Райна Кабаиванска води световни гласове на 24 май

Райна Кабаиванска ще доведе световни певци за празнична гала вачер в зала „България" на 24 май, съобщават от Нов български университет. Оперната легенда ще представи петима от най-ярките артисти от своята международна школа, в рамките на която от години тя води майсторски класове в НБУ. Под палката на маестро Найден Тодоров и в съпровод на Софийската филхармония публиката ще се наслади на гласове, покорили най-авторитетните сцени на планетата.

Витория Йео и Арсен Согомонян са имена с утвърдена международна слава. Вече над десетилетие те са неизменна част от афишите на „Ла скала“ в Милано, „Ковънт гардън“ в Лондон, „Метрополитън“ в Ню Йорк, Виенската опера, фестивала в Залцбург – Австрия, театро „Реал“ в Мадрид. Витория Йео от Южна Корея изпълнява много от коронните роли на своята учителка, сред тях – и Мадам Бътерфлай. Операта в Сидни е поредната голяма сцена по пътя на нейния успех. Австралийската критика определи скорошното й превъплъщение в образа на Чо Чо Сан като „емоционално пътешествие, проникващо право в сърцето“. Арменският тенор Арсен Согомонян е признат за един от най-вълнуващите гласове на съвремието ни. Концертът в София е неговото завръщане в зала „България“ след участието му в майсторския клас на Райна Кабаиванска в НБУ през 2008 г.

Българката Александрина Михайлова и италианецът Джузепе Инфантино са в годините на своите успешни дебюти – оперните театри в Париж, Лондон, Милано, Верона, Флоренция, Монте Карло, Валенсия, Берлин, София са аплодирали техните младост и талант, разказват от НБУ. Михайлова е шест пъти стипендиант на дарителския фонд „Райна Кабаиванска“ в НБУ, с чиято подкрепа учи и в музикалния институт „Веки-Тонели" в Модена. Младото сопрано е носителка на ред награди, сред които за най-добър млад музикант на БНР и за изключителни постижения в областта на културата на Министерството на културата. Джузепе Инфантино е определян като най-обещаващия млад тенор на Италия. Той затвърди това признание и с включването си в галаконцерта на Арена ди Верона в чест на 90-ата годишнина от рождението на Лучано Павароти, в който участваха звезди от ранга на Пласидо Доминго, Хосе Карерас, Франческо Мели и Андреа Бочели.

Бая Саганелидзе е сред най-новите открития на школата на Кабаиванска. Грузинското мецосопрано идва у нас след скорошния си дебют в театро „Павароти-Френи“ в Модена.

Програмата на вечерта ще предложи избрани арии и дуети от шедьоври на италианската оперна касика, създадени от Винченцо Белини, Джузепе Верди, Джакомо Пучини, Франческо Чилеа и Пиетро Маскани. Като специален жест към празника на славянската писменост и култура артистите са подготвили музикална изненада, интригуват организаторите.

Събитието бележи официалното откриване на Международния фестивал „Софийски музикални седмици“, чества 65 години от дебюта на Райна Кабаиванска в зала „България“ и се провежда в годината, в която Нов български университет навършва 35 години.