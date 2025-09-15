И прокурорските синове минават към "Ново начало"

"Слаби са му очилцата на Митов, да мине официално към Пеевски, тогава може да говорим сериозно" - не е прост прокурорският син.

Прокурорските синове - лоши момчета, обединяват интересите и усилията си с "Ново начало", за да не загазват повече и да работят за хората, вместо да си губят времето с нереформираната съдебна система.

В асоциацията на прокурорските синове засега има двама членове, но те са много сериозно момчета, а не някакви мамини-татюви глезанчовци.

Единият е пернишкият отмъстител, който от известно време е в неизвестност, а вторият е в известност и бе заловен с 50 кг. марихуана.

Издънките на прокурорски родословни взели решението да се обединят и да потърсят сътрудничество с "Ново начало", след като сума кметове, че и действащ областен управител се прехвърлиха от Борисов към Пеевски.

Областен управител от ГЕРБ припозна "Новото начало" Трансферите от ГЕРБ към ДПС - Ново начало продължават, макар и не пряко. Най-новото попълнение във формацията на Делян Пеевски е областният управител на Разград Владимир Димитров. До юли той бе областен координатор на ГЕРБ. Тогава престана и да е член на ГЕРБ.

Прокурорският син с марихуаната сега не може да говори, защото е с мярка за неотклонение. Но другият - побойникът от Перник, е с мярка за отклонение и сподели някои съображения във видеообръщение. Той е тъмен отмъстител, неуловим като черна пантера, но когато има какво да каже на обществото, изказва без страх гледната си точка по YouTube.

Според него, вече е безредметно да се търсят контакти с ГЕРБ, а Борисов е безперспективен политик, не може да освободи дори един зле сготвен варненски кмет.

"Бухалките на ГЕРБ са меки, чадърите им чупят спици" - изрази се обазно пернишкият жрец на уличната Темида.

Преди няколко месеца прокурорският син от Перник бе призован от вътрешния министър Митов да се предаде, но беглецът смята, че това не е сериозно.

"Митов първо да мине официално към Пеевски, тогава можем да говорим. Сега няма смисъл. Защо няма смелост това къдравото да си каже, че е човек на Пеевски, що за лицемерие?" - отвратен е прокурорският син, който говори и от името на другият прокурорски син, който временно е с мярка за неотклонение, но също иска да работи за хората.

"Ние много добре знаем какво е откат, ресто, отчисления и социална отговорност при високодоходните бизнеси. Но искаме да говорим със стабилни хора" - дава ясни знаци синът с мярка за отклонение.