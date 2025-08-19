"Левски" сви дълга към НАП до 3.1 млн. лв.

СПОРТАЛ Тази сутрин пред касите на ст. "Георги Аспарухов" се извиха огромни опашки от желаещи да си купят билети за първия плейофен мач срещу АЗ "Алкмаар" в четвъртък.

Задълженията на "Левски" към НАП вече са намалели до около 3.1 млн. лв. Това обявиха от футболния клуб в съобщение, в което обявяват, че са направили поредно плащане към приходната агенция. Посочва се също, че задълженията към държавата трябва да бъдат изчистени окончателно до края на 2026 г.

"Размерът на месечната вноска е 220 000 лева, а разсроченият остатък ще продължи да бъде обслужван регулярно до края на 2026 година. Към днешна дата дължимата сума е в размер на 3 126 505.90 лв. (...) През април и юни 2024 г. "Левски" изплати изцяло главницата по тези задължения, като общата сума към НАП надхвърли 11,8 милиона лева за периода 2023-2024 г.", изтъкнаха от клуба.

Направено бе и друго поясненение - обявената печалба от 14 млн. лв. за 2024 г. всъщност не изкарва "Левски" на положителен баланс. "Отчетената документално печалба в този период не представлява реална парична наличност. Счетоводната печалба е разликата между признатите приходи и признатите разходи за дадена отчетна година. В счетоводните разходи не влизат изплатените в същата година стари задължения, защото те вече са били отчетени като такива в минали години. Затова, въпреки че клубът реално плаща милиони по стари дългове, тези плащания не се отчитат като текущи разходи и не се взимат предвид при реализирането на крайния финансов резултат. За контекст - непокритите загуби за периода 2011–2022 г. възлизат на над 45 милиона лева, които се изчистват постепенно в последните няколко години", обясниха от клуба.

След което последва хвалба, че собствениците на генералния спонсор на клуба "Палмс бет" - Мило Борисов и Роси МакКий, са превели и последния транш от 1.1 млн. лв. безвъзмездна финансова подкрепа по договор за 3 млн. лв. от 2024 г. Тези средства са отпуснати за подсилване на първия отбор с нови попълнения.

Допълнително се очакват и сериозни приходи от продадените билети за първия плейофен мач за влизане в Лигата на конференцията срещу АЗ "Алкмаар" в четвъртък. Двубоят ще е на ст. "Васил Левски", като до вчера бяха изкупени над 35 000 пропуска. Последните билети бяха пуснати за свободна продажба тази сутрин на касите на ст. "Георги Аспарухов", като феновете се наредиха за тях още по тъмно. За първите три домакинства - срещу "Апоел" (Беер Шева), "Брага" и "Сабах", столичният клуб си осигури над 1 млн. лв. приходи само от билети.