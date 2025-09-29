"Левски" загуби титуляр за мача утре

Крилото Карл Фабиен отпадна от състава на "Левски" за утрешното гостуване срещу "Ботев" (Пд) в отложен мач от VI кръг на Първа лига. Французинът има разтежение, което ще го извади и за домакинството срещу "Берое" на 4 октомври.

"Всички останали са на разположение. Ще заложим на тези единадесет срещу "Ботев" (Пловдив), които считаме, че ще се представят най-добре в мача. Със сигурност ще има някои промени, защото имаме три мача за една седмица. Ще направим някои размествания", заяви треньорът на "сините" Хулио Веласкес.

Той коментира, че той е направил анализ на причините за загубата с 0:1 от "Локомотив" (Пд) в петък, но по-важното е, че и футболистите му са разбрали защо се е стигнало до този резултат.

"Нямам никакъв проблем да призная това, което е очевидно. В последния мач играхме зле. Не стояхме добре от първата до последната минута, това е истината. За мен резултатът не отразява това, което се случи. Може би равенството щеше да е заслужено, защото и съперникът не беше блестящ. Добре видях отбора в първата тренировка след мача. Мисля, че са разбрали къде са сбъркали, а вече идва и друга среща. Истина е, че това, което правеше добре съперникът е да затвори пространствата. Ние направихме обратното - не знаехме къде да застанем и как да отговорим на това", каза испанецът.

Той сподели и очакванията си за утрешния мач с "Ботев": "Чака ни различен мач срещу различен противник. Краткото време за възстановяване не може да бъде оправдание за нас. Трябва да сме готови и да отидем в отлична кондиция за мача. Изправяме се срещу отбор, чиито точков актив не отразя потенциала им. Всичко може би се дължи на треньорската рокада, на временните решения, които са при тях. Нашият фокус е върху това какво ще представлява нашият отбор в този мач."

Двубоят на ст. "Христо Ботев" е утре от 17:30 ч. и ще бъде предават по Диема спорт. Главен рефер ще е Валентин Железов.