Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Синът на прокурор от Бургас е арестуван с 50 кг марихуана

Митничари хванаха и рекордна контрабандна пратка, която е пътувала от Германия за Турция

15 Септ. 2025Обновена
От Агенция "Митници" се похвалиха, че са пресекли на най-голямата контрабанда на марихуана на ГКПП "Кап. Андреево" от 15 години насам.
От Агенция "Митници" се похвалиха, че са пресекли на най-голямата контрабанда на марихуана на ГКПП "Кап. Андреево" от 15 години насам.

Син на прокурор от Апелативната прокуратурата в Бургас е арестуван с 50 кг марихуана при специализирана операция на ГДБОП-Бургас. Това става ясно от прессъобщение на прокуратурата. По разпореждане на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов разследването по досъдебното производство ще бъде възложено на Районна прокуратура-Варна. От прокуратурата не съобщават името на прокурора.

Очаква се, след като делото бъде възложено на наблюдаващ прокурор на принципа на случайното разпределение, да бъде издадено постановление за задържане за срок до 72 часа и Районна прокуратура-Варна да поиска от съда да му бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

 

Рекорд

Рекордните 740 кг марихуана за над 11,8 млн. лв. бяха открити при проверка на камион на граничния пункт "Капитан Андреево". Това е най-големият улов на Агенция "Митници" (АМ) за тази година. Гигантският контрабанден товар е бил маскиран като... фрезова машина, превозвана от Германия към Турция.

Марихуаната - общо 656 вакуумирани пакета, била натъпкана в товарното помещение между челната стена и декларирания товар в 20 картонени кашона и 22 текстилни чанти, обвити с прозрачно и черно фолио. Представители на митниците, МВР и прокуратурата дадоха на съвместен брифинг подробности за залавянето на рекордната пратка.

На 11 септември, час преди полунощ, на ГКПП "Кап. Андреево" пристигнала товарна композиция - влекач и полуремарке, с немска регистрация. Шофьорът, турски гражданин, представил документи за превоз на фрезова машина. От отдел „Борба с наркотрафика" в АМ - Бургас се усъмнили и след проверката на документите и измерване на осовото натоварване на превозното средство композицията била претърсена. Така митничарите открили пакетите със зелено вещество. 

Иван Пасков, зам.-директор на  столичната митница, обясни, че вниманието на служителите е било привлечено от факта, че товарът е бил с фирмена, а не с митническа пломба, а освен това камионът е бил с нестандартен размер.

Стефан Бакалов, началник на отдел „Борба с наркотрафика", обясни, че 11.8 млн. лева е груба оценка само за целите на разследването, а реално на турския черен пазар стойността на задържаната марихуана е многократно по-висока. Марихуаната е най-често задържаният наркотик на границата с Турция, а сега заловеното количество е най-голямото, откривано на ГКПП "Капитан Андреево" през последните 15 години.

По случая е образувано досъдебно производство. 49-годишният турски шофьор с инициали Н.К.е задържан. Днес  Хасковската окръжна прокуратура е внесе искане в съда за задържането му под стража. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

марихуана, контрабанда

Още новини по темата

Нелегалните цигари са под процент в Русе и над 25% в Свиленград

20 Май 2025

Борисов: Пеевски ми каза, че няма контрабанден канал
09 Май 2025

Борисов сравни пловдивските полицаи с текезесари
17 Апр. 2025

Митов и Киселова осуетяват изслушванията за скандалите в МВР
16 Апр. 2025

Борисов се обяви за тотална чистка в ОДМВР-Пловдив
10 Апр. 2025

ГЕРБ обърна вота на БСП и саботира изслушване за контрабандата

09 Апр. 2025

Наркодилър предложи 20 000 лв. подкуп на столични полицаи
26 Февр. 2025

Рекордните 125 кг злато задържаха на ГКПП "Капитан Андреево"
13 Септ. 2024

6.5 млн. цигари в шкафове за ел. табла бяха спипани на Кулата
18 Май 2024

Властта се стовари на "Кап. Андреево" заради 400 кг хероин
20 Апр. 2024

Основният обвиняем от митническата ОПГ още се издирва
05 Апр. 2024

Митниците правят засилени проверки за контрабанда към Австрия
07 Яну. 2024

Служител на Агенция "Митници" е задържан с 15 кг марихуана

28 Ноем. 2023

Германия легализира марихуаната
16 Авг. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: "Луди" написаха 2 млн. думи история - на хартия, да остане
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Опозицията отслабва срещу "силната държава" на Пеевски
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар