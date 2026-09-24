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Ключов халф отпадна за първите ни 4 мача за Лига на нациите

Селекционерът Александър Димитров реши да не вика заместник на Ивайло Чочев

Днес, 12:21
Отпадането на Ивайло Чочев (вдясно) е пореден удар за селекционера Александър Димитров.
ЕПА/БГНЕС
Отпадането на Ивайло Чочев (вдясно) е пореден удар за селекционера Александър Димитров.

Важен национал отпадна от състава за предстоящите срещи от турнира Лига на нациите заради контузия. Халфът на "Лудогорец" Ивайло Чочев е с болки в дясното коляно и след медицински преглед е преценено, че той няма да може да вземе участие в първите ни четири срещи от група 4 на Лига С в турнира.

33-годишният Чочев е един от основните футболисти в държавния ни тим. Той има до момента 51 мача и 4 гола за България. През последните два сезона (2024/25 и 2025/26) печели анкетата "Футболист на футболистите", която се организира между всички професионални футболисти в България.

Неговото отпадане е пореден удар за селекционера Александър Димитров, който няма да разчита още на контузените Кирил Десподов и Филип Кръстев, Фабиан Нюрбергер, както и на изостаналия с подготовката защитник Петко Христов. Към момента Димитров не смята да вика друг играч на мястото на Чочев.

Мъжкият национален отбор на България започва участието си в новия сезон на надпреварата с домакинство срещу Люксембург в събота в Пловдив. Пак там на 29 септември е мачът с Естония. Първата сесия от мачове завършва с гостувания срещу Исландия (3 октомври) и Люксембург (6 октомври).

 

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Ключови думи:

мъжки национален отбор, Ивайло Чочев

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