Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

7 души загинаха, а 20 са изчезнали след руска атака срещу Киев

Рухна 9-етажна жилищна сграда и Украйна се готви за ответен удар

14 Май 2026Обновена
Руините на 9-етажната жилищна сграда
Руините на 9-етажната жилищна сграда

В нощта на 14 май руските сили проведоха една от най-масираните атаки срещу Киев с дронове и ракети. В резултат в Дарницкия район на града се е срутила част от девететажна жилищна сграда, съобщи кметът на града Виталий Кличко.

Известно е за 7 загинали и 44 ранени, сред които двумесечно бебе и полицейски служител, съобщиха от офиса на главния прокурор на Украйна. По думите на Кличко спасителите продължават да търсят хора под развалините. "Гражданска защита" съобщи, че 20 души се водят изчезнали. Разчистването на отломките продължава. 

Президентът на Украйна Володимир Зеленски написа, че през нощта руските сили са изстреляли над 670 безпилотни апарата и 56 ракети. Основната цел е била Киев, добави украинският лидер.

По негови думи в града са регистрирани щети на 20 места, сред които жилищни сгради, ветеринарна клиника и друга гражданска инфраструктура.

Удари е имало и в Киевска област, по енергийни обекти в Кременчук, както и по пристанищна и жилищна инфраструктура в Черноморск, добави Зеленски.

Украинският президент е възложил на Силите за отбрана и на специалните служби да предложат възможни варианти за отговор на този руски удар.

Зеленски съобщи, че общо в масираните вълни от атаки на 13 и 14 май руснаците са използвали 1567 дрона и 56 ракети от различни типове. Процентът на свалените дронове е бил 94%, а на ракетите — 73%.

„Това е специална терористична тактика на руснаците, които са натрупвали дронове и ракети в продължение на определено време и съзнателно са планирали удара така, че мащабът му да бъде значителен, а трудностите за нашата противовъздушна отбрана - максимални“, подчерта Зеленски.

Утре в Киев е обявен Ден на траур.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Киев, руска атака

Още новини по темата

Спецчасти ликвидираха мъжа, взел заложници в Киев
18 Апр. 2026

Русия нанесе най-смъртоносния си удар в Украйна от началото на 2026 г.
16 Апр. 2026

Кличко зове за единство в Украйна пред лицето на руската заплаха
15 Февр. 2026

Тръмп и Путин договориха седмица мир за Киев
29 Яну. 2026

Руските удари отново оставиха без отопление половин Киев
24 Яну. 2026

Повече от милион домакинства в Киев са без отопление, ток и вода
20 Яну. 2026

Руски дрон удари болница в Киев
05 Яну. 2026

Русия атакува с ракети жилищни сгради в Киев
27 Дек. 2025

Русия атакува енергийната инфраструктура на Киев
29 Ноем. 2025

30 жилищни блока в Киев попаднаха под руска атака
14 Ноем. 2025

Русия атакува Украйна с 45 ракети и над 400 дрона

08 Ноем. 2025

Русия отново атакува жилищни райони на Киев
26 Окт. 2025

Русия удари детска градина в Харков
22 Окт. 2025

Десетки дронове удариха Киев
28 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ВОЙНАТА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За новия ВСС дяволът е в детайлите
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ПП и ДБ могат да се преродят или взаимно да се изядат
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса