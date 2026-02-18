"Макбет" открива оперната 2026 г.

Софийската опера кани почитателите на това изкуство на "пет вечери, в които операта разкрива най-тъмните кътчета на човешката душа". На 25 февруари културната институция ще представи първата си премиера за 2026 г. – "Макбет" от Джузепе Верди. Операта е драматична среща между музика и трагедия, вдъхновена от една от великите трагедии на Уилям Шекспир, по либрето на Франческо Мария Пиаве.

Диригент е Алесандро Д'Агостини, режисьор на постановката е Вера Петрова, художник – Мария Колева, дизайнер на осветлението – Андрей Хайдиняк, хореограф – Риолина Топалова, асистент-режисьор – Вера Белева. С участието на оркестър, хор и балет на Софийската опера, диригент на хора – Виолета Димитрова.

А ето и солистите, които ще се превъплътя в героите в премиерните спектакли: Алесандра ди Джорджио, Габриела Георгиева Лилия Кехайова и Радостина Николаева ще влязат в ролята на Лейди Макбет; Бисер Георгиев и Венцеслав Анастасов – Макбет, Росен Ненчев – Макдъф и Иванка Нинова – Придворна дама. Следващите спектакли са на 26, 27, 28 февруари и 1 март, а всеки от тях обещава силно сценично въздействие, впечатляващо вокално присъствие и атмосфера, която ще потопи зрителите в света на властта, амбицията и съдбата, обещаха от Софийската опера.

"Макбет" заема особено място в наследството на Верди със своята драматургия, изключителна роля на хора и силно изградени психологически образи. Това е първата опера на композитора по Шекспир. "Макбет" има две редакции – италианска и френска. Композиторът сам определя творбата като ключова за своето развитие, в която музиката служи пряко на драмата. Премиерата е на 14 март 1847 г. във Флоренция. Верди посвещава "Макбет" на своя приятел и благодетел Антонио Бареци, баща на първата му съпруга.

Софийската опера и балет кани почитателите си и на следващите две събития в своята наситена програма. На 8 март ще гостува международната звезда Джесика Прат с оперната гала "Делириум"под диригентството на Даниел Орен. А на 21 март е премиерата на балета "Гордост и предразсъдъци" с хореографията на Лео Муич.