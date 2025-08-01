Спортът по телевизията - 2 август

БНТ 3

05:00 Плуване: СП в Сингапур, серии

13:00 Скокове във вода (жени): СП в Сингапур, трамплин

21:20 Автомобилизъм: "GT Уърлд Чалъндж Европа", Маникур, спринт

Макс спорт 1

09:00 Волейбол (юноши): СП до 19 г., 5-8-о място, Южна Корея - България

12:00 WRC: рали "Финландия", SS14 Леусту 1

19:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Торонто, Карен Хачанов - Каспер Рууд

21:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Торонто, Алекс Микелсън - Лърнър Тиен

02:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Торонто, Александър Зверев - Франсиско Серундоло

04:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Торонто, Алексей Попирин - Холгер Руне

Евроспорт 1

09:00 Снукър: "Шанхай Мастърс", 1/2-финал, Кайрън Уилсън - Джао Синтун (I сесия)

14:30 Колоездене (жени): "Тур дьо Франс", VIII етап

Макс спорт 2

10:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, 1/2-финал, Италия - Словения

14:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, 1/2-финал, Бразилия - Полша

19:00 WRC: рали "Финландия", SS18 Леусту 2

Диема спорт 3

11:05 Формула 3: ГП на Унгария, спринт

12:20 Суперкупа на "Порше": ГП на Унгария, квалификация

13:30 Формула 1: ГП на Унгария, трета тренировка

15:15 Формула 2: ГП на Унгария, спринт

17:00 Формула 1: ГП на Унгария, квалификация

21:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Арминия" (Билефелд) - "Фортуна" (Дюселдорф)

Евроспорт 2

12:30 Трейл: световни серии "Голдън Трейл", Питщал

15:00 Снукър: "Шанхай Мастърс", 1/2-финал, Кайрън Уилсън - Джао Синтун (II сесия)

20:00 Голф: PGA тур, "Уиндъм Чемпиъншип", III ден

БНТ 1 / БНТ 3

14:00 Плуване: СП в Сингапур, финали

Макс спорт 4

14:00 Голф: Открито първенство на Австрия, III ден

Нова спорт

14:00 Футбол: Втора Бундеслига, "Дармщат" - "Бохум"

17:00 Футбол: Англия, Лига 2, "Барнет" - "Флийтууд Таун"

19:30 Баскетбол 3x3: "Про тур", Новаля, I ден

Диема спорт

14:00 Футбол: Втора Бундеслига, "Елверсберг" - "Нюрнберг"

19:00 Футбол: Първа лига, "Локомотив" (Пловдив) - ЦСКА

21:15 Футбол: Първа лига, "Лудогорец" - "Добруджа"

Диема спорт 2

14:30 Футбол: Англия, Лига 1, "Кардиф" - "Питърбъро"

17:00 Футбол: Англия, Лига 1, "Брадфорд" - "Уикъмб"

Ринг

19:30 Футбол: Премиършип, "Мадъруел" - "Рейнджърс"