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Федерацията отстрани Роналдо от националния отбор на Португалия

Санкцията е временна, докато завърши дисциплинарното дело срещу звездата за самоволното напускане на тима

Днес, 07:30
Роналдо (вляво) пристига на стадион "Паркен" в Копенхаген, където на 1 октомври Португалия игра с Дания, но в този мач не влезе в игра и след това напусна тима
EПА/БГНЕС
Роналдо (вляво) пристига на стадион "Паркен" в Копенхаген, където на 1 октомври Португалия игра с Дания, но в този мач не влезе в игра и след това напусна тима

Кристиано Роналдо беше временно отстранен от португалската футболна федерация (FPF), след като си тръгна от лагера на националния отбор миналия месец. 41-годишният капитан напусна състава на Португалия за мачовете от Лигата на нациите през септември, тъй като остана резерва срещу Норвегия, а впоследствие разбра, че няма да бъде титуляр и срещу Дания.

В пространно изявление нападателят на саудитския „Ал Насър“ по-късно обясни, че си е тръгнал, тъй като селекционерът на Португалия Жорже Жезус на два пъти е „нарушил думата си“, като го обвини в „пълна загуба на доверие“.

В свое изявление FPF съобщи, че на 9 октомври е наложено „временно отстраняване“, като случаят е определен като „спешен“.

„На 9 октомври 2026 г. Дисциплинарният съвет реши да образува дисциплинарно производство срещу Кристиано Роналдо дос Сантос Авейро, за да се установят евентуални дисциплинарни нарушения във връзка със събития, докладвани на 7 октомври 2026 г. В допълнение към автоматичното временно отстраняване, влязло в сила преди образуването на делото, бе взето решение за налагане на допълнително превантивно отстраняване на играча. Случаят е определен като спешен - се казва в изявлението на FPF. - На 10 октомври 2026 г. материалите бяха предадени на комисията за дисциплинарни разследвания към FPF. Няма да бъде оповестявана информация относно производството, докато разследването не приключи“.

Правилникът на федерацията предвижда, че всеки футболист, който не се яви или напусне лагера на националния отбор, е заплашен от наказание със спиране на състезателните права за срок от един до шест месеца, както и от глоба.

Президентът на FPF Педро Проенса заяви пред португалското издание „Рекорд“: „Сега е време за спокойствие и хладнокръвие. Всички сядаме заедно на масата за преговори. Има силно желание капитанът ни да се върне при нас. Ще бъде проведена стандартна дисциплинарна процедура.“

Роналдо пое отговорност за постъпката си и се извини на съотборниците и феновете си за своите действия, като добави, че заслужава да бъде наказан.

Петкратният носител на „Златната топка“ добави, че няма да се оттегля от националния отбор, тъй като продължава да преследва границата от 1000 гола в кариерата си.

Роналдо е отбелязал 146 гола в 234 мача за Португалия (и двата показателя са световни рекорди при мъжете) и помогна за спечелването на Евро 2016 и два пъти Лигата на нациите. Нападателят се завърна в игра миналата седмица, отбелязвайки своя гол №980 при победата на „Ал Насър“ с 3:0 над „Ал Дирия“.

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