезни в гърлото на Звяра. 
Успоредно с този проект, на министъра бе възложено дискретно да подготви и проектопредложение за Народния Магнитски Акт, който също ще е с поносима социална цена, понеже предвижда участие на българския бюджет в обезпечаването на голф-уикендите на Тръмп. 
Оказа се, че това проектопредложение вече е готово - преди да е поръчано! - а от Белия Дон отговориха, че за голф-уикендите приемат, за другото ще помислят.  
А ние нямаме какво да губим, освен веригите със занижени цени. 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

фалшиви новини, фейк бюлетин

Още новини по темата

Стръки Лайк преби ансамбъла по худ. гимнастика - сам, с голи ръце
05 Авг. 2025

Една жена зачена непорочно, роди полицай
04 Авг. 2025

Америка фърст, митницата секънд: с новите мита митничарите отново стават велики!

01 Авг. 2025

Пеевски предложи закриване на бухалката OFAC, не отговаряли на FAQ
30 Юли 2025

Йотова колеблива: върна Иванчева в затвора и пак я освободи
29 Юли 2025

Уволнен мутро-гард ликува: С радост ще ме вземат в МВР!
28 Юли 2025

Радев се отказа от референдума, бил плод на временна невменяемост
25 Юли 2025

Сарафов зарязва всичко, влиза в нишата на Ози Озбърн
23 Юли 2025

"Тук не е Берлин" - скандираха ЛЕЛИНЧОВЦИ-ГЕРБ и ядоха бой пред посолството на ФРГ
22 Юли 2025

Георг Георгиев пробва да подпали Бундестага, научи немски команди за коне
17 Юли 2025

Митов тъжен: Десетилетия култ към мутрите направиха от полицаите - локали
15 Юли 2025

Пламенка не е тази, за която се представя
14 Юли 2025

Пламенка издаде: Искаха ми суджук, дадох им свински черва, оплетоха се!
11 Юли 2025

Осъдиха Министър Боташ на общественополезен труд - става кмет на Варна
10 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ПОСЛЕ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Привилегиите за синдиката на МВР миришат на корупция
ДИЯН БОЖИДАРОВ: В ход е ново политическо пренареждане
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Изстрелът на Пеевски срещу КПК е прицелен в ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар