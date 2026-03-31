Шампионът "Балкански котки" бе прокуден от Берковица

От доминанта в ръгби първенството обвиниха кмета, че трябва да доиграят сезона в друг град

Днес, 09:07
Състезателите на "Балкански котки" ликуват през май м.г. в Берковица с последната си шампионска титла към момента. Евентуалното следващо награждаване обаче ще е извън града.
Фейсбук/Балкански котки
Състезателите на "Балкански котки" ликуват през май м.г. в Берковица с последната си шампионска титла към момента. Евентуалното следващо награждаване обаче ще е извън града.

Най-добрият отбор в ръгби първенството ни през последните години - "Балкански котки", е принуден да доиграе настоящия сезон извън Берковица. От клуба били уведомени неочаквано, че на стадион "Димитър Гаврилов" започва ремонт. От местния футболен клуб "Ком" са обявили, че не могат да предоставят своя стадион "Мрамор" за ръгби мачове до края на сезона.

Това принуди "Балкански котки" да доиграят мачовете си от сегашното първенство в друг град. Така следващото домакинство - срещу НСА, което е по програма в неделя от 15:30 ч., ще се играе на терена в Требич, където провежда мачовете си "Локомотив" (Сф).

От клуба от Берковица коментираха ситуацията така: "Ремонтните дейности, за които не бяхме предупредени и за които не беше измислена алтернатива за нас от страна на общината и кмета, засягат игралното поле и не позволяват да се провеждат мачове. Ръководството на ОФК "Ком", в лицето на Асен Стефанов, отказва да ни допусне на футболния терен, което е тяхно право, и сме изправени пред невъзможност да провеждаме домакински мачове."

Но капитанът на "Балкански котки" и на националния отбор на България Петър Николов бе още по-остър и хвърли вината за ситуацията върху кмета на Берковица Радослав Найденов. "Клуб с традиции в спорта вече 50 години... И накрая нямаме стадион, на който да си изиграем домакински мач, защото едни не са си свършили работата навреме и не поемат отговорност, а на други така им е удобно днес. Следващия път г-н Кмет, когато решите да дойдете да се снимате с отбора, че е шампион за малко имидж на така или иначе затъналата ни община, просто не идвайте. А това къде ще играем е без значение, пак ще станем шампиони напук на всичките ви мизерии", написа Николов в профила си във "Фейсбук".

До края на сезона тимът от Берковица има и домакинство срещу "Локомотив" на 17 май, като е много вероятно то също да се играе в София или Требич. В момента "Балкански котки" е убедителен лидер в класирането с 24 точки, на 11 точки пред следващия - "Янтра", три кръга преди края. Това дава голям шанс на клуба да спечели седмата си титла, която ще е и пета поредна. В случая обаче евентуалният триумф ще има горчив привкус.

