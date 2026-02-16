Спортът по телевизията - 17 февруари

Макс спорт 2
00:00 Тенис (мъже): ATP 500, Рио де Жанейро, Густаво Хейде - Вит Копжива
02:00 Тенис (мъже): ATP 500, Рио де Жанейро, Яник Ханфман - Жоао Рейш да Силва
19:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, "Олимпиакос" - "Веро Волей" (Милано)
22:00 Футбол: Шампионска лига, плейоф, първи мач, "Борусия" (Дортмунд) - "Аталанта"
Макс спорт 1
01:00 Тенис (мъже): ATP 250, Делрей Бийч, Шо Шимабукуро - Маркос Гирон
03:00 Тенис (мъже): ATP 250, Делрей Бийч, Ринки Хиджиката - Франсис Тиафоу
12:30 Тенис (мъже): ATP 500, Доха, Моез Ешарги - Стефанос Циципас
14:30 Тенис (мъже): ATP 500, Доха, Шинтаро Мочизуки - Карен Хачанов
18:30 Тенис (мъже): ATP 500, Доха, Карлос Алкарас - Артур Риндеркнеш
20:30 Тенис (мъже): ATP 500, Доха, Йеспер де Йонг - Андрей Рубльов
Евроспорт 1
10:00 Милано Кортина 2026: кърлинг (мъже), Швейцария - Швеция
13:10 Милано Кортина 2026: хокей на лед (мъже), плейоф, Швейцария - Италия
17:10 Милано Кортина 2026: кънки бягане, отборно преследване
18:00 Милано Кортина 2026: хокей на лед (мъже), плейоф, Чехия - Дания
23:55 Милано Кортина 2026: хокей на лед (мъже), плейоф, Швеция - Латвия
Евроспорт 2
10:55 Милано Кортина 2026: северна комбинация (мъже), голяма шанца
11:50 Колоездене (мъже): Обиколка на ОАЕ, II етап
14:45 Милано Кортина 2026: северна комбинация (мъже), 10 км ски бягане
15:15 Снукър: Шампионат на играчите, I кръг, Нийл Робъртсън - Джон Хигинс
19:55 Милано Кортина 2026: бобслей (мъже), двойки, III манш
21:00 Снукър: Шампионат на играчите, I кръг, Марк Селби - Джак Лисовски
22:00 Милано Кортина 2026: бобслей (мъже), двойки, IV манш
22:50 Снукър: Шампионат на играчите, I кръг, Марк Селби - Джак Лисовски
БНТ 1 / БНТ 3 / Евроспорт 1
15:30 Милано Кортина 2026: биатлон (мъже), 4х7,5 км щафета
БНТ 3 / Евроспорт 1
19:45 Милано Кортина 2026: фигурно пързаляне (жени), кратка програма
Диема спорт 3
12:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Сеул" - "Санфрече Хирошима"
14:15 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Бурирам Юнайтед" - "Шанхай Шънхуа"
18:00 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, 1/8-финал, реванш, "Ал Уасъл" - "Ал Завра"
Нова спорт
12:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Мачида" - "Чънду Жунчън"
14:15 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Джохор Дарул Такзим" - "Висел Кобе"
18:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Ал Сад" - "Ал Итихад"
20:15 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, 1/8-финал, реванш, "Ал Хюсейн" - "Естеглал"
Диема спорт
17:30 Футбол: Втора лига, "Етър" - "Фратрия"
Диема спорт 2
18:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Ал Гарафа" - "Трактор"
22:00 Футбол: Англия, Лига 1, "Блекпул" - "Мансфилд Таун"
Макс спорт 3
19:45 Футбол: Шампионска лига, плейоф, първи мач, "Галатасарай" - "Ювентус"
22:00 Футбол: Шампионска лига, плейоф, първи мач, "Бенфика" - "Реал" (Мадрид)
Макс спорт 4
22:00 Футбол: Шампионска лига, плейоф, първи мач, "Монако" - "Пари Сен Жермен"