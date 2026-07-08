Плеяда международни звезди дават глас на „Опера на площада“

Фестивалът „Опера на площада“ стартира утре вечер от 20.00 часа пред Патриаршеската катедрала „Свети Александър Невски“ с оперите „Селска чест“ от Пиетро Маскани и „Палячи“ от Руджеро Леонкавало. Двете произведения ще се играят под звездите и на 10, 11, 15 и 17 юли. Традиционният летен форум на Софийската опера е сред най-очакваните културни събития на сезона и включва спектакли с участието на големи международни и български звезди.

На 9, 10 и 11 юли спектаклите ще дирижира маестро Франческо Роза. Маестро Даниел Орен се завръща, за да дирижира двете опери на 15 и 17 юли.

Винченцо Костанцо – един от младите и силно аплодирани италиански тенори, в София той ще бъде Туриду в „Селска чест“. Негови партньори на 9 и 11 юли ще са Радостина Николаева – Сантуца, Весела Янева – Мама Лучия, Цвета Сарамбелиева – Лола, и Веселин Михайлов – Алфио. Винченцо Костанцо е носител на престижните награди Oscar della Lirica (оперен „Оскар“) и „Енрико Карузо“.

Софийската публика очаква и тенора Хорхе де Леон като Туриду в „Селска чест“ и „Канио в „Палячи“. Той също е носител на редица отличия – „Хулиан Гайаре“, „Хайме Арагал“, „Оскар“ за опера и Talía за 2023 г. от Испанската академия за сценични изкуства за най-добър оперен изпълнител.

За ролите на Алфио в „Селска чест“ и Тонио в „Палячи“ е поканен баритонът Роман Бурденко, който е желан гост на големите световни сцени и победител в множество певчески конкурси, сред които Monte-Carlo Voice Masters, „Режин Креспен“, „Опералия“ под патронажа на Пласидо Доминго и „Белведере“.

Френско-тунизийският тенор Амади Лага, който е обявен за най-добър певец на фестивала „Пучини“ в Торе дел Лаго, а през 2023 г. получава и наградата „Карузо“ за „отличния си глас, уникалния си интерпретаторски стил и несравнима харизма“, отново ще бъде Канио в „Палячи“ в партньорство с Мила Михова и Станислава Момекова, които ще се редуват като Неда, Фабиан Велос – Тонио, Емил Павлов – Бепе, и Атанас Младенов – Силвио. Фабиан Велос, който ще дебютира в „Палячи“ под диригентството на Франческо Роза, дели ангажиментите си между престижни оперни театри в Мадрид, Рим, Болоня, Мексико сити, Атланта, но участва и в различни постановки в родината си Аржентина.

Като Бепе в „Палячи“ ще се представи и Джузепе Инфантино – възпитаник на примата Райна Кабаиванска от музикалния институт „Веки – Тонели“ в Модена и майстроските ѝ класове в Нов български университет. Той също е носител на отличия от международни конкурси, включително на наградата за най-добър тенор в конкурса „Марчело Джордани“ и специалната награда за най-добър тенор, присъдена му от фондация „Лучано Павароти“.

За първи път на софийска сцена като Неда в „Палячи“ ще пее и грузинското сопрано Нино Мачаидзе, която наричат Анджелина Джоли на операта заради атрактивната ѝ визия, но впечатляващите ѝ сценични превъплъщения и изключителният ѝ глас също са високо оценени.

От Софийската опера канят меломаните, останали през лятото в столицата, и на следващите заглавия от програмата: мюзикъла MAMMA MIA! с музика и текст на Бени Андершон и Бьорн Улвеус от АВВА (24, 25, 26, 27 и 28 юли от 20.00 часа), музикалната поема „Рилският пустинник“ от отец Кирил Попов (1 август от 21.00 часа) и операта „Турандот“ от Джакомо Пучини (9 август от 20.00 часа).