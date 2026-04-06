Спортът по телевизията - 7 април

Днес, 01:01

Диема спорт 3

02:00 НБА: "Атланта Хоукс" - "Ню Йорк Никс"

Макс спорт 2

02:00 НХЛ: "Бъфало Сейбърс" - "Тампа Бей Лайтнинг"
21:15 Баскетбол: Евролига, "Олимпиакос" - "Реал" (Мадрид)

Макс спорт 4

12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло
14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло
16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло
18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло
22:00 Футбол: Шампионска лига, 1/4-финал, първи мач, "Спортинг" (Лисабон) - "Арсенал"

Макс спорт 1

12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло
14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло
16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло
18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло
21:30 Баскетбол: Евролига, "Барселона" - "Панатинайкос"
 

Евроспорт 1

16:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Баския, II етап

Макс спорт 3

19:00 Баскетбол: Евролига, "Апоел" (Тел Авив) - "Фенербахче"
22:00 Футбол: Шампионска лига, 1/4-финал, първи мач, "Реал" (Мадрид) - "Байерн" (Мюнхен)

Диема спорт 2 

22:00 Футбол: Англия, Лига 2, "Бромли" - "Шроузбъри"

