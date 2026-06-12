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"Опера на площада" все пак ще има

12 Юни 2026
Мюзикълът "Mamma mia!" ще замести първоначално предвидения в програмата "Клетниците".
Софийска опера и балет
Мюзикълът "Mamma mia!" ще замести първоначално предвидения в програмата "Клетниците".

Летният фестивал "Опера на площада" все пак ще се проведе и тази година, съобщиха от БТА. По-малко от седмица след като от Софийската опера и балет обявиха, че традиционното събитие се отменя заради неприетия бюджет 2026 и свързана с него липса на финансиране, решение се е намерило. Във вторник от културната институция ще дадат пресконференция, на която ще обяснят какво е то.

Програмата за "Опера на площада" отново е налична на сайта на Софийската опера, а билетите пак са в продажба. Между 9 юли и 9 август жителите и гостите на София ще могат да се насладят на 12 представления на площад "Св. Александър Невски". Сред тях са "Турандот", "Селска чест", "Палячи", "Ехо от 1876"/"Рилският пустинник" и мюзикълът "Mamma Mia!".

Настъпили са и две промени в програмата: първоначално бяха предвидени 13 представления, а "Mamмa Mia!" е заменил предварително обявения мюзикъл "Клетниците". 

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