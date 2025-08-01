Спортът по телевизията - 2 август

БНТ 3
05:00 Плуване: СП в Сингапур, серии
13:00 Скокове във вода (жени): СП в Сингапур, трамплин
21:20 Автомобилизъм: "GT Уърлд Чалъндж Европа", Маникур, спринт
Макс спорт 1
09:00 Волейбол (юноши): СП до 19 г., 5-8-о място, Южна Корея - България
12:00 WRC: рали "Финландия", SS14 Леусту 1
19:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Торонто, Карен Хачанов - Каспер Рууд
21:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Торонто, Алекс Микелсън - Лърнър Тиен
02:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Торонто, Александър Зверев - Франсиско Серундоло
04:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Торонто, Алексей Попирин - Холгер Руне
Евроспорт 1
09:00 Снукър: "Шанхай Мастърс", 1/2-финал, Кайрън Уилсън - Джао Синтун (I сесия)
14:30 Колоездене (жени): "Тур дьо Франс", VIII етап
Макс спорт 2
10:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, 1/2-финал, Италия - Словения
14:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, 1/2-финал, Бразилия - Полша
19:00 WRC: рали "Финландия", SS18 Леусту 2
Диема спорт 3
11:05 Формула 3: ГП на Унгария, спринт
12:20 Суперкупа на "Порше": ГП на Унгария, квалификация
13:30 Формула 1: ГП на Унгария, трета тренировка
15:15 Формула 2: ГП на Унгария, спринт
17:00 Формула 1: ГП на Унгария, квалификация
21:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Арминия" (Билефелд) - "Фортуна" (Дюселдорф)
Евроспорт 2
12:30 Трейл: световни серии "Голдън Трейл", Питщал
15:00 Снукър: "Шанхай Мастърс", 1/2-финал, Кайрън Уилсън - Джао Синтун (II сесия)
20:00 Голф: PGA тур, "Уиндъм Чемпиъншип", III ден
БНТ 1 / БНТ 3
14:00 Плуване: СП в Сингапур, финали
Макс спорт 4
14:00 Голф: Открито първенство на Австрия, III ден
Нова спорт
14:00 Футбол: Втора Бундеслига, "Дармщат" - "Бохум"
17:00 Футбол: Англия, Лига 2, "Барнет" - "Флийтууд Таун"
19:30 Баскетбол 3x3: "Про тур", Новаля, I ден
Диема спорт
14:00 Футбол: Втора Бундеслига, "Елверсберг" - "Нюрнберг"
19:00 Футбол: Първа лига, "Локомотив" (Пловдив) - ЦСКА
21:15 Футбол: Първа лига, "Лудогорец" - "Добруджа"
Диема спорт 2
14:30 Футбол: Англия, Лига 1, "Кардиф" - "Питърбъро"
17:00 Футбол: Англия, Лига 1, "Брадфорд" - "Уикъмб"
Ринг
19:30 Футбол: Премиършип, "Мадъруел" - "Рейнджърс"