ПЪРВА ЛИГА, XVI КРЪГ - ПРОГРАМА И КЛАСИРАНЕ

21 ноември (петък)
"Берое" - "Спартак 1918" (Вн) 17:45 ч.
(по Диема спорт)
22 ноември (събота)
"Арда" - "ЦСКА 1948" 12:00 ч.
(по Диема спорт)
"Черно море" - "Локомотив 1929" (Сф) 14:30 ч.
(по Диема спорт)
ЦСКА - "Ботев" (Пд) 17:00 ч.
(по Диема спорт)
23 ноември (неделя)
"Добруджа" - "Локомотив" (Пд) 12:00 ч.
(по Диема спорт)
"Септември" (Сф) - "Лудогорец" 14:30 ч.
(по Диема спорт)
"Монтана" - "Левски" 17:00 ч.
(по Диема спорт)
24 ноември (понеделник)
"Ботев" (Вр) - "Славия" 17:30 ч.
(по Диема спорт)
|
КЛАСИРАНЕ
|
|
М
|
П
|
Р
|
З
|
ГР
|
Т
|
1. "Левски"
|
15
|
11
|
2
|
2
|
28:8
|
35
|
2. "ЦСКА 1948"
|
15
|
9
|
3
|
3
|
25:15
|
30
|
3. "Локо" (Пд)
|
15
|
7
|
6
|
2
|
18:17
|
27
|
4. "Черно море"
|
15
|
7
|
6
|
2
|
20:10
|
27
|
5. "Лудогорец"
|
14
|
6
|
6
|
2
|
24:12
|
24
|
6. ЦСКА
|
15
|
5
|
7
|
3
|
19:12
|
22
|
7. "Ботев" (Вр)
|
15
|
5
|
6
|
4
|
13:13
|
21
|
8. "Славия"
|
15
|
4
|
6
|
5
|
16:19
|
18
|
9. "Ботев" (Пд)
|
15
|
5
|
2
|
8
|
20:23
|
17
|
10. "Локо 1929" (Сф)
|
15
|
3
|
7
|
5
|
15:15
|
16
|
11. "Спартак 1918" (Вн)
|
15
|
3
|
7
|
5
|
17:21
|
16
|
12. "Арда"
|
15
|
4
|
4
|
7
|
15:19
|
16
|
13. "Берое"
|
14
|
3
|
5
|
6
|
14:24
|
14
|
14. "Септември"
|
15
|
4
|
2
|
9
|
18:28
|
14
|
15. "Монтана"
|
15
|
3
|
4
|
8
|
12:26
|
13
|
16. "Добруджа"
|
15
|
3
|
1
|
11
|
11:23
|
10
|>>> играе в първата четворка
|>>> играе във втора четворка
|>>> играе за 9-16-о място
ГОЛМАЙСТОРИ
9 гола: Мамаду Диало ("ЦСКА 1948");
8 гола: Ивайло Чочев ("Лудогорец"), Алберто Салидо ("Берое"), Бертран Фурие ("Септември");
7 гола: Мустафа Сангаре ("Левски");
6 гола: Берна Коуто ("Спартак 1918", Вн), Марин Петков ("Левски"), Йоанис Питас (ЦСКА);
5 гола: Армстронг Око-Флекс ("Ботев", Пд), Георги Лазаров и Николай Златев ("Черно море"), Филип Еджике ("Монтана");
4 гола: Леандро Годой (ЦСКА), Елиас Франко ("ЦСКА 1948"), Евертон Бала ("Левски"), Лукас Кардозо ("Добруджа"), Борис Димитров ("Монтана"), Мартин Петков ("Ботев", Вр);
3 гола: Бирсент Карагарен ("Арда"), Радослав Цонев ("Ботев", Вр), Ивайло Михайлов ("Добруджа"), Никола Фонтен ("Септември"), Даниел Иванов и Шанде да Силва ("Спартак 1918", Вн), Атанас Илиев ("ЦСКА 1948"), Анте Аралица и Спас Делев ("Локомотив 1929", Сф), Димитър Митков и Николай Минков ("Ботев", Пд), Адриан Кова и Хуан Переа ("Локомотив", Пд), Петър Станич ("Лудогорец"), Борислав Рупанов ("Левски"), Янис Гермуш и Роберто Райчев ("Славия");
2 гола: Браян Собреро ("ЦСКА 1948"), Джеймс Ето'о и Петко Панайотов (ЦСКА), Даниел Генов ("Ботев", Вр), Георг Стояновски ("Спартак 1918", Вн), Селсо Сидней и Асен Чандъров ("Черно море"), Лукас Риан, Парвизджон Умарбаев, Каталин Иту и Жулиан Лами ("Локомотив", Пд), Нене Бодега ("Берое"), Ивелин Попов, Георги Николов и Димитър Велковски ("Арда"), Ерол Дост ("Локомотив 1929", Сф), Милчо Ангелов ("Добруджа"), Кристиян Балов и Емил Стоев ("Славия"), Радослав Кирилов и Майкон ("Левски"), Бърнард Текпетей, Оливие Вердон, Ерик Биле ("Лудогорец");
1 гол: Патрик-Габриел Галчев, Октавио, Кауе Карузо, Георги Минчев, Ангел Лясков и Диего Рапозо ("Локомотив 1929", Сф), Самуил Цонов, Ивайло Видев, Енок Куатенг и Франклин Маскоте ("Ботев", Пд), Гашпер Търдин и Кристиан Димитров ("Левски"), Антон Иванов и Томаш Силва ("Добруджа"), Илиян Стефанов, Иван Минчев, Марко Милетич, Кристиян Стоянов, Тони Тасев и Жордан Семедо ("Славия"), Йесид Валбуена, Исмаел Ферер, Кайо Лопес и Хуан Пабло Саломони ("Берое"), Борислав Цонев, Фредерик Масиел, Мартин Бойчев, Георги Русев, Браян Собреро, Бенаиса Бенамар и Емил Ценов ("ЦСКА 1948"), Димитър Тонев, Живко Атанасов, Фелипе Кардозо, Селсо Сидни и Жоао Педро ("Черно море"), Емерсон Родригес, Едвин Куртулуш, Йоел Андерсон, Станислав Иванов и Дерой Дуарте ("Лудогорец"), Бруно Жордао, Илиан Илиев, Улаус Скаршем, Лумбард Делова и Мохамед Брахими (ЦСКА), Владислав Найденов, Антоан Стоянов, Милен Стоев и Ариан Кабаши ("Ботев", Вр), Мартин Русков, Джани Политино, Петър Андреев и Димитър Илиев ("Локомотив", Пд), Дамян Йорданов, Илкер Будинов и Даниел Халачев ("Спартак 1918", Вн), Андре Шиняшики, Вячеслав Велев, Антонио Вутов, Дейвид Идолу, Ишнаба Мане и Феликс Ебоа Ебоа ("Арда"), Иван Коконов и Костадин Илиев ("Монтана"), Стоян Стоичков, Виктор Очаи, Али Аруна, и Мойсес Пара ("Септември");
Автоголове: Денис Динев ("Монтана") - за "Левски", Антоан Стоянов ("Ботев", Вр) - за "Лудогорец", Хуанка Пинеда ("Берое") - за "Септември", Факундо Константини ("Берое") - за "Локомотив 1929" (Сф), Карлос Алгара ("Берое") - за "Ботев" (Пд), Анатоли Господинов ("Арда") - за "Монтана", Емил Виячки ("Арда") - за "Левски", Оливие Вердон ("Лудогорец") - за "ЦСКА 1948", Андре Хофман ("ЦСКА 1948") - за "Лудогорец", Егор Пархоменко ("ЦСКА 1948") - за "Черно море".