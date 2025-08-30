Адвокат и физкултурник бяха групово изнасилени от 14-годишна

ФОРМАЛНО Е ПРАВИЛНО...

Физкултурник от столично училище и неговият адвокат бяха зверски изнасилени от 14-годишна ученичка - няколко пъти, групово и поединично, с особена дързост, цинизъм и постоянство.

Унижени и опустошени, жертвите потърсиха закрила от Закона, ала не можаха по получат справедливост - деянието си извършителката извършила в условия на формална законова коректност.

Изнасилвачката подбрала жертвите си така, че да нямат никаква формална връзка с нея. Тя си била набелязала физкултурника, още когато била на 13 и той ѝ преподавал физическо. Коварницата специално се преместила в съседното училище, хем за да го държи под око, хем за да нямат формално-професионална връзка. Изчакала да стане на 14, за да покрие възрастта за съгласие, изчела цялата нормативна база по въпроса и така си оплела кошничката, че да не може никой да я хване в юридическа грешка.

Престъпните си, ала ненаказуеми действия, 14-годишната агресорка извършила във физкултурния салон, където примамила физкултурника с обещание за кондиционна тренировка.

Усещайки накъде отиват нещата, физкултурникът се опитал да изклинчи, но момичето му казало през смях да си доведе и адвоката, щом толкова го е страх от едно 14-годишно дете.

"Но тя не е дете! - свидетелства адвокатът. - Тя е на 14, извънредно развита физически и умствено, комбинативна и манипулативна. Доносниците в квартала шушукат, че, образно казано, на кръста ѝ вече висят скалповете на няколко таксиметрови шофьори, наркодилъри, охранители в тийн-дискотека и други представители на рискови професии. Жертвите обаче мълчат от срам и опасения за обществен остракизъм. За съжаление у нас има култура на отхвърляне и виктимизиране на жертвата" - сломен е адвокатът.

Насилничката формално успяла да изкопчи съгласие от жертвите си, като ги блъскала по главите с учебник по наказателно право, докато ѝ кажат "да" пред камерата на телефона ѝ - твърдейки, че това блъскане уж било част от любовната игра. Жертвите били толкова объркани и зашеметени, че просто се оставили в ръцете на извършителката, молейки я само да свърши по-бързо. Тя отново се изсмяла сатанински и дълго си играла с тях като с безплатни играчки, които много не ги и пазиш, защото не представляват бог знае каква ценност.

"Юркаше ме като чужда кола - свидетелства и физкултурникът. - И то си е така. Аз имам семейство... Имах семейство. Жена ми не прояви грам разбиране и съчувствие, изхвърли ме на улицата, изолира ме от децата".

***

...ПО СЪЩЕСТВО ИЗДЕВАТЕЛСТВО!

"Добре, тя си е написала домашното, формално е спазила буквата на закона, но нима законът е само параграфи и ченгелчета? Нима забравихме понятията Дух на закона, чест, достойнство, хуманизъм? Нима забравихме думите на Ленин: формално е правилно, по същество издевателство. Наистина ли това престъпление ще остане напълно безнаказано? Нашата насилница вече се оглежда за нови жертви, това лице не се спира пред нищо, следващата жертва може да е някой трудноподвижен корпулент, овладял съдебната система, но безсилен пред козните на едно такова коварно лице, каквото е нашата мъчителка!" - ридаят жертвите, изгубили надежда за справедливост и травмирани завинаги.

Адвокатът и физкултурникът сериозно обмислят колективно самоубийство по особено мъчителен начин - с надеждата обществото да се шокира и да вземе мерки.

"Може би ще го направим през април следващата година, това ще е нашето Априлско въстание. Саможертва в името на идеал, който е по-висок от нашите съсипани животи" - планират те.

Имената на жертвите крием от милост, името на извършителката ме споменаваме от чист животински страх за половата ни неприкосновеност.



Адвокатите пледираха напразно :(