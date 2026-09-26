Софийската опера открива 135-ия си сезон с три премиери

Софийска опера и балет На Вагнеровия фестивал догодина ще бъде българската премиера на "Нюрнбергските майстори певци" - десетата творба на немския композитор в афиша на Софийската опера.

Софийската опера и балет ще открие 135-ия си сезон на 1 октомври с концертно изпълнение на "Кармина Бурана". Програмата включва три оперни премиери, една балетна и два спектакъла за най-малката публика, съобщи пред медии директорът на театъра акад. Пламен Карталов.

Сред новите заглавия е "Агрипина" от Георг Фридрих Хендел, която ще бъде представена за първи път в България. Продукцията е в сътрудничество с Хенделовия фестивал в Хале, Германия, а в състава ще участват български и чуждестранни изпълнители, каза Карталов.

В програмата е и "Дъщерята на полка" от Гаетано Доницети. Софийската опера ще представи операта със сценография и костюми на Франко Дзефирели от историческата продукция на Театро Масимо в Палермо. По думите на Карталов театърът получава специално разрешение да използва декора от тази продукция.

Третата оперна премиера е "Нюрнбергските майстори певци" от Рихард Вагнер, с която на 28 май догодина ще бъде открит Вагнеровият фестивал. Това ще бъде десетата постановка от Байройтския канон, представена от Софийската опера. Театърът се обръща към версията, подготвена от Джакомо Пучини за Миланската скала в края на XIX век.

Премиерният спектакъл "Три лица" обединява хореографии на Джордж Баланчин, Иржи Килиан и Гарет Смит. Балетът на Софийската опера ще бъде първата българска трупа, която представя хореография на Килиан, каза Марта Петкова, цитирана от БТА. Премиерата е на 4 март.

За детската публика през сезона са предвидени две нови заглавия – "Червеният великан" и "Малкият принц и пътуването на розата". Вторият спектакъл е с музика на младата композиторка Емилина Горчева, каза Карталов.

Сред гостите на Софийската опера през сезона ще бъдат Соня Йончева – в "Медея", Хосе Кура – в "Тоска" и Джесика Прат – в "Травиата" и "Норма". През декември театърът ще участва и в съвместен концерт с Йончева в зала "Арена 8888", съобщи още Карталов.

Предсезонната програма на театъра включва симфоничен концерт под диригентството на Даниел Орен със солист френската пианистка Роман Орен. В програмата са Концертът за пиано и оркестър в ла минор, оп. 54 от Роберт Шуман и Симфония №5 от Лудвиг ван Бетовен.