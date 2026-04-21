Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Трети министър напусна правителството на Тръмп

Днес, 13:23

Министърката на труда в правителството на президента на САЩ Доналд Тръмп - Лори Чавес-Деремър подаде оставка след твърдения за злоупотреби в нейното министерство, предаде "Ройтерс".

Нейният заместник Кийт Сондърлинг ще изпълнява функциите на временно изпълняващ длъжността министър, заяви Белият дом.

"Макар времето, в което работих за това правителство, да е към своя край, това не означава, че ще спра да се боря за американските работници. Очаквам с нетърпение това, което бъдещето ми е отредило, като ще премина на работа в частния сектор", посочи в изявление Чавес-Деремър.

Нейната оставка я прави третият министър, който напуска правителството на Тръмп през последните седмици.

Кристи Ноум бе уволнена от поста министърка на вътрешната сигурност през март, а Пам Бонди напусна поста си на правосъден министър и главен прокурор по-малко от месец по-късно.

Тръмп обмисля по-големи правителствени промени заради недоволството си от политическото отражение на войната с Иран, заявиха петима служители на Белия дом пред "Ройтерс" по-рано този месец.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Доналд Тръмп, Лори Чавес

Още новини по темата

Иран отново затвори Ормузкия проток
18 Апр. 2026

15 американски военни кораба блокират Ормузкия проток

13 Апр. 2026

Тръмп обяви началото на разчистване на Ормузкия проток
11 Апр. 2026

Чешкият президент критикува остро Тръмп заради НАТО
09 Апр. 2026

Тръмп планира местене на войски към по-лоялни държави в НАТО
08 Апр. 2026

Тръмп обеща да премахне санкциите срещу Иран
08 Апр. 2026

Партньорите на САЩ се дистанцират от плановете на Тръмп за Иран
07 Апр. 2026

Тръмп насрочи бомбения ад за Иран за 3 ч. след полунощ в сряда
05 Апр. 2026

Командоси спасиха втория пилот на сваления над Иран F-15
05 Апр. 2026

Тръмп започна обратното броене за Иран
04 Апр. 2026

Тръмп освободи Пам Бонди от поста главен прокурор
02 Апр. 2026

Тръмп обяви край на трудната част от войната в Иран
02 Апр. 2026

Тръмп: Сериозно обмисляме да се оттеглим от НАТО
01 Апр. 2026

Президентската библиотека на Тръмп ще включва самолет и златна статуя
31 Март 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Мадяр стана лидер, докато нашите останаха просто политици
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Политиците превъртат часовника обратно към 2021 г.
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Радев взриви пейзажа