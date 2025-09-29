Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

"Левски" загуби титуляр за мача утре

Футболистите ми разбраха къде сбъркаха, убеден е треньорът Хулио Веласкес

Днес, 14:27
Хулио Веласкес говори преди утрешното гостуване срещу "Ботев" (Пд).
Левски
Хулио Веласкес говори преди утрешното гостуване срещу "Ботев" (Пд).

Крилото Карл Фабиен отпадна от състава на "Левски" за утрешното гостуване срещу "Ботев" (Пд) в отложен мач от VI кръг на Първа лига. Французинът има разтежение, което ще го извади и за домакинството срещу "Берое" на 4 октомври.

"Всички останали са на разположение. Ще заложим на тези единадесет срещу "Ботев" (Пловдив), които считаме, че ще се представят най-добре в мача. Със сигурност ще има някои промени, защото имаме три мача за една седмица. Ще направим някои размествания", заяви треньорът на "сините" Хулио Веласкес.

Той коментира, че той е направил анализ на причините за загубата с 0:1 от "Локомотив" (Пд) в петък, но по-важното е, че и футболистите му са разбрали защо се е стигнало до този резултат.

"Нямам никакъв проблем да призная това, което е очевидно. В последния мач играхме зле. Не стояхме добре от първата до последната минута, това е истината. За мен резултатът не отразява това, което се случи. Може би равенството щеше да е заслужено, защото и съперникът не беше блестящ. Добре видях отбора в първата тренировка след мача. Мисля, че са разбрали къде са сбъркали, а вече идва и друга среща. Истина е, че това, което правеше добре съперникът е да затвори пространствата. Ние направихме обратното - не знаехме къде да застанем и как да отговорим на това", каза испанецът.

Той сподели и очакванията си за утрешния мач с "Ботев": "Чака ни различен мач срещу различен противник. Краткото време за възстановяване не може да бъде оправдание за нас. Трябва да сме готови и да отидем в отлична кондиция за мача. Изправяме се срещу отбор, чиито точков актив не отразя потенциала им. Всичко може би се дължи на треньорската рокада, на временните решения, които са при тях. Нашият фокус е върху това какво ще представлява нашият отбор в този мач."

Двубоят на ст. "Христо Ботев" е утре от 17:30 ч. и ще бъде предават по Диема спорт. Главен рефер ще е Валентин Железов.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Хулио Веласкес, Левски

Още новини по темата

"Левски" загуби и остави "ЦСКА 1948" на върха
26 Септ. 2025

Носителят на Купата на България започва защитата с труден старт
26 Септ. 2025

Мечка край Левски, а на варненски плаж се окъпаха диви прасета
25 Септ. 2025

"Левски" обяви 5.14 млн. лв. чиста печалба от евротурнирите
24 Септ. 2025

БФС не намери вина в реферите на "Левски" - "Лудогорец"
23 Септ. 2025

Равенство в дербито на "Герена" остави "Левски" на върха
19 Септ. 2025

"Левски" оглави Първа лига след късна драма
14 Септ. 2025

Треньорът на "Левски" реши да стресне играчите си
13 Септ. 2025

"Левски" преодоля отпадането от Европа с неубедителна победа
31 Авг. 2025

"Левски" напусна Европа с €1.45 млн. от УЕФА
30 Авг. 2025

"Лудогорец" продължи напред в Европа, а "Левски" и "Арда" - не
28 Авг. 2025

Треньорът на "Левски" вярва в чудото срещу АЗ "Алкмаар"
26 Авг. 2025

"Левски", "Лудогорец" и "Арда" загубиха първите си плейофи в Европа
21 Авг. 2025

"Левски" сви дълга към НАП до 3.1 млн. лв.
19 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Отводът като отказ от правосъдие
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Виена извън конспекта
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Пеевски се катери към властта на гърба на Борисов
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар