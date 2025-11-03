Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

ПЪРВА ЛИГА, XV КРЪГ - ПРОГРАМА И КЛАСИРАНЕ

Днес, 06:39

7 ноември (петък)

"Спартак 1918" (Вн) - "Септември" (Сф)  15:00 ч.
(по Диема спорт)
 
"Ботев" (Пд) - "Добруджа"  17:30 ч.
(по Диема спорт)

8 ноември (събота)

"Локомотив 1929" (Сф) - "Ботев" (Вр) 12:00 ч.
(по Диема спорт)

"Левски" - ЦСКА  15:00 ч.
(по Диема спорт)
 
"Локомотив" (Пд) - "Берое" 18:00 ч.
(по Диема спорт)

9 ноември (неделя)

"Славия" - "Монтана"  12:30 ч.
(по Диема спорт)

"ЦСКА 1948" - "Черно море"  15:00 ч.
(по Диема спорт)

"Лудогорец" - "Арда" 17:30 ч.
(по Диема спорт)

 

 

КЛАСИРАНЕ
 
М
П
Р
З
ГР
Т
 1. "Левски"
14
11
2
1
28:7
35
 2. "ЦСКА 1948"
14
9
3
2
25:14
30
 3. "Локо" (Пд)
13
6
6
1
17:13
24
 4. "Лудогорец"
13
6
6
1
22:9
24
 5. "Черно море"
14
6
6
2
19:10
24
 6. ЦСКА
14
4
7
3
18:12
19
 7. "Ботев" (Вр)
14
4
6
4
12:13
18
 8.  "Локо 1929" (Сф)
14
3
7
4
15:14
16
 9. "Спартак 1918" (Вн)
14
3
7
4
16:17
16
10. "Славия"
14
3
6
5
14:18
15
11. "Берое"
13
3
5
5
14:23
14
12. "Арда"
14
3
4
7
12:17
13
13. "Монтана"
14
3
4
7
11:24
13
14. "Ботев" (Пд)
13
3
2
8
14:22
11
15. "Септември"
14
3
2
9
14:27
11
16. "Добруджа"
14
3
1
10
10:21
10
>>> играе в първата четворка
>>> играе във втора четворка
>>> играе за 9-16-о място

 

ГОЛМАЙСТОРИ

9 гола: Мамаду Диало ("ЦСКА 1948");

8 гола:  Алберто Салидо ("Берое"), Бертран Фурие ("Септември");

7 гола: Мустафа Сангаре ("Левски"), Ивайло Чочев ("Лудогорец"); 

6 гола: Марин Петков ("Левски"), Йоанис Питас (ЦСКА);

5 гола: Армстронг Око-Флекс ("Ботев", Пд), Берна Коуто ("Спартак 1918", Вн), Георги Лазаров и Николай Златев ("Черно море");

4 гола: Леандро Годой (ЦСКА), Елиас Франко ("ЦСКА 1948"), Евертон Бала ("Левски"), Лукас Кардозо ("Добруджа"), Борис Димитров и Филип Еджике ("Монтана"), Мартин Петков ("Ботев", Вр); 

3 гола: Даниел Иванов и Шанде да Силва ("Спартак 1918", Вн), Атанас Илиев ("ЦСКА 1948"), Анте Аралица и Спас Делев ("Локомотив 1929", Сф), Николай Минков ("Ботев", Пд), Хуан Переа ("Локомотив", Пд), Петър Станич ("Лудогорец"), Борислав Рупанов ("Левски");

2 гола: Браян Собреро ("ЦСКА 1948"), Петко Панайотов (ЦСКА), Радослав Цонев и Даниел Генов ("Ботев", Вр), Георг Стояновски ("Спартак 1918", Вн), Селсо Сидней и Асен Чандъров ("Черно море"), Адриан Кова, Лукас Риан, Парвизджон Умарбаев, Каталин Иту и Жулиан Лами ("Локомотив", Пд), Нене Бодега ("Берое"), Бирсент Карагарен, Георги Николов и Димитър Велковски ("Арда"), Ерол Дост ("Локомотив 1929", Сф), Ивайло Михайлов и Милчо Ангелов ("Добруджа"), Янис Гермуш, Кристиян Балов, Емил Стоев и Роберто Райчев ("Славия"), Радослав Кирилов и Майкон ("Левски"), Бърнард Текпетей, Оливие Вердон, Ерик Биле ("Лудогорец");

1 гол: Патрик-Габриел Галчев, Октавио, Кауе Карузо, Георги Минчев, Ангел Лясков и Диего Рапозо ("Локомотив 1929", Сф), Самуил Цонов, Ивайло Видев, Енок Куатенг, Франклин Маскоте и Димитър Митков ("Ботев", Пд), Гашпер Търдин и Кристиан Димитров ("Левски"), Антон Иванов и Томаш Силва ("Добруджа"), Илиян Стефанов, Иван Минчев, Марко Милетич, Кристиян Стоянов, Тони Тасев и Жордан Семедо ("Славия"), Йесид Валбуена, Исмаел Ферер, Кайо Лопес и Хуан Пабло Саломони ("Берое"), Борислав Цонев, Фредерик Масиел, Мартин Бойчев, Георги Русев, Браян Собреро, Бенаиса Бенамар и Емил Ценов ("ЦСКА 1948"), Димитър Тонев, Живко Атанасов, Фелипе Кардозо, Селсо Сидни и Жоао Педро ("Черно море"), Едвин Куртулуш, Йоел Андерсон, Станислав Иванов и Дерой Дуарте ("Лудогорец"), Бруно Жордао, Илиан Илиев, Джеймс Ето'о, Улаус Скаршем, Лумбард Делова и Мохамед Брахими (ЦСКА), Владислав Найденов, Антоан Стоянов, Милен Стоев и Ариан Кабаши ("Ботев", Вр), Мартин Русков, Джани Политино, Петър Андреев и Димитър Илиев ("Локомотив", Пд), Дамян Йорданов, Илкер Будинов и Даниел Халачев ("Спартак 1918", Вн), Ивелин Попов, Вячеслав Велев, Антонио Вутов, Дейвид Идолу, Ишнаба Мане и Феликс Ебоа Ебоа ("Арда"), Иван Коконов и Костадин Илиев ("Монтана"), Стоян Стоичков, Никола Фонтен и Мойсес Пара ("Септември");

Автоголове: Денис Динев ("Монтана") - за "Левски", Антоан Стоянов ("Ботев", Вр) - за "Лудогорец", Хуанка Пинеда ("Берое") - за "Септември", Факундо Константини ("Берое") - за "Локомотив 1929" (Сф), Карлос Алгара ("Берое") - за "Ботев" (Пд), Анатоли Господинов ("Арда") - за "Монтана", Емил Виячки ("Арда") - за "Левски", Оливие Вердон ("Лудогорец") - за "ЦСКА 1948", Андре Хофман ("ЦСКА 1948") - за "Лудогорец".

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Първа лига, статистика

Още новини по темата

ПЪРВА ЛИГА, XIV КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)
04 Ноем. 2025

Клубовете ни са продали български играчи за €38 млн. за 10 години
29 Окт. 2025

ПЪРВА ЛИГА, XIII КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)
27 Окт. 2025

ФИФА спря трансферите на два клуба от Първа лига
27 Окт. 2025

БФС няма да дава лицензи на клубове без еколог на щат
22 Окт. 2025

Борисов “уреди” дълга на футболен клуб към НАП
22 Окт. 2025

ПЪРВА ЛИГА, XII КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)
20 Окт. 2025

С обрат във Варна "Левски" се утвърди на върха

19 Окт. 2025

"Лудогорец" за първи път не можа да победи "Спартак 1918" (Вн)
18 Окт. 2025

Трансферите в Първа лига - сезон 2025/26
10 Окт. 2025

Клуб от Първа лига може да остане без лиценз този месец
08 Окт. 2025

Най-скъпият играч в първенството ни струва €4.5 млн.
08 Окт. 2025

ЦСКА ще плати лъвския дял от глобите от кръга
07 Окт. 2025

ПЪРВА ЛИГА, XI КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)
05 Окт. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: И осемте джуджета заживели щастливо
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов и Пеевски тайно сключиха нова сделка
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън