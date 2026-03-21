Хърделистът Станков се сбогува набързо със световното

BGathletic.com В Торун Станислав Станков дори не се доближи до най-добрия си резултат през този сезон

Хърделистът Станислав Станков последва съдбата на двамата ни спринтьори - Христо Илиев и Никола Караманолов, и отпадна още в сериите на световното първенство по лека атлетика на закрито в Торун (Пол).

И той, като тях, дори не се доближи до най-доброто си постижение от този сезон и със 7.95 сек. остана предпоследен в своята серия на 60 м с препятствия. Този резултат логично го остави далеч извън първите 24, които продължиха към полуфиналите, и му отреди крайното 44-о място сред всички 46 участници.

Топ 24 се затвори от Йонас Коломазник (Чех) със 7.72 сек., а с най-доброто време от сериите постигна Трей Кънингам (САЩ) - 7.45 сек.

"Щастлив съм, че успях да участвам, доволен съм от резултата, че успях да зарадвам моите близки и приятели - заяви след финала Станков пред БНТ. - Можеше и по-добър резултат, но, предвид обстоятелствата, това за мен е добър резултат".

26-годишният Станков дебютира на световно в зала, след като бе допълнително добавен от World Athletics към отбора ни. Преди 4 г. той бе покрил норматив за първенството в Белград 2022, но се контузи и не можа да участва. През настоящия сезон, в който се завърна след травмата, Станков има най-добър резултат от 7.85 сек., доста далеч от личния му рекорд - 7.71, постигнат на 31 януари 2021 г.

Днес той стана първия българин, участвал на 60 м с преп. на световно в зала след Живко Виденов, който в Лисабон 2001 г. стигна до полуфиналите с време 7.75 сек., а там отпадна със 7.77 и зае крайното 12-о място.

Тази вечер в Торун ще стартира още един български участник. Александра Начева ще участва във финала в тройния скок за жени, който е от 20:48 ч.

А утре е състезанието, от което се очаква медал, а защо не и титла за България. Лидерът в световната ранглиста в скока на дължина и еврошампион в зала от 2025 г. - Божидар Саръбоюков, ще опита да капитализира невероятното си постижение от 8.45 м от средата на февруари. Финалът е от 20:12 ч.