Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

"Макбет" открива оперната 2026 г.

Първата премиера на Софийската опера за сезона "разкрива най-тъмните кътчета на човешката душа"

Днес, 16:09

Софийската опера кани почитателите на това изкуство на "пет вечери, в които операта разкрива най-тъмните кътчета на човешката душа". На 25 февруари културната институция ще представи първата си премиера за 2026 г. – "Макбет" от Джузепе Верди. Операта е драматична среща между музика и трагедия, вдъхновена от една от великите трагедии на Уилям Шекспир, по либрето на Франческо Мария Пиаве.

Диригент е Алесандро Д'Агостини, режисьор на постановката е Вера Петрова, художник – Мария Колева, дизайнер на осветлението – Андрей Хайдиняк, хореограф – Риолина Топалова, асистент-режисьор – Вера Белева. С участието на оркестър, хор и балет на Софийската опера, диригент на хора – Виолета Димитрова.

А ето и солистите, които ще се превъплътя в героите в премиерните спектакли: Алесандра ди Джорджио, Габриела Георгиева Лилия Кехайова и Радостина Николаева ще влязат в ролята на Лейди Макбет; Бисер Георгиев и Венцеслав Анастасов – Макбет, Росен Ненчев – Макдъф и Иванка Нинова – Придворна дама. Следващите спектакли са на 26, 27, 28 февруари и 1 март, а всеки от тях обещава силно сценично въздействие, впечатляващо вокално присъствие и атмосфера, която ще потопи зрителите в света на властта, амбицията и съдбата, обещаха от Софийската опера.

МАКБЕТ - Джузепе Верди - премиера в Софийската опера
Нощта на съзнанието. Жаждата за власт расте, амбицията изяжда разума, а кръвта се връща в съня — така Шекспировата поезия и музикалната драматургия на Верди ...
YouTube

"Макбет" заема особено място в наследството на Верди със своята драматургия, изключителна роля на хора и силно изградени психологически образи. Това е първата опера на композитора по Шекспир. "Макбет" има две редакции – италианска и френска. Композиторът сам определя творбата като ключова за своето развитие, в която музиката служи пряко на драмата. Премиерата е на 14 март 1847 г. във Флоренция. Верди посвещава "Макбет" на своя приятел и благодетел Антонио Бареци, баща на първата му съпруга.

Софийската опера и балет кани почитателите си и на следващите две събития в своята наситена програма. На 8 март ще гостува международната звезда Джесика Прат с оперната гала "Делириум"под диригентството на Даниел Орен. А на 21 март е премиерата на балета "Гордост и предразсъдъци" с хореографията на Лео Муич. 

Директорът Пламен Карталов представя "Макбет" на пресконференция в операта.
Директорът Пламен Карталов представя "Макбет" на пресконференция в операта.
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Макбет, Софийска опера и балет

Още новини по темата

Маргарита Арнаудова получава посмъртно приза „Импулс“ за принос към танца
24 Окт. 2025

Даниел Орен дирижира "Тоска" за старт на сезона в Софийската опера
20 Септ. 2025

Боршош обеща "Опера на върховете", но без Карталов
06 Юни 2025

Акад. Пламен Карталов е първият българин в ръководството на Opera Europa
19 Март 2025

Пендачанска дебютира като Турандот в Софийската опера
21 Дек. 2024

Патриархът е гост на премиерата на операта "Рилският пустинник"
17 Юли 2024

Скопие аплодира на крака българската "Валкюра"
19 Май 2024

Асистент на Франко Дзефирели поставя "Медея" в София
08 Февр. 2024

Световна звукозаписна къща издава „Летящият холандец“ от Панчарево
16 Яну. 2024

„Остава“, Ибряма, Дони и Нети срещат Новата година на площада в София

29 Дек. 2023

"Крадецът на праскови" заживя нов живот в Националната опера
14 Май 2023

Калуди Калудов чества 45 години кариера под купола на цирк „Балкански“
10 Март 2023

Римската опера чества Райна Кабаиванска
01 Дек. 2022

Операта "Чичовци", поставена с 50 г. закъснение, стигна и до БНТ
31 Окт. 2022

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев обра плодовете на чужди каузи
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?