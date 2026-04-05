Спортът по телевизията - 13 април

Днес, 03:03

Диема спорт

03:30 НБА: "Лос Анджелис Клипърс" - "Голдън Стейт Уориърс"
12:45 Футбол: Втора лига, "Етър" - "Дунав от Русе"
16:00 Футбол: Първа лига, ЦСКА - "Левски"
19:00 Футбол: Първа лига, "Берое" - "Локомотив" (Пловдив)

Макс спорт 1

12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Барселона, Игнасио Бусе - Корентен Муте
14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Барселона, Томас Ечевери - Джак Дрейпър
17:00 Тенис (мъже): ATP 500, Барселона, Камерън Нори - Стан Вавринка
20:00 Тенис (мъже): ATP 500, Барселона, Жауме Мунар - Рафаел Ходар

Макс спорт 4

12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Мюнхен, Артур Риндеркнеш - Алекс Микелсън
14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Мюнхен, Ян-Ленард Щруф - Франсиско Серундоло
16:00 Тенис (мъже): ATP 500, Мюнхен, Емилио Нава - Бен Шелтън
18:00 Тенис (мъже): ATP 500, Мюнхен, Александер Блокс - Яник Ханфман
22:00 Футбол: Ла Лига, "Леванте" - "Хетафе"

Нова спорт

17:45 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, 1/8-финал, "Ал Ахли" - "Ал Духаил"

Диема спорт 3

21:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, 1/8-финал, "Ал Хилал" - "Ал Сад"

Макс спорт 2

21:30 Футбол: Ла Лига 2, "Валядолид" - "Ейбар"

Макс спорт 3

21:45 Футбол: Серия А, "Фиорентина" - "Лацио"

Диема спорт 2

22:00 Футбол: Премиър лийг: "Манчестър Юнайтед" - "Лийдс"

 

