Три танкера бяха атакувани от дронове в Черно море

Три танкера бяха атакувани с дронове в Черно море, близо до северните брегове на Турция, съобщи корабоплавателната компания Tribeca, цитирана от световните информационни агенции. Няма разливане на опасни вещества в морето, тъй като всички три кораба са пътували в баласт, т.е. без товар.

Първо бе съобщено за танкера James II, плаващ под флага на Палау, чието машинно отделение е било ударено. Инцидентът е станал на около 80 км северно от района на Туркели и на 74 километра от Босфора. По време на атаката на борда е имало 12 членове на екипажа.

Други два танкера са били нападнати и ударени по време на операция "кораб-кораб". Това са танкерите Altura и Velora, и двата плаващи под флага на Сиера Леоне. Те са били атакувани в близък район.

„На мястото на инцидентите са изпратени катери на крайбрежната безопасност. Съобщенията са, че всички членове на екипажите на трите кораба са в добро състояние“, съобщи Tribeca.

Нито Русия, нито Украйна засега поемат отговорност за нападенията.