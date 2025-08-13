Джуконди искат оставката на Сарафов: Защо за нас няма зайчета????

Джукондите на Пркуратурата се разбунтуваха и поискаха оставката на Сарафов, обидени, че Дани Каназирева получава специално отношение, а те - не, Каназирева получи от шефа на ВАС подарък зайче, посипаха я с розов цвят, обещаха ѝ красива служба и още нещо. А джукондите - не.

За джукондите в прокуратурата - само работа, работа, работа и нищо за душата, една топла дума няма няма кой да им каже, няма зайчета, няма закачки и заешки ушички, да не говорим за заешки опашчици и други знаци на внимание, каквито заслужава всяка колежка, особено ако е красива и умна. Джукондите са недоволни и от това, че при прегрупирането тях никой не ги викал.

НЕЗАБАВНА ОСТАВКА НА ЛИЦЕТО БОРИСЛАВ БОБИ САРАФОВ!

САРАФОВ Е СЕКСИСТ, ДОЛУ, ВЪН - написаха джукондите петиция само с големи букви, за да подчертаят, че НАИСТИНА СА БЕСНИ!



Съдия Дани получава зайче от извънмандатния председател на ВАС Чолаков.

***

"А ние гърбави ли сме, носовете ни ли са грозни, джуки ли нямаме, не сме красиви ли????" - питат страховито-риторично джукондите.

"Кой въобще го е назначил лицето Сарафов за Главен прокурор" - питат джукондите по-надолу в петицията си, вече с нормални букви и признават, че Чолаков също заема поста си по силата на странни обстоятелства и основания, но си го заслужава, защото знае как да направи жест на колежка.

"Ех, а Гешев какъв галант беше! Подаряваше цветя дори на врагините си!" - въздишат джукондите и си спомнят хубавите моменти от миналото като циганката с тумбалалайката от старата песен.



Тя му иска оставката, той подарява цветя. Я най-добре Гешев да се върне да си довърши мандата!

***

В своя пурпурен гняв величав джукондите с пурпурните тоги показаха, че заедно с миловидните лица те носят и духа на разплатата като богините на отмъщението в античната митология - това са Ериниите (в елинския пантеон) или Фурии (в римската митологична система).



На картината - "Разкаянието на Орест, или Преследването на Орест от Ериниите", Адолф Бугро, 1862.

***

Навремето в античния свят този Орест убил майка си, защото бил сексист. Богините на възмездието Еринии/Фурии го подгонили, за да му въздадат заслуженото и да го накажат с мъки по древното обичайно право, без съд и присъда, защото всичко е ясно. Но Атина устроила първия съдебен процес на античността и дори оправдала Орест.

Това адски наскърбило Фуриите, които получават несправедливо отношение и до днес.

