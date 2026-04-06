Спортът по телевизията - 8 април

Макс спорт 4
01:00 Футбол: Копа Либертадорес, "Депортиво" (Ла Гуаира) - "Флуминензе"
03:30 Футбол: Копа Либертадорес, "Универсидад Католика" - "Бока Хуниорс"
19:00 Баскетбол: Еврокупа, 1/2-финал, мач №3, "Бешикташ" - "Бахчешехир" (Истанбул)
Макс спорт 1
12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло
14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло
16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло
18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло
Макс спорт 3
12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло
14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло
16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло
18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло
20:30 Баскетбол: Евролига, "Монако" - АСВЕЛ
Диема спорт 3
13:00 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, 1/2-финал, първи мач, "Гамба Осака" - "Банкок Юнайтед"
Евроспорт 1
16:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Баския, III етап
Евроспорт 2
16:45 Колоездене (мъже): "Схелдерпрайс"
Диема спорт
18:00 Футбол: Първа лига, "Монтана" - ЦСКА
20:30 Футбол: Първа лига, "Ботев" (Пловдив) - "Локомотив" (Пловдив)
БНТ 3
18:00 Волейбол (жени): Демакс лига, 1/2-финал, мач №2, ЦПВК - "Левски София"
Макс спорт 2
19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, 1/2-финал, мач №3, "Левски София" - ЦСКА
21:30 Волейбол (мъже): Суперлега, 1/2-финал, мач №2, "Кучине Лубе" (Чивитанова) - "Рана" (Верона)
bTV Action
19:45 Футбол: Лига Европа, 1/4-финал, първи мач, "Брага" - "Бетис"
22:00 Футбол: Шампионска лига, 1/4-финал, първи мач, "Пари Сен Жермен" - "Ливърпул"
Ринг
22:00 Футбол: Шампионска лига, 1/4-финал, първи мач, "Барселона" - "Атлетико" (Мадрид)