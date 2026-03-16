"Джудас прийст" се завръщат с концерт на открито в София

Шоуто ще е на 29 август на бившия колодрум в Борисовата градина

Днес, 10:40
Роб Халфорд и компания по време на последната им изява на българска земя на 19 юли 2024 г. в София.
Има няколко групи, които се наслаждават на възторжен прием, колкото и пъти да се върнат в България. Една от тях е "Джудас прийст" и тази година те отново ще зарадват феновете си тук. Това ще се случи на 29 август на сцената на Vidas Art Arena в Борисовата градина в София (б.ред. - бившият колодрум). Концертът ще е част от предстоящото европейско турне Faithkeepers.

Тази обиколка няма да е в подкрепа на нов албум, тъй като последният - Invincible Shield (2024), беше представен успешно и у нас на 19 юли 2024 г. в зала "Арена София". Това бе и последното до момента шоу на Роб Халфорд и компания у нас. Сега турнето ще е посветено на всичко най-добро от близо 60-годишната кариера на легендарната банда, включително гигантските им хитове Breaking the Law, Before the Dawn, Living After Midnight, Love Bites, Johnny B. Goode, Painkiller и др.

Интересът към "Джудас Прийст" не секва не само в България. През миналия месец се състоя премиерата на документалния филм The Ballad of Judas Priest, като това се случи по време на 76-ото издание на Международния филмов фестивал "Берлинале". Лентата проследява над 50 години от историята на групата - от работническите квартали на Бирмингам до въвеждането ѝ в Залата на славата на рокендрола през 2022 г. А сега 74-годишният монументален фронтмен Роб Халфорд и останалите музиканти от бандата изглеждат все така гладни за концертни изяви. 

Организаторите от Fest Team пускат билетите за концерта на "Джудас Прийст" в предварителна продажба на 17 март за членове на Fest Club, а в масова продажба - на 18 март в мрежата на Ticketstation.bg. Цените стартират от 55 евро за най-бързите фенове.

Постерът за предстоящото гостуване на британските динозаври в България.
