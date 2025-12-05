Спортът по телевизията - 7 декември

Диема спорт 3
03:00 Бокс: бойно събитие в Сан Антонио, Айзък Круз - Ламонт Роуч
11:15 Формула 2: ГП на Абу Даби, състезание
15:00 Формула 1: ГП на Абу Даби, състезание
19:00 НБА: "Ню Йорк Никс" - "Орландо Меджик"
21:45 Футбол: Лига 1, "Лориен" - "Олимпик" (Лион)
Макс спорт 1
04:30 Голф: Australian Open, IV ден
11:00 Голф: "Недбанк Чалъндж", IV ден
18:00 Волейбол (мъже): Суперлега, "Юаса Батъри" (Гротадзолина) - "Итас" (Тренто)
20:00 НХЛ: "Филаделфия Флайърс" - "Колорадо Авъланч"
00:00 НХЛ: "Каролина Хърикейнс" - "Сан Хосе Шаркс"
Макс спорт 2
05:00 ММА: UFC 323, Мераб Двалишвили - Пьотър Ян
18:00 Баскетбол: НБЛ, "Миньор" (Перник) - "Шумен"
20:15 НФЛ: "Балтимор Рейвънс" - "Питсбърг Стийлърс"
23:20 НФЛ: "Грийн Бей Пакърс" - "Чикаго Беърс"
БНТ 3
07:30 Сноуборд (мъже и жени): СК в Милин, паралелен гигантски слалом
11:00 Плуване: ЕП в малък басейн в Люблин, серии
13:30 Волейбол (жени): Демакс лига, "Миньор" (Перник) - "Дея спорт"
20:00 Плуване: ЕП в малък басейн в Люблин, финали
Евроспорт 1
10:20 Ски бягане (жени): СК в Трондхайм, 10 км
12:45 Ски бягане (мъже): СК в Трондхайм, 10 км
15:00 Снукър: Шампионат на Обединеното кралство, финал, Джъд Тръмп - Марк Селби / Шон Мърфи (I сесия)
19:00 Ски (мъже): СК в Бийвър Крийк, гигантски слалом, II манш
20:00 Ски (жени): СК в Тремблан, гигантски слалом, II манш
21:00 Снукър: Шампионат на Обединеното кралство, финал, Джъд Тръмп - Марк Селби / Шон Мърфи (II сесия)
Диема спорт 2
13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Ховентут" - "Манреса"
16:00 Футбол: Премиър лийг, "Брайтън" - "Уест Хем"
18:30 Футбол: Премиър лийг, "Фулъм" - "Кристъл Палас"
21:00 Футбол: Суперлига, АЕК - "Атромитос"
Евроспорт 2
13:15 Шейни (мъже): СК в Инсбрук, II манш
14:00 Биатлон (жени): СК в Йостерсунд, 10 км преследване
15:10 Ски скокове (мъже): СК във Висла, голяма шанца, I кръг
16:15 Биатлон (мъже): СК в Йостерсунд, 12,5 км преследване
17:05 Ски (жени): СК в Тремблан, гигантски слалом, I манш
18:30 Голф: PGA тур, "Уърлд Чалъндж", IV ден
Макс спорт 3
13:30 Футбол: Серия А, "Кремонезе" - "Лече"
16:00 Футбол: Серия А, "Каляри" - "Рома"
19:00 Футбол: Серия А, "Лацио" - "Болоня"
21:45 Футбол: Серия А, "Наполи" - "Ювентус"
Нова спорт
14:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Тенерифе" - "Реал" (Мадрид)
16:30 Футбол: Бундеслига, "Хамбургер" - "Вердер" (Бремен)
18:30 Футбол: Бундеслига, "Борусия" (Дортмунд) - "Хофенхайм"
Диема спорт
14:30 Футбол: Първа лига, "Берое" - "Септември" (София)
17:00 Футбол: Първа лига, "Спартак 1918" (Варна) - "Левски"
19:30 Футбол: Суперлига, ПАОК - "Арис"
22:30 НБА: "Торонто Раптърс" - "Бостън Селтикс"
Макс спорт 4
15:00 Футбол: Ла Лига, "Елче" - "Жирона"
17:15 Футбол: Ла Лига, "Валенсия" - "Севиля"
19:30 Футбол: Ла Лига, "Еспаньол" - "Райо Валекано"
22:00 Футбол: Ла Лига, "Реал" (Мадрид) - "Селта"
Ринг
15:30 Футбол: Ередивизи, АЗ "Алкмаар" - "Гоу Ахед Ийгълс"
17:20 Футбол: Премиършип, "Селтик" - "Хартс"
22:30 Футбол: Примейра лига, "Тондела" - "Порто"