Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Спортът по телевизията - 17 февруари

Днес, 03:03

Макс спорт 2

00:00 Тенис (мъже): ATP 500, Рио де Жанейро, Густаво Хейде - Вит Копжива
02:00 Тенис (мъже): ATP 500, Рио де Жанейро, Яник Ханфман - Жоао Рейш да Силва
19:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, "Олимпиакос" - "Веро Волей" (Милано)
22:00 Футбол: Шампионска лига, плейоф, първи мач, "Борусия" (Дортмунд) - "Аталанта"

Макс спорт 1

01:00 Тенис (мъже): ATP 250, Делрей Бийч, Шо Шимабукуро - Маркос Гирон
03:00 Тенис (мъже): ATP 250, Делрей Бийч, Ринки Хиджиката - Франсис Тиафоу
12:30 Тенис (мъже): ATP 500, Доха, Моез Ешарги - Стефанос Циципас
14:30 Тенис (мъже): ATP 500, Доха, Шинтаро Мочизуки - Карен Хачанов
18:30 Тенис (мъже): ATP 500, Доха, Карлос Алкарас - Артур Риндеркнеш
20:30 Тенис (мъже): ATP 500, Доха, Йеспер де Йонг - Андрей Рубльов

Евроспорт 1

10:00 Милано Кортина 2026: кърлинг (мъже), Швейцария - Швеция
13:10 Милано Кортина 2026: хокей на лед (мъже), плейоф, Швейцария - Италия
17:10 Милано Кортина 2026: кънки бягане, отборно преследване
18:00 Милано Кортина 2026: хокей на лед (мъже), плейоф, Чехия - Дания
23:55 Милано Кортина 2026: хокей на лед (мъже), плейоф, Швеция - Латвия

Евроспорт 2

10:55 Милано Кортина 2026: северна комбинация (мъже), голяма шанца
11:50 Колоездене (мъже): Обиколка на ОАЕ, II етап
14:45 Милано Кортина 2026: северна комбинация (мъже), 10 км ски бягане
15:15 Снукър: Шампионат на играчите, I кръг, Нийл Робъртсън - Джон Хигинс
19:55 Милано Кортина 2026: бобслей (мъже), двойки, III манш
21:00 Снукър: Шампионат на играчите, I кръг, Марк Селби - Джак Лисовски
22:00 Милано Кортина 2026: бобслей (мъже), двойки, IV манш
22:50 Снукър: Шампионат на играчите, I кръг, Марк Селби - Джак Лисовски

БНТ 1 / БНТ 3 / Евроспорт 1

15:30 Милано Кортина 2026: биатлон (мъже), 4х7,5 км щафета

БНТ 3 / Евроспорт 1

19:45 Милано Кортина 2026: фигурно пързаляне (жени), кратка програма

Диема спорт 3

12:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Сеул" - "Санфрече Хирошима"
14:15 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Бурирам Юнайтед" - "Шанхай Шънхуа"
18:00 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, 1/8-финал, реванш, "Ал Уасъл" - "Ал Завра"

Нова спорт

12:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Мачида" - "Чънду Жунчън"
14:15 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Джохор Дарул Такзим" - "Висел Кобе"
18:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Ал Сад" - "Ал Итихад"
20:15 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, 1/8-финал, реванш, "Ал Хюсейн" - "Естеглал"

Диема спорт

17:30 Футбол: Втора лига, "Етър" - "Фратрия"

Диема спорт 2

18:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Ал Гарафа" - "Трактор" 
22:00 Футбол: Англия, Лига 1, "Блекпул" - "Мансфилд Таун"

Макс спорт 3

19:45 Футбол: Шампионска лига, плейоф, първи мач, "Галатасарай" - "Ювентус"
22:00 Футбол: Шампионска лига, плейоф, първи мач, "Бенфика" - "Реал" (Мадрид)

Макс спорт 4

22:00 Футбол: Шампионска лига, плейоф, първи мач, "Монако" - "Пари Сен Жермен"

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

спортна ТВ програма

Още новини по темата

Футболна и спортна ТВ седмица (16-22 февруари)
16 Февр. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (9-15 февруари)
09 Февр. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (2-8 февруари)
02 Февр. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (26 януари - 1 февруари)
26 Яну. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (19-25 януари)
19 Яну. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (12-18 януари)
12 Яну. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (5-11 януари)
05 Яну. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (29 декември - 4 януари)
29 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (22-28 декември)
22 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (15-21 декември)
15 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (8-14 декември)
08 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (1-7 декември)
01 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (24-30 ноември)
24 Ноем. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (17-23 ноември)
17 Ноем. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Депутатите пощадиха предизборно машините и наказаха диаспората
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?