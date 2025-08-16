Медия без
Хулио Веласкес ще е без трима важни играчи във Враца

Футболистите не са машини, предупреди треньорът на "Левски" преди плейофите с АЗ "Алкмаар"

Днес, 17:00
Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес се усмихва на пресконференцията преди утрешното гостуване срещу "Ботев" (Враца).
Трима футболисти на "Левски" със сигурност ще пропуснат гостуването утре срещу "Ботев" (Враца) от V кръг на Първа лига. Халфът Георги Костадинов и нападателят Мустафа Сангаре още се възстановяват от травми. Те ще бъдат под въпрос дори за първия плейофен мач на 21 август (четвъртък) срещу АЗ "Алкмаар" за влизане в основната фаза на Лигата на конференцията. За утре отпада и новопривлеченият северномакедонски национал Никола Серафимов, тъй като още не е картотекиран, а по всяка вероятност няма да играе и в четвъртък, тъй като не е тренирал достатъчно с отбора.

С контузия е и словенският халф Гашпер Търдин, който е бил ритнат в края на реванша срещу "Сабах", но при него има по-голям шанс да се възстанови до утре и да попадне в групата за мача с "Ботев" (Вр).

"Останалите футболисти са в нормален ритъм. Някои имат умора в мускулите. Като цяло добре отговаряме на сгъстената програма. Серафимов е в добра кондиция, въпреки че не е тренирал с отбор скоро", обясни треньорът Хулио Веласкес.

Той е предупредил футболистите си, че ги очаква много труден мач утре, въпреки че "Левски" в момента е на второ място в класирането, а "Ботев" (Вр) е 11-ти. "Без съмнение, предстои ни труден мач. Играем като гост срещу отбор, който със сигурност ще ни затрудни. Няма да бъде лесен мач, но ще опитаме да се подготвим добре и ще опитаме да победим. Знам, че ни предстои тежък двубой на труден стадион. Трябва да сме концентрирани и с висок дух, за да се приспособим към условията", коментира испанецът.

Веласкес настоя също така да не се натоварват футболистите му със свръхочаквания преди мачовете с АЗ "Алкмаар". "Не мисля, че е редно да говорим за проценти (б.ред. - за успех над нидерландския тим), защото всичко е динамично. Когато говорим за числа и проценти, на нас ни се иска те да ни донесат спокойствие, но истината е, че в този спорт има много голяма несигурност и неясноти. Не трябва да забравяме, че футболистите не са машини, а човешки същества. Винаги може да се колебаят в ментално и физическо състояние. Всичко в самочувствието и състоянието на духа е повлияно от победите и загубите. Трябва да се готвим ден за ден и така ден след ден бъдещето ще покаже къде сме се справили и къде - не", обясни треньорът. Той отказа да коментира конкретните причини за отлагането на гостуването срещу "Ботев" (Пд) в следващия кръг по молба на "Левски", във връзка с плейофите в Лигата на конференцията.

