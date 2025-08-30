Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Фейк бюлетин

Адвокат и физкултурник бяха групово изнасилени от 14-годишна

Днес, 19:44
ЧОВЕК ЗА МЪКИ Е РОДЕН - извикал Мислителят на Роден след тежък размисъл в условия на посткоитална депресия.
Pixabay
ЧОВЕК ЗА МЪКИ Е РОДЕН - извикал Мислителят на Роден след тежък размисъл в условия на посткоитална депресия.

ФОРМАЛНО Е ПРАВИЛНО...
Физкултурник от столично училище и неговият адвокат бяха зверски изнасилени от 14-годишна ученичка - няколко пъти, групово и поединично, с особена дързост, цинизъм и постоянство.
Унижени и опустошени, жертвите потърсиха закрила от Закона, ала не можаха по получат справедливост - деянието си извършителката извършила в условия на формална законова коректност. 
Изнасилвачката подбрала жертвите си така, че да нямат никаква формална връзка с нея. Тя си била набелязала физкултурника, още когато била на 13 и той ѝ преподавал физическо. Коварницата специално се преместила в съседното училище, хем за да го държи под око, хем за да нямат формално-професионална връзка. Изчакала да стане на 14, за да покрие възрастта за съгласие, изчела цялата нормативна база по въпроса и така си оплела кошничката, че да не може никой да я хване в юридическа грешка.
Престъпните си, ала ненаказуеми действия, 14-годишната агресорка извършила във физкултурния салон, където примамила физкултурника с обещание за кондиционна тренировка. 
Усещайки накъде отиват нещата, физкултурникът се опитал да изклинчи, но момичето му казало през смях да си доведе и адвоката, щом толкова го е страх от едно 14-годишно дете. 
"Но тя не е дете! - свидетелства адвокатът. - Тя е на 14, извънредно развита физически и умствено, комбинативна и манипулативна. Доносниците в квартала шушукат, че, образно казано, на кръста ѝ вече висят скалповете на няколко таксиметрови шофьори, наркодилъри, охранители в тийн-дискотека и други представители на рискови професии. Жертвите обаче мълчат от срам и опасения за обществен остракизъм. За съжаление у нас има култура на отхвърляне и виктимизиране на жертвата" - сломен е адвокатът. 
Насилничката формално успяла да изкопчи съгласие от жертвите си, като ги блъскала по главите с учебник по наказателно право, докато ѝ кажат "да" пред камерата на телефона ѝ - твърдейки, че това блъскане уж било част от любовната игра. Жертвите били толкова объркани и зашеметени, че просто се оставили в ръцете на извършителката, молейки я само да свърши по-бързо. Тя отново се изсмяла сатанински и дълго си играла с тях като с безплатни играчки, които много не ги и пазиш, защото не представляват бог знае каква ценност. 
"Юркаше ме като чужда кола - свидетелства и физкултурникът. - И то си е така. Аз имам семейство... Имах семейство. Жена ми не прояви грам разбиране и съчувствие, изхвърли ме на улицата, изолира ме от децата". 
***
...ПО СЪЩЕСТВО ИЗДЕВАТЕЛСТВО!
"Добре, тя си е написала домашното, формално е спазила буквата на закона, но нима законът е само параграфи и ченгелчета? Нима забравихме понятията Дух на закона, чест, достойнство, хуманизъм? Нима забравихме думите на Ленин: формално е правилно, по същество издевателство. Наистина ли това престъпление ще остане напълно безнаказано? Нашата насилница вече се оглежда за нови жертви, това лице не се спира пред нищо, следващата жертва може да е някой трудноподвижен корпулент, овладял съдебната система, но безсилен пред козните на едно такова коварно лице, каквото е нашата мъчителка!" - ридаят жертвите, изгубили надежда за справедливост и травмирани завинаги. 
Адвокатът и физкултурникът сериозно обмислят колективно самоубийство по особено мъчителен начин - с надеждата обществото да се шокира и да вземе мерки. 
"Може би ще го направим през април следващата година, това ще е нашето Априлско въстание. Саможертва в името на идеал, който е по-висок от нашите съсипани животи" - планират те. 
Имената на жертвите крием от милост, името на извършителката ме споменаваме от чист животински страх за половата ни неприкосновеност. 

Адвокатите пледираха напразно :(

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

фейк бюлетин, фалшиви новини

Още новини по темата

Терминаторът от "Паркинги и гаражи" ще помага за въвеждане на еврото
27 Авг. 2025

ФИУ-ТУ-ТУУ - новото шоу на БНТ за пътна безопасност, интимен морал и християнство
26 Авг. 2025

Новото попълнение в Домовата книга обеща да публикува всички ценни инструкции
20 Авг. 2025

Путин се яви на кастинг за двойници, провали се - много бил стар
18 Авг. 2025

Тримата от Наглите са в Аляска - имали опит в преговорите
14 Авг. 2025

Джуконди искат оставката на Сарафов: Защо за нас няма зайчета????
14 Авг. 2025

Народен съд раздава евтино правосъдие, готви се и Народен Магнитски Акт
09 Авг. 2025

Стръки Лайк преби ансамбъла по худ. гимнастика - сам, с голи ръце
05 Авг. 2025

Една жена зачена непорочно, роди полицай
04 Авг. 2025

Америка фърст, митницата секънд: с новите мита митничарите отново стават велики!

01 Авг. 2025

Пеевски предложи закриване на бухалката OFAC, не отговаряли на FAQ
30 Юли 2025

Йотова колеблива: върна Иванчева в затвора и пак я освободи
29 Юли 2025

Уволнен мутро-гард ликува: С радост ще ме вземат в МВР!
28 Юли 2025

Радев се отказа от референдума, бил плод на временна невменяемост
25 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ПОСЛЕ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Ще си го бием в главите този антикорупционен закон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар