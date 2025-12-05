Спортът по телевизията - 7 декември

Диема спорт 3

03:00 Бокс: бойно събитие в Сан Антонио, Айзък Круз - Ламонт Роуч

11:15 Формула 2: ГП на Абу Даби, състезание

15:00 Формула 1: ГП на Абу Даби, състезание

19:00 НБА: "Ню Йорк Никс" - "Орландо Меджик"

21:45 Футбол: Лига 1, "Лориен" - "Олимпик" (Лион)

Макс спорт 1

04:30 Голф: Australian Open, IV ден

11:00 Голф: "Недбанк Чалъндж", IV ден

18:00 Волейбол (мъже): Суперлега, "Юаса Батъри" (Гротадзолина) - "Итас" (Тренто)

20:00 НХЛ: "Филаделфия Флайърс" - "Колорадо Авъланч"

00:00 НХЛ: "Каролина Хърикейнс" - "Сан Хосе Шаркс"

Макс спорт 2

05:00 ММА: UFC 323, Мераб Двалишвили - Пьотър Ян

18:00 Баскетбол: НБЛ, "Миньор" (Перник) - "Шумен"

20:15 НФЛ: "Балтимор Рейвънс" - "Питсбърг Стийлърс"

23:20 НФЛ: "Грийн Бей Пакърс" - "Чикаго Беърс"

БНТ 3

07:30 Сноуборд (мъже и жени): СК в Милин, паралелен гигантски слалом

11:00 Плуване: ЕП в малък басейн в Люблин, серии

13:30 Волейбол (жени): Демакс лига, "Миньор" (Перник) - "Дея спорт"

20:00 Плуване: ЕП в малък басейн в Люблин, финали

Евроспорт 1

10:20 Ски бягане (жени): СК в Трондхайм, 10 км

12:45 Ски бягане (мъже): СК в Трондхайм, 10 км

15:00 Снукър: Шампионат на Обединеното кралство, финал, Джъд Тръмп - Марк Селби / Шон Мърфи (I сесия)

19:00 Ски (мъже): СК в Бийвър Крийк, гигантски слалом, II манш

20:00 Ски (жени): СК в Тремблан, гигантски слалом, II манш

21:00 Снукър: Шампионат на Обединеното кралство, финал, Джъд Тръмп - Марк Селби / Шон Мърфи (II сесия)

Диема спорт 2

13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Ховентут" - "Манреса"

16:00 Футбол: Премиър лийг, "Брайтън" - "Уест Хем"

18:30 Футбол: Премиър лийг, "Фулъм" - "Кристъл Палас"

21:00 Футбол: Суперлига, АЕК - "Атромитос"

Евроспорт 2

13:15 Шейни (мъже): СК в Инсбрук, II манш

14:00 Биатлон (жени): СК в Йостерсунд, 10 км преследване

15:10 Ски скокове (мъже): СК във Висла, голяма шанца, I кръг

16:15 Биатлон (мъже): СК в Йостерсунд, 12,5 км преследване

17:05 Ски (жени): СК в Тремблан, гигантски слалом, I манш

18:30 Голф: PGA тур, "Уърлд Чалъндж", IV ден

Макс спорт 3

13:30 Футбол: Серия А, "Кремонезе" - "Лече"

16:00 Футбол: Серия А, "Каляри" - "Рома"

19:00 Футбол: Серия А, "Лацио" - "Болоня"

21:45 Футбол: Серия А, "Наполи" - "Ювентус"

Нова спорт

14:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Тенерифе" - "Реал" (Мадрид)

16:30 Футбол: Бундеслига, "Хамбургер" - "Вердер" (Бремен)

18:30 Футбол: Бундеслига, "Борусия" (Дортмунд) - "Хофенхайм"

Диема спорт

14:30 Футбол: Първа лига, "Берое" - "Септември" (София)

17:00 Футбол: Първа лига, "Спартак 1918" (Варна) - "Левски"

19:30 Футбол: Суперлига, ПАОК - "Арис"

22:30 НБА: "Торонто Раптърс" - "Бостън Селтикс"

Макс спорт 4

15:00 Футбол: Ла Лига, "Елче" - "Жирона"

17:15 Футбол: Ла Лига, "Валенсия" - "Севиля"

19:30 Футбол: Ла Лига, "Еспаньол" - "Райо Валекано"

22:00 Футбол: Ла Лига, "Реал" (Мадрид) - "Селта"

Ринг

15:30 Футбол: Ередивизи, АЗ "Алкмаар" - "Гоу Ахед Ийгълс"

17:20 Футбол: Премиършип, "Селтик" - "Хартс"

22:30 Футбол: Примейра лига, "Тондела" - "Порто"