Фейк бюлетин

Митов: Култът към юмрука и коремните на Радев ни докараха до туй дередже!

Според вътрешния министър - президентът дори не може да носталгира в правилния етико-естетически ключ

04 Септ. 2025

РУСЕ, НА КЕЯ, ПО ЗАЛЕЗ
Министърът, който не понася немотивираното насилие - Дани Митов, направи романтична разходка по залез слънце на кея в Русе, придружен от журналист и много дискретна охрана, за да не стане някоя глупост. По време на разходката Митов изказа няколко много смели тези, поуката от които е, че президентът Радев лично е отговорен за цъфтежа на локалите, побоите над полицейски шефове, кушиите с трамваи, ерозията на ценностите и крехката полова неприкосновеност в Симитли. 
Въпреки романтично настроение на МВР-шефа, в първите минути на разходката му беше малко трудно да се отпусне, като на Ерген в началото на телевизионното шоу. 
Но хубавото време, красивия залез и тактичните въвеждащи въпроси* на журналиста предразположиха министъра и той успя да заяви себе си, да отключи потенциала си и да се отстои. 
След първия цикъл въпроси Митов реши да бъде болезнено откровен и захвана темата в самата ѝ същина:
- Радев е косвено отговорен за това, което се случи в Русе с пребития ми колега, Радев е виновен и за много други отрицателни явления в обществото ни - загледа се в кървавия диск на слънцето Митов и по каменното му лице се плъзна сълза-издайница. - Радев постъпи безотговорно с бъдещето на децата ни! Той вкара в главите им престъпни заблуждения. Когато Радев вдигна юмрук и викна "мутри вън!", той заблуди обществото кои са истинските мутри. Какви мутри са Пеевски и Борисов с техния наднормен вътрешен живот? Представяте ли си Борисов и Пеевски да се бият по нощите с полицаи? Това физически и морално не е възможно. Борисов нощем е при внуците си или в ареста! А Радев показа една арогантна физическа активност: юмруци, лицеви опори, коремни възлизания... Но той не каза на децата ни, че физическото развитие трябва да върви успоредно с възпитание в добродетели. Той не даде положителния морален пример. Борисов направи "фиуу-ту-туу" на тротонетките на внуците си. А колко тротонетки зафарфичи Радев? И къде е Радев, когато свирепстват тротонетките? МВР прави всичко възможно, дори нощем нашите висши полицаи правят забележки на гамените с тротонетки, за което заплащат с тежки телесни повреди!...
Другата тежка теза, която озвучи министърът с добро сърце беше свързана с правилната употреба на носталгията. 
Според Митов - президентът се опитва да паразитира върху соцносталгията, но дори това не му се отдава. 
- Ако беше читав носталгик Радев, трябваше да каже: едно време шеф на полицията нямаше как да пострада в пиянска или наркотична свада. Едно време се знаеше кой е началник, кой е престъпник, кой е властта и кой е инструмент на властта! Така се носталгира, това са достойните интонации, щом ще въздишаме по миналото!...
Слънцето се скри, на кея захладня, по тялото на Митов премина тръпка - от хлад, гняв, благородство и неочаквана мисъл...
Митов хвана журналиста за лакътя и му прошепна:
- Ай да те водя на акция против наркоразпространението!
____________
* Как постигате успехите си? Каква е тайната на интелекта ви? Как се грижите за вътрешния си вид? Как отговаряте на тези, които смятат, че красивите мъже са лекомислени и повърхностни? 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
