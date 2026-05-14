7 души загинаха, а 20 са изчезнали след руска атака срещу Киев

В нощта на 14 май руските сили проведоха една от най-масираните атаки срещу Киев с дронове и ракети. В резултат в Дарницкия район на града се е срутила част от девететажна жилищна сграда, съобщи кметът на града Виталий Кличко.

Известно е за 7 загинали и 44 ранени, сред които двумесечно бебе и полицейски служител, съобщиха от офиса на главния прокурор на Украйна. По думите на Кличко спасителите продължават да търсят хора под развалините. "Гражданска защита" съобщи, че 20 души се водят изчезнали. Разчистването на отломките продължава.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски написа, че през нощта руските сили са изстреляли над 670 безпилотни апарата и 56 ракети. Основната цел е била Киев, добави украинският лидер.

По негови думи в града са регистрирани щети на 20 места, сред които жилищни сгради, ветеринарна клиника и друга гражданска инфраструктура.

Удари е имало и в Киевска област, по енергийни обекти в Кременчук, както и по пристанищна и жилищна инфраструктура в Черноморск, добави Зеленски.

Украинският президент е възложил на Силите за отбрана и на специалните служби да предложат възможни варианти за отговор на този руски удар.

Зеленски съобщи, че общо в масираните вълни от атаки на 13 и 14 май руснаците са използвали 1567 дрона и 56 ракети от различни типове. Процентът на свалените дронове е бил 94%, а на ракетите — 73%.

„Това е специална терористична тактика на руснаците, които са натрупвали дронове и ракети в продължение на определено време и съзнателно са планирали удара така, че мащабът му да бъде значителен, а трудностите за нашата противовъздушна отбрана - максимални“, подчерта Зеленски.

Утре в Киев е обявен Ден на траур.