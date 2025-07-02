Спортът по телевизията - 3 юли

Евроспорт 2
13:00 Тенис (жени): "Уимбълдън", II кръг, Вероника Кудерметова - Ема Наваро
15:30 Тенис (мъже): "Уимбълдън", II кръг, Даниъл Евънс - Новак Джокович
18:00 Тенис (жени): "Уимбълдън", II кръг, Ига Швьонтек - Кейти Макнали
20:00 Тенис (мъже): "Уимбълдън", II кръг, Яник Синер - Александър Вукич
Макс спорт 1
13:30 Голф: "Интернешънъл Оупън", I ден
Диема спорт
19:00 Футбол: контрола, "Левски" - "Берое"
БНТ 3
19:00 Футбол (жени): Евро 2025, Белгия - Италия
22:00 Футбол (жени): Евро 2025, Испания - Португалия
Евроспорт 1
19:30 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", представяне на отборите