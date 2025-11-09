Медия без
ПЪРВА ЛИГА, XVI КРЪГ - ПРОГРАМА И КЛАСИРАНЕ

Днес, 06:49

21 ноември (петък)

"Берое" - "Спартак 1918" (Вн)  17:45 ч.
(по Диема спорт)

22 ноември (събота)

"Арда" - "ЦСКА 1948"  12:00 ч.
(по Диема спорт)
 
"Черно море" - "Локомотив 1929" (Сф)  14:30 ч.
(по Диема спорт)
 
ЦСКА - "Ботев" (Пд)  17:00 ч.
(по Диема спорт)
 
23 ноември (неделя)

"Добруджа" - "Локомотив" (Пд)  12:00 ч.
(по Диема спорт)
 
"Септември" (Сф) - "Лудогорец"  14:30 ч.
(по Диема спорт)
 
"Монтана" - "Левски" 17:00 ч.
(по Диема спорт)
 
24 ноември (понеделник)

"Ботев" (Вр) - "Славия"  17:30 ч.
(по Диема спорт)

 

КЛАСИРАНЕ
 
М
П
Р
З
ГР
Т
 1. "Левски"
15
11
2
2
28:8
35
 2. "ЦСКА 1948"
15
9
3
3
25:15
30
 3. "Локо" (Пд)
15
7
6
2
18:17
27
 4. "Черно море"
15
7
6
2
20:10
27
 5. "Лудогорец"
14
6
6
2
24:12
24
 6.  ЦСКА
15
5
7
3
19:12
22
 7. "Ботев" (Вр)
15
5
6
4
13:13
21
 8.  "Славия"
15
4
6
5
16:19
18
 9. "Ботев" (Пд)
15
5
2
8
20:23
17
10. "Локо 1929" (Сф)
15
3
7
5
15:15
16
11. "Спартак 1918" (Вн)
15
3
7
5
17:21
16
12. "Арда"
15
4
4
7
15:19
16
13. "Берое"
14
3
5
6
14:24
14
14. "Септември"
15
4
2
9
18:28
14
15. "Монтана"
15
3
4
8
12:26
13
16. "Добруджа"
15
3
1
11
11:23
10
>>> играе в първата четворка
>>> играе във втора четворка
>>> играе за 9-16-о място

 

ГОЛМАЙСТОРИ

9 гола: Мамаду Диало ("ЦСКА 1948");

8 гола: Ивайло Чочев ("Лудогорец"), Алберто Салидо ("Берое"), Бертран Фурие ("Септември");

7 гола: Мустафа Сангаре ("Левски"); 

6 гола: Берна Коуто ("Спартак 1918", Вн), Марин Петков ("Левски"), Йоанис Питас (ЦСКА);

5 гола: Армстронг Око-Флекс ("Ботев", Пд), Георги Лазаров и Николай Златев ("Черно море"), Филип Еджике ("Монтана");

4 гола: Леандро Годой (ЦСКА), Елиас Франко ("ЦСКА 1948"), Евертон Бала ("Левски"), Лукас Кардозо ("Добруджа"), Борис Димитров ("Монтана"), Мартин Петков ("Ботев", Вр); 

3 гола: Бирсент Карагарен ("Арда"), Радослав Цонев ("Ботев", Вр), Ивайло Михайлов ("Добруджа"), Никола Фонтен ("Септември"), Даниел Иванов и Шанде да Силва ("Спартак 1918", Вн), Атанас Илиев ("ЦСКА 1948"), Анте Аралица и Спас Делев ("Локомотив 1929", Сф), Димитър Митков и Николай Минков ("Ботев", Пд), Адриан Кова и Хуан Переа ("Локомотив", Пд), Петър Станич ("Лудогорец"), Борислав Рупанов ("Левски"), Янис Гермуш и Роберто Райчев ("Славия");

2 гола: Браян Собреро ("ЦСКА 1948"), Джеймс Ето'о и Петко Панайотов (ЦСКА), Даниел Генов ("Ботев", Вр), Георг Стояновски ("Спартак 1918", Вн), Селсо Сидней и Асен Чандъров ("Черно море"), Лукас Риан, Парвизджон Умарбаев, Каталин Иту и Жулиан Лами ("Локомотив", Пд), Нене Бодега ("Берое"), Ивелин Попов, Георги Николов и Димитър Велковски ("Арда"), Ерол Дост ("Локомотив 1929", Сф), Милчо Ангелов ("Добруджа"), Кристиян Балов и Емил Стоев ("Славия"), Радослав Кирилов и Майкон ("Левски"), Бърнард Текпетей, Оливие Вердон, Ерик Биле ("Лудогорец");

1 гол: Патрик-Габриел Галчев, Октавио, Кауе Карузо, Георги Минчев, Ангел Лясков и Диего Рапозо ("Локомотив 1929", Сф), Самуил Цонов, Ивайло Видев, Енок Куатенг и Франклин Маскоте ("Ботев", Пд), Гашпер Търдин и Кристиан Димитров ("Левски"), Антон Иванов и Томаш Силва ("Добруджа"), Илиян Стефанов, Иван Минчев, Марко Милетич, Кристиян Стоянов, Тони Тасев и Жордан Семедо ("Славия"), Йесид Валбуена, Исмаел Ферер, Кайо Лопес и Хуан Пабло Саломони ("Берое"), Борислав Цонев, Фредерик Масиел, Мартин Бойчев, Георги Русев, Браян Собреро, Бенаиса Бенамар и Емил Ценов ("ЦСКА 1948"), Димитър Тонев, Живко Атанасов, Фелипе Кардозо, Селсо Сидни и Жоао Педро ("Черно море"), Емерсон Родригес, Едвин Куртулуш, Йоел Андерсон, Станислав Иванов и Дерой Дуарте ("Лудогорец"), Бруно Жордао, Илиан Илиев, Улаус Скаршем, Лумбард Делова и Мохамед Брахими (ЦСКА), Владислав Найденов, Антоан Стоянов, Милен Стоев и Ариан Кабаши ("Ботев", Вр), Мартин Русков, Джани Политино, Петър Андреев и Димитър Илиев ("Локомотив", Пд), Дамян Йорданов, Илкер Будинов и Даниел Халачев ("Спартак 1918", Вн), Андре Шиняшики, Вячеслав Велев, Антонио Вутов, Дейвид Идолу, Ишнаба Мане и Феликс Ебоа Ебоа ("Арда"), Иван Коконов и Костадин Илиев ("Монтана"), Стоян Стоичков, Виктор Очаи, Али Аруна, и Мойсес Пара ("Септември");

Автоголове: Денис Динев ("Монтана") - за "Левски", Антоан Стоянов ("Ботев", Вр) - за "Лудогорец", Хуанка Пинеда ("Берое") - за "Септември", Факундо Константини ("Берое") - за "Локомотив 1929" (Сф), Карлос Алгара ("Берое") - за "Ботев" (Пд), Анатоли Господинов ("Арда") - за "Монтана", Емил Виячки ("Арда") - за "Левски", Оливие Вердон ("Лудогорец") - за "ЦСКА 1948", Андре Хофман ("ЦСКА 1948") - за "Лудогорец", Егор Пархоменко ("ЦСКА 1948") - за "Черно море".

