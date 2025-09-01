Казийски: Българската публика е мотивацията ми

Българската звезда на световния волейбол Матей Казийски официално подписа договор "Локомотив Авиа" (Пловдив). Споразумението между ветерана, който на 23 септември ще навърши 41 г., и българския вицешампион беше анонсирано още в средата на август, но досега бившият капитан на националния отбор водеше подготовка с италианския "Тренто". Сега вече контрактът му с "Локо" е факт.

"Целите за предстоящия сезон са големи, мотивацията силна, а отборът - сплотен и мотивиран. Публиката е в сърцата ни, а тренировките започват още днес в залата в Пловдив", написаха от клуба във "Фейсбук" и разпространиха видео, в което опитният състезател, собственикът на "черно-белите" Ивайло Константинов, и главният мениджър Людмил Найденов коментираха отношенията между двете страни.

Казийски изрази задоволство от подписването на договора и посочи като своя допълнителна мотивация предстоящото си завръщане пред родните фенове.

"Нашите отношения с г-н Константинов датират отпреди много време и аз съм изключително доволен, че най-накрая може да кулминира в едно такова сътрудничество. Говорихме си цяло лято и най-накрая успяхме да го направим официално, въпреки че през цялото време се изговориха много неща по въпроса. Много години не съм излизал пред българска публика и това е един от факторите, които ме надъхват да се представя още по-добре", заяви Матей.

Константинов пък разкри каква е договорката между клуба и играча, като потвърди, че той е свободен да си тръгне по всяко време, ако получи изгодна оферта от чужбина:

"Аз съм изключително щастлив от този подпис. За мен е чест Матей да бъде част от нашия отбор. Мога да кажа, че публиката на "Локомотив" го заслужава. Надявам се не само да бъдем шампиони, а с убедителна игра да завладеем все повече волейболни сърца. Този договор, който подписахме, е само формалност. От деня, в който си стиснахме ръцете, нищо не се променило. Матей ще играе за "Локомотив" (Пловдив) дотогава, докогато получи предложение, което не може да откаже. Матей, свободен си във всеки един момент да приемеш всякакво предизвикателство за теб. Не се съмнявам, че сърцето ти е в "Локомотив" и колкото и пъти да излизаш, винаги ще се връщаш при нас."

Найденов пък бе категоричен, че целта през предстоящия сезон пред "Локомотив" с Матей Казийски в състава е спечелването на шампионската титла в Суперлигата:

"Отборът бе селектиран и без него да се бори за първите места, но след неговото идване сме длъжни да се борим само за първото място. Това е спорт и няма нищо сигурно, но ще се борим за всички титли, за които играем."