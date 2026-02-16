Спортът по телевизията - 17 февруари

Макс спорт 2

00:00 Тенис (мъже): ATP 500, Рио де Жанейро, Густаво Хейде - Вит Копжива

02:00 Тенис (мъже): ATP 500, Рио де Жанейро, Яник Ханфман - Жоао Рейш да Силва

19:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, "Олимпиакос" - "Веро Волей" (Милано)

22:00 Футбол: Шампионска лига, плейоф, първи мач, "Борусия" (Дортмунд) - "Аталанта"

Макс спорт 1

01:00 Тенис (мъже): ATP 250, Делрей Бийч, Шо Шимабукуро - Маркос Гирон

03:00 Тенис (мъже): ATP 250, Делрей Бийч, Ринки Хиджиката - Франсис Тиафоу

12:30 Тенис (мъже): ATP 500, Доха, Моез Ешарги - Стефанос Циципас

14:30 Тенис (мъже): ATP 500, Доха, Шинтаро Мочизуки - Карен Хачанов

18:30 Тенис (мъже): ATP 500, Доха, Карлос Алкарас - Артур Риндеркнеш

20:30 Тенис (мъже): ATP 500, Доха, Йеспер де Йонг - Андрей Рубльов

Евроспорт 1

10:00 Милано Кортина 2026: кърлинг (мъже), Швейцария - Швеция

13:10 Милано Кортина 2026: хокей на лед (мъже), плейоф, Швейцария - Италия

17:10 Милано Кортина 2026: кънки бягане, отборно преследване

18:00 Милано Кортина 2026: хокей на лед (мъже), плейоф, Чехия - Дания

23:55 Милано Кортина 2026: хокей на лед (мъже), плейоф, Швеция - Латвия

Евроспорт 2

10:55 Милано Кортина 2026: северна комбинация (мъже), голяма шанца

11:50 Колоездене (мъже): Обиколка на ОАЕ, II етап

14:45 Милано Кортина 2026: северна комбинация (мъже), 10 км ски бягане

15:15 Снукър: Шампионат на играчите, I кръг, Нийл Робъртсън - Джон Хигинс

19:55 Милано Кортина 2026: бобслей (мъже), двойки, III манш

21:00 Снукър: Шампионат на играчите, I кръг, Марк Селби - Джак Лисовски

22:00 Милано Кортина 2026: бобслей (мъже), двойки, IV манш

22:50 Снукър: Шампионат на играчите, I кръг, Марк Селби - Джак Лисовски

БНТ 1 / БНТ 3 / Евроспорт 1

15:30 Милано Кортина 2026: биатлон (мъже), 4х7,5 км щафета

БНТ 3 / Евроспорт 1

19:45 Милано Кортина 2026: фигурно пързаляне (жени), кратка програма

Диема спорт 3

12:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Сеул" - "Санфрече Хирошима"

14:15 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Бурирам Юнайтед" - "Шанхай Шънхуа"

18:00 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, 1/8-финал, реванш, "Ал Уасъл" - "Ал Завра"

Нова спорт

12:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Мачида" - "Чънду Жунчън"

14:15 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Джохор Дарул Такзим" - "Висел Кобе"

18:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Ал Сад" - "Ал Итихад"

20:15 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, 1/8-финал, реванш, "Ал Хюсейн" - "Естеглал"

Диема спорт

17:30 Футбол: Втора лига, "Етър" - "Фратрия"

Диема спорт 2

18:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Ал Гарафа" - "Трактор"

22:00 Футбол: Англия, Лига 1, "Блекпул" - "Мансфилд Таун"

Макс спорт 3

19:45 Футбол: Шампионска лига, плейоф, първи мач, "Галатасарай" - "Ювентус"

22:00 Футбол: Шампионска лига, плейоф, първи мач, "Бенфика" - "Реал" (Мадрид)

Макс спорт 4

22:00 Футбол: Шампионска лига, плейоф, първи мач, "Монако" - "Пари Сен Жермен"