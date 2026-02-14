Спортът по телевизията - 15 февруари

Макс спорт 3

02:00 Голф (жени): Шампионат на Азия и Тихия океан за аматьори, IV ден

13:30 Футбол: Серия А, "Удинезе" - "Сасуоло"

16:00 Футбол: Серия А, "Парма" - "Верона"

19:00 Футбол: Серия А, "Торино" - "Болоня"

21:45 Футбол: Серия А, "Наполи" - "Рома"

Евроспорт 1

10:00 Милано Кортина 2026: кърлинг (мъже), Германия - Великобритания

16:45 Милано Кортина 2026: кънки бягане, отборно преследване (мъже), квалификации / 500 м (жени)

17:30 Милано Кортина 2026: кърлинг (жени), Великобритания - Швеция

18:05 Милано Кортина 2026: кънки бягане, отборно преследване (мъже), квалификации / 500 м (жени)

19:30 Милано Кортина 2026: ски скокове (жени), голяма шанца

21:40 Милано Кортина 2026: фигурно пързаляне (спортни двойки), кратка програма

Евроспорт 2

11:00 Милано Кортина 2026: бобслей (жени), монобоб, I манш

12:00 Милано Кортина 2026: фристайл ски (мъже), двойки, бабуни

12:55 Милано Кортина 2026: бобслей (жени), монобоб, II манш

15:30 Колоездене (мъже): "Класика де Алмерия"

17:30 Милано Кортина 2026: хокей на лед (мъже), Канада - Франция

20:45 Милано Кортина 2026: фигурно пързаляне (спортни двойки), кратка програма

21:40 Голф: PGA тур, "Пебъл Бийч Про Ам", IV ден

БНТ 3 / Евроспорт 1

11:00 Милано Кортина 2026: ски (жени), гигантски слалом, I манш

13:00 Милано Кортина 2026: ски бягане (мъже), 4х7,5 км щафета

14:30 Милано Кортина 2026: ски (жени), гигантски слалом, II манш

БНТ 1 / Евроспорт 1

12:15 Милано Кортина 2026: биатлон (мъже), 12,5 км преследване

15:45 Милано Кортина 2026: биатлон (жени), 10 км преследване

БНТ 3

16:00 Волейбол (жени): Демакс лига, ЦПВК - ЦСКА

22:00 Милано Кортина 2026: хокей на лед (мъже), САЩ - Германия

Диема спорт

12:00 Футбол: Първа лига, "Локомотив" (Пловдив) - "Черно море"

14:30 Футбол: Първа лига, "Лудогорец" - "Берое"

17:00 Футбол: Първа лига, "Левски" - "Ботев" (Пловдив)

19:30 Футбол: Суперлига, ПАОК - АЕК

21:45 Футбол: Лига 1, "Олимпик" (Лион) - "Ница"

Макс спорт 4

13:00 WRC: рали "Швеция", SS18 Умеа 2, бонус етап

15:00 Футбол: Ла Лига, "Овиедо" - "Атлетик" (Билбао)

17:15 Футбол: Ла Лига, "Хетафе" - "Виляреал"

19:30 Футбол: Ла Лига, "Леванте" - "Валенсия"

22:00 Футбол: Ла Лига, "Майорка" - "Бетис"

Макс спорт 2

13:00 Баскетбол: НБЛ, "Спартак" (Плевен) - "Локомотив" (Пловдив)

17:10 Ръгби: "Шестте нации", Уелс - Франция

21:00 Тенис (мъже): ATP 250, Буенос Айрес, финал, Франсиско Серундоло - Лучано Дардери

Ринг

13:15 Футбол: Ередивизи, "Фейенорд" - "Гоу Ахед Ийгълс"

16:00 Футбол: Премиършип, "Килмарнък" - "Селтик"

18:30 Футбол: Премиършип, "Рейнджърс" - "Хартс"

22:30 Футбол: Примейра лига, "Спортинг" (Лисабон) - "Фамаликао"

Нова спорт

13:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Андора" - "Валенсия"

16:00 Футбол: Купа на Англия, 1/16-финал, "Оксфорд" - "Съндърланд"

18:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Барселона" - "Манреса"

20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Уникаха" - "Реал" (Мадрид)

Диема спорт 3

14:00 Футбол: Купа на Англия, 1/16-финал, "Бирмингам" - "Лийдс"

16:00 Футбол: Купа на Англия, 1/16-финал, "Стоук Сити" - "Фулъм"

18:30 Футбол: Бундеслига, РБ (Лайпциг) - "Волфсбург"

21:00 Футбол: Суперлига, "Панатинайкос" - АЕЛ

Диема спорт 2

15:30 Футбол: Купа на Англия, 1/16-финал, "Гримзби" - "Уулвърхемптън"

18:30 Футбол: Купа на Англия, 1/16-финал, "Арсенал" - "Уигън"

23:55 НБА: Турнир на звездите

Макс спорт 1

16:30 Тенис (мъже): ATP 500, Ротердам, финал, Алекс де Минор - Феликс Оже-Алиасим

19:00 Волейбол (мъже): Суперлега, "Сър Суса Скай" (Перуджа) - "Газ Сейлс Блуенерджи" (Пиаченца)

21:00 Тенис (мъже): ATP 500, Далас, финал, Тейлър Фриц - Бен Шелтън