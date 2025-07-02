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Спортът по телевизията - 3 юли

Днес, 06:06

Евроспорт 2

13:00 Тенис (жени): "Уимбълдън", II кръг, Вероника Кудерметова - Ема Наваро
15:30 Тенис (мъже): "Уимбълдън", II кръг, Даниъл Евънс - Новак Джокович
18:00 Тенис (жени): "Уимбълдън", II кръг, Ига Швьонтек - Кейти Макнали
20:00 Тенис (мъже): "Уимбълдън", II кръг, Яник Синер - Александър Вукич

Макс спорт 1

13:30 Голф: "Интернешънъл Оупън", I ден

Диема спорт

19:00 Футбол: контрола, "Левски" - "Берое"

БНТ 3

19:00 Футбол (жени): Евро 2025, Белгия - Италия
22:00 Футбол (жени): Евро 2025, Испания - Португалия

Евроспорт 1

19:30 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", представяне на отборите

 

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