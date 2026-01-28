Медия без
Вера Шандел и Ангел Заберски разказват живота на Едит Пиаф в музикално шоу

Режисьор на биографичната продукция със специалното участие на Мими Николова е Марияна Арсенова

Днес, 19:46
Харизматичната Вера Шандел ще разкаже живота на легендата Едит Пиаф в 12 песни.
Животът на легендарната Едит Пиаф ще бъде пресъздаден чрез музика в биографичен спектакъл в сценичния прочит на джаз певицата Вера Шандел и Ангел Заберски трио. Премиерата е предвидена за 20 март от 19.00 часа в зала „България“, а в представлението участие ще вземат и специални гости – доайенът на българската естрада Мими Николова и новият глас Александра.

Продукцията "Животът на Едит Пиаф" включва някои от най-знаковите шансони на прочутата френска певица, подредени в сценична линия, която следва ключови моменти от живота и кариерата ѝ. Музиката и словото изграждат контекст, в който всяка композиция олицетворява епизод, състояние или житейски избор на Пиаф без излишни обяснения. „Има гласове, които продължават да звучат независимо от времето. Има истории, които се разказват отново и отново, защото носят пулса на една епоха“, отбелязват създателите на спектакъла. 12-те песни в музикалната партитура на представлението ще създадат усещане за Париж. Те ще бъдат вплетени в сценичен разказ, разкриващ човешкото присъствие зад гласа с финес, хумор и жизненост.

Под режисурата на Марияна Арсенова – предишния директор на Националния музикален театър, Вера Шандел застава в центъра на сцената заедно с Ангел Заберски – пиано и аранжименти, Борис Таслев – контрабас, и Стоян Янкулов – ударни. Респектиращото присъствие на ветеранката Мими Николова и очарованието на младата изпълнителка Александра ще направят тази своеобразна среща на артистичните поколения още по-вълнуваща и неповторима.

Зала „България“ ще отвори врати за събитието в 18.00 часа. Организаторите отправят специална покана към публика от различни възрасти – с подаръчни билети за родените преди или през 1946 г. и след или през 2006-а, както и с билети на промоционни цени за ученици, студенти и пенсионери. Редовните цени на билетите са от 15 до 35 € в системата на eventim и grabo. Освен с присъстващите в залата, преживяването ще бъде споделено и с глобална аудитория. Благодарение на стрийминг платформата 7Arts, „Животът на Едит Пиаф“ ще се излъчи на живо за зрители по целия свят.

 

Истинската Едит Пиаф - безкрайно изразителна на сцената.
