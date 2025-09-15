Синът на прокурор от Бургас е арестуван с 50 кг марихуана

Син на прокурор от Апелативната прокуратурата в Бургас е арестуван с 50 кг марихуана при специализирана операция на ГДБОП-Бургас. Това става ясно от прессъобщение на прокуратурата. По разпореждане на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов разследването по досъдебното производство ще бъде възложено на Районна прокуратура-Варна. От прокуратурата не съобщават името на прокурора.

Очаква се, след като делото бъде възложено на наблюдаващ прокурор на принципа на случайното разпределение, да бъде издадено постановление за задържане за срок до 72 часа и Районна прокуратура-Варна да поиска от съда да му бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Рекорд

Рекордните 740 кг марихуана за над 11,8 млн. лв. бяха открити при проверка на камион на граничния пункт "Капитан Андреево". Това е най-големият улов на Агенция "Митници" (АМ) за тази година. Гигантският контрабанден товар е бил маскиран като... фрезова машина, превозвана от Германия към Турция.

Марихуаната - общо 656 вакуумирани пакета, била натъпкана в товарното помещение между челната стена и декларирания товар в 20 картонени кашона и 22 текстилни чанти, обвити с прозрачно и черно фолио. Представители на митниците, МВР и прокуратурата дадоха на съвместен брифинг подробности за залавянето на рекордната пратка.

На 11 септември, час преди полунощ, на ГКПП "Кап. Андреево" пристигнала товарна композиция - влекач и полуремарке, с немска регистрация. Шофьорът, турски гражданин, представил документи за превоз на фрезова машина. От отдел „Борба с наркотрафика" в АМ - Бургас се усъмнили и след проверката на документите и измерване на осовото натоварване на превозното средство композицията била претърсена. Така митничарите открили пакетите със зелено вещество.

Иван Пасков, зам.-директор на столичната митница, обясни, че вниманието на служителите е било привлечено от факта, че товарът е бил с фирмена, а не с митническа пломба, а освен това камионът е бил с нестандартен размер.

Стефан Бакалов, началник на отдел „Борба с наркотрафика", обясни, че 11.8 млн. лева е груба оценка само за целите на разследването, а реално на турския черен пазар стойността на задържаната марихуана е многократно по-висока. Марихуаната е най-често задържаният наркотик на границата с Турция, а сега заловеното количество е най-голямото, откривано на ГКПП "Капитан Андреево" през последните 15 години.