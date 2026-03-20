Почина непобедимият Чък Норис

86-годишният актьор е издъхнал след кратък престой в спешното в Хавай

Днес, 16:08
Чък Норис (1940 - 2026)
ЕПА/БГНЕС
Чък Норис (1940 - 2026)

Според вицовете, разпространявани в продължение на десетилетия, Чък Норис не се разболява и не умира. За жалост, реалността ги опроверга. Снощи американският актьор и световен шампион по карате бе хоспитализиран в Хавай, а няколко часа по-късно е починал. За това съобщи първи сайтът TMZ.

Не се уточняват детайли за заболяването. "Макар че желаем да запазим подробностите в тайна, искаме да знаете, че той си отиде заобиколен от близки и в мир", казва се в изявление на семейството му. 

Карлос Рей "Чък" Норис навърши 86 години миналата седмица, като отбеляза повода с видео в социалните мрежи, в което тренира бокс. "Аз не остарявам. Аз се развивам", заяви звездата в типичния си закачлив стил. "Няма нищо по-хубаво от малко екшън в слънчев ден, за да се почувстваш млад", добави Норис, който има черни колани в няколко дисциплини. 

Чък Норис не бе просто екшън актьор, а и културен феномен, който успя да се превърне в мит за собствената си неунищожимост. Започва като реален боец – многократен шампион по карате през 60-те, тренирал и хора като Стив Макуин. Именно Макуин го насърчава да влезе в киното. Дебютът му на екрана е кратка поява в The Wrecking Crew (1968 г.) с Дийн Мартин. Големият пробив идва с "Пътя на дракона", където се изправя срещу Брус Лий в една от емблематичните бойни сцени в киното, снимана в Колизеума в Рим.

Известен е също от поредицата "Делта Форс" и тв сериала "Уокър, тексаския рейнджър". Сред последните му роли бе тази в "Непобедимите 2" от поредицата на Силвестър Сталоун, заснета основно в България.

В началото на XXI век Норис става обект на един интернет феномен, познат като "Факти за Чък Норис", който събира измислени, често абсурдни героични подвизи и черти на обичания актьор. По-късно той пише в сайта си, че не е обиден от тях и намира някои за доста забавни.

Ето някои от най-добрите попадения на български:

Чък Норис не вярва в Дядо Коледа. Дядо Коледа вярва в Чък Норис.

Когато Александър Греъм Бел изобретил телефона, го чакали три пропуснати разговора от Чък Норис.

Когато Чък Норис отиде в Рим, римляните правят като Чък Норис, а не обратното.

Всички средновековни страни превеждали името на Чък Норис по един начин: бубонна чума.

Чък Норис не понася жълтия цвят и може да го изтърпи само за около 12 часа на ден. Затова слънцето залязва всеки ден.

Веднъж Чък Норис спечелил приза "Майстор готвач" с полуготови спагети.

Ако искате да пратите благодарствено писмо на Чък Норис, адресът е [email protected].

Чък Норис е единственият човек в света, който може да убеди баба си, че не е гладен.

Когато Чък Норис бели лук, не плаче. Плаче лукът.

Когато седне да вечеря в ресторант, Чък Норис получава 15% бакшиш.

Да бъдеш, или да не бъдеш - това е решение, което взема Чък Норис.

Когато Чък Норис пресича улицата, колите се оглеждат на двете страни.

Чък Норис може да смени гума на кола в движение.

На гърба на Китай пише "Произведено от Чък Норис".

Рожденият ден на Чък Норис е на 29 февруари. Всяка година. (Всъщност рожденият му ден бе 10 март.)

 

Още новини по темата

Чък Норис превзе мол Vera Su, уши байрак
25 Окт. 2021

Защо не успя щурмът на Капитолия? Чък Норис не беше там
13 Яну. 2021

Свръхчовешка тайна клиентела
03 Яну. 2021

Чък Норис се закани да разплаче Лукашенко
15 Авг. 2020

Държавата – това е Той
27 Септ. 2018

