ПЪРВА ЛИГА, XV КРЪГ - ПРОГРАМА И КЛАСИРАНЕ

7 ноември (петък)
"Спартак 1918" (Вн) - "Септември" (Сф) 15:00 ч.
(по Диема спорт)
"Ботев" (Пд) - "Добруджа" 17:30 ч.
(по Диема спорт)
8 ноември (събота)
"Локомотив 1929" (Сф) - "Ботев" (Вр) 12:00 ч.
(по Диема спорт)
"Левски" - ЦСКА 15:00 ч.
(по Диема спорт)
"Локомотив" (Пд) - "Берое" 18:00 ч.
(по Диема спорт)
9 ноември (неделя)
"Славия" - "Монтана" 12:30 ч.
(по Диема спорт)
"ЦСКА 1948" - "Черно море" 15:00 ч.
(по Диема спорт)
"Лудогорец" - "Арда" 17:30 ч.
(по Диема спорт)
|
КЛАСИРАНЕ
|
|
М
|
П
|
Р
|
З
|
ГР
|
Т
|
1. "Левски"
|
14
|
11
|
2
|
1
|
28:7
|
35
|
2. "ЦСКА 1948"
|
14
|
9
|
3
|
2
|
25:14
|
30
|
3. "Локо" (Пд)
|
13
|
6
|
6
|
1
|
17:13
|
24
|
4. "Лудогорец"
|
13
|
6
|
6
|
1
|
22:9
|
24
|
5. "Черно море"
|
14
|
6
|
6
|
2
|
19:10
|
24
|
6. ЦСКА
|
14
|
4
|
7
|
3
|
18:12
|
19
|
7. "Ботев" (Вр)
|
14
|
4
|
6
|
4
|
12:13
|
18
|
8. "Локо 1929" (Сф)
|
14
|
3
|
7
|
4
|
15:14
|
16
|
9. "Спартак 1918" (Вн)
|
14
|
3
|
7
|
4
|
16:17
|
16
|
10. "Славия"
|
14
|
3
|
6
|
5
|
14:18
|
15
|
11. "Берое"
|
13
|
3
|
5
|
5
|
14:23
|
14
|
12. "Арда"
|
14
|
3
|
4
|
7
|
12:17
|
13
|
13. "Монтана"
|
14
|
3
|
4
|
7
|
11:24
|
13
|
14. "Ботев" (Пд)
|
13
|
3
|
2
|
8
|
14:22
|
11
|
15. "Септември"
|
14
|
3
|
2
|
9
|
14:27
|
11
|
16. "Добруджа"
|
14
|
3
|
1
|
10
|
10:21
|
10
|>>> играе в първата четворка
|>>> играе във втора четворка
|>>> играе за 9-16-о място
ГОЛМАЙСТОРИ
9 гола: Мамаду Диало ("ЦСКА 1948");
8 гола: Алберто Салидо ("Берое"), Бертран Фурие ("Септември");
7 гола: Мустафа Сангаре ("Левски"), Ивайло Чочев ("Лудогорец");
6 гола: Марин Петков ("Левски"), Йоанис Питас (ЦСКА);
5 гола: Армстронг Око-Флекс ("Ботев", Пд), Берна Коуто ("Спартак 1918", Вн), Георги Лазаров и Николай Златев ("Черно море");
4 гола: Леандро Годой (ЦСКА), Елиас Франко ("ЦСКА 1948"), Евертон Бала ("Левски"), Лукас Кардозо ("Добруджа"), Борис Димитров и Филип Еджике ("Монтана"), Мартин Петков ("Ботев", Вр);
3 гола: Даниел Иванов и Шанде да Силва ("Спартак 1918", Вн), Атанас Илиев ("ЦСКА 1948"), Анте Аралица и Спас Делев ("Локомотив 1929", Сф), Николай Минков ("Ботев", Пд), Хуан Переа ("Локомотив", Пд), Петър Станич ("Лудогорец"), Борислав Рупанов ("Левски");
2 гола: Браян Собреро ("ЦСКА 1948"), Петко Панайотов (ЦСКА), Радослав Цонев и Даниел Генов ("Ботев", Вр), Георг Стояновски ("Спартак 1918", Вн), Селсо Сидней и Асен Чандъров ("Черно море"), Адриан Кова, Лукас Риан, Парвизджон Умарбаев, Каталин Иту и Жулиан Лами ("Локомотив", Пд), Нене Бодега ("Берое"), Бирсент Карагарен, Георги Николов и Димитър Велковски ("Арда"), Ерол Дост ("Локомотив 1929", Сф), Ивайло Михайлов и Милчо Ангелов ("Добруджа"), Янис Гермуш, Кристиян Балов, Емил Стоев и Роберто Райчев ("Славия"), Радослав Кирилов и Майкон ("Левски"), Бърнард Текпетей, Оливие Вердон, Ерик Биле ("Лудогорец");
1 гол: Патрик-Габриел Галчев, Октавио, Кауе Карузо, Георги Минчев, Ангел Лясков и Диего Рапозо ("Локомотив 1929", Сф), Самуил Цонов, Ивайло Видев, Енок Куатенг, Франклин Маскоте и Димитър Митков ("Ботев", Пд), Гашпер Търдин и Кристиан Димитров ("Левски"), Антон Иванов и Томаш Силва ("Добруджа"), Илиян Стефанов, Иван Минчев, Марко Милетич, Кристиян Стоянов, Тони Тасев и Жордан Семедо ("Славия"), Йесид Валбуена, Исмаел Ферер, Кайо Лопес и Хуан Пабло Саломони ("Берое"), Борислав Цонев, Фредерик Масиел, Мартин Бойчев, Георги Русев, Браян Собреро, Бенаиса Бенамар и Емил Ценов ("ЦСКА 1948"), Димитър Тонев, Живко Атанасов, Фелипе Кардозо, Селсо Сидни и Жоао Педро ("Черно море"), Едвин Куртулуш, Йоел Андерсон, Станислав Иванов и Дерой Дуарте ("Лудогорец"), Бруно Жордао, Илиан Илиев, Джеймс Ето'о, Улаус Скаршем, Лумбард Делова и Мохамед Брахими (ЦСКА), Владислав Найденов, Антоан Стоянов, Милен Стоев и Ариан Кабаши ("Ботев", Вр), Мартин Русков, Джани Политино, Петър Андреев и Димитър Илиев ("Локомотив", Пд), Дамян Йорданов, Илкер Будинов и Даниел Халачев ("Спартак 1918", Вн), Ивелин Попов, Вячеслав Велев, Антонио Вутов, Дейвид Идолу, Ишнаба Мане и Феликс Ебоа Ебоа ("Арда"), Иван Коконов и Костадин Илиев ("Монтана"), Стоян Стоичков, Никола Фонтен и Мойсес Пара ("Септември");
Автоголове: Денис Динев ("Монтана") - за "Левски", Антоан Стоянов ("Ботев", Вр) - за "Лудогорец", Хуанка Пинеда ("Берое") - за "Септември", Факундо Константини ("Берое") - за "Локомотив 1929" (Сф), Карлос Алгара ("Берое") - за "Ботев" (Пд), Анатоли Господинов ("Арда") - за "Монтана", Емил Виячки ("Арда") - за "Левски", Оливие Вердон ("Лудогорец") - за "ЦСКА 1948", Андре Хофман ("ЦСКА 1948") - за "Лудогорец".