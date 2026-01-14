"Левски" откупи Око-Флекс, но "Ботев" не го пуска

Скандалът между "Левски" и "Ботев" (Пд), който избухна вчера около играча на пловдивчани Армстронг Око-Флекс, днес се разрази с още по-голяма сила. След като пловдивският клуб поиска от БФС да забрани трансферите на "Левски" през зимния прозорец, днес от "Ботев" отказаха категорично да пуснат голмайстора си при "сините". Това става, въпреки че от софийския клуб днес са платили откупната клауза за Око-Флекс.

От "Ботев" обосноваха отказа си с мотивите, че трансферният прозорец в България още не е отворен (б.ред. - той е активен от 19 януари), а също така, че има висяща жалба срещу "Левски" по обвинение за грубо нарушаване на трансферните правила тъкмо за 23-годишния футболист.

Дори бе пусната публична декларация, в която се посочва:

"ПФК "Ботев" (Пловдив) потвърждава, че на 14.01.2026 година, клубът е получил банков превод, нареден от "Левски" (София), с основание "по нареждане и в полза на Армстронг Око-Флекс". Към настоящия момент "Ботев" (Пловдив) не признава това плащане като валидно активиране на откупна клауза, тъй като договорът на футболиста е действащ, трансферният прозорец не е отворен и съществува спор относно реда и начина, по който се прави опит за заобикаляне на регламентираната процедура.

Поведението на "Левски" (София) в този случай представлява неколегиалност, некоректност и наглост, изразяващи се в:

опит за придобиване на състезател под действащ договор чрез трети лица;

директен контакт с футболиста и неговото обкръжение без знанието и съгласието на настоящия му клуб;

превеждане на средства с цел поставяне на ПФК Ботев Пловдив пред свършен факт."

В допълнение от "Ботев" заявяват, че са допълнили жалбата си до БФС и ще сезират УЕФА и ФИФА за действията на "Левски", ако се наложи.

"До окончателното разрешаване на случая договорът на футболиста остава в сила. Клубът няма да приеме натиск, поставяне пред свършен факт или опити за заобикаляне на правилата", казват още от пловдивския клуб.