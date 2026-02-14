Спортът по телевизията - 15 февруари

Макс спорт 3
02:00 Голф (жени): Шампионат на Азия и Тихия океан за аматьори, IV ден
13:30 Футбол: Серия А, "Удинезе" - "Сасуоло"
16:00 Футбол: Серия А, "Парма" - "Верона"
19:00 Футбол: Серия А, "Торино" - "Болоня"
21:45 Футбол: Серия А, "Наполи" - "Рома"
Евроспорт 1
10:00 Милано Кортина 2026: кърлинг (мъже), Германия - Великобритания
16:45 Милано Кортина 2026: кънки бягане, отборно преследване (мъже), квалификации / 500 м (жени)
17:30 Милано Кортина 2026: кърлинг (жени), Великобритания - Швеция
18:05 Милано Кортина 2026: кънки бягане, отборно преследване (мъже), квалификации / 500 м (жени)
19:30 Милано Кортина 2026: ски скокове (жени), голяма шанца
21:40 Милано Кортина 2026: фигурно пързаляне (спортни двойки), кратка програма
Евроспорт 2
11:00 Милано Кортина 2026: бобслей (жени), монобоб, I манш
12:00 Милано Кортина 2026: фристайл ски (мъже), двойки, бабуни
12:55 Милано Кортина 2026: бобслей (жени), монобоб, II манш
15:30 Колоездене (мъже): "Класика де Алмерия"
17:30 Милано Кортина 2026: хокей на лед (мъже), Канада - Франция
20:45 Милано Кортина 2026: фигурно пързаляне (спортни двойки), кратка програма
21:40 Голф: PGA тур, "Пебъл Бийч Про Ам", IV ден
БНТ 3 / Евроспорт 1
11:00 Милано Кортина 2026: ски (жени), гигантски слалом, I манш
13:00 Милано Кортина 2026: ски бягане (мъже), 4х7,5 км щафета
14:30 Милано Кортина 2026: ски (жени), гигантски слалом, II манш
БНТ 1 / Евроспорт 1
12:15 Милано Кортина 2026: биатлон (мъже), 12,5 км преследване
15:45 Милано Кортина 2026: биатлон (жени), 10 км преследване
БНТ 3
16:00 Волейбол (жени): Демакс лига, ЦПВК - ЦСКА
22:00 Милано Кортина 2026: хокей на лед (мъже), САЩ - Германия
Диема спорт
12:00 Футбол: Първа лига, "Локомотив" (Пловдив) - "Черно море"
14:30 Футбол: Първа лига, "Лудогорец" - "Берое"
17:00 Футбол: Първа лига, "Левски" - "Ботев" (Пловдив)
19:30 Футбол: Суперлига, ПАОК - АЕК
21:45 Футбол: Лига 1, "Олимпик" (Лион) - "Ница"
Макс спорт 4
13:00 WRC: рали "Швеция", SS18 Умеа 2, бонус етап
15:00 Футбол: Ла Лига, "Овиедо" - "Атлетик" (Билбао)
17:15 Футбол: Ла Лига, "Хетафе" - "Виляреал"
19:30 Футбол: Ла Лига, "Леванте" - "Валенсия"
22:00 Футбол: Ла Лига, "Майорка" - "Бетис"
Макс спорт 2
13:00 Баскетбол: НБЛ, "Спартак" (Плевен) - "Локомотив" (Пловдив)
17:10 Ръгби: "Шестте нации", Уелс - Франция
21:00 Тенис (мъже): ATP 250, Буенос Айрес, финал, Франсиско Серундоло - Лучано Дардери
Ринг
13:15 Футбол: Ередивизи, "Фейенорд" - "Гоу Ахед Ийгълс"
16:00 Футбол: Премиършип, "Килмарнък" - "Селтик"
18:30 Футбол: Премиършип, "Рейнджърс" - "Хартс"
22:30 Футбол: Примейра лига, "Спортинг" (Лисабон) - "Фамаликао"
Нова спорт
13:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Андора" - "Валенсия"
16:00 Футбол: Купа на Англия, 1/16-финал, "Оксфорд" - "Съндърланд"
18:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Барселона" - "Манреса"
20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Уникаха" - "Реал" (Мадрид)
Диема спорт 3
14:00 Футбол: Купа на Англия, 1/16-финал, "Бирмингам" - "Лийдс"
16:00 Футбол: Купа на Англия, 1/16-финал, "Стоук Сити" - "Фулъм"
18:30 Футбол: Бундеслига, РБ (Лайпциг) - "Волфсбург"
21:00 Футбол: Суперлига, "Панатинайкос" - АЕЛ
Диема спорт 2
15:30 Футбол: Купа на Англия, 1/16-финал, "Гримзби" - "Уулвърхемптън"
18:30 Футбол: Купа на Англия, 1/16-финал, "Арсенал" - "Уигън"
23:55 НБА: Турнир на звездите
Макс спорт 1
16:30 Тенис (мъже): ATP 500, Ротердам, финал, Алекс де Минор - Феликс Оже-Алиасим
19:00 Волейбол (мъже): Суперлега, "Сър Суса Скай" (Перуджа) - "Газ Сейлс Блуенерджи" (Пиаченца)
21:00 Тенис (мъже): ATP 500, Далас, финал, Тейлър Фриц - Бен Шелтън