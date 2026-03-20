Почина непобедимият Чък Норис

Според вицовете, разпространявани в продължение на десетилетия, Чък Норис не се разболява и не умира. За жалост, реалността ги опроверга. Снощи американският актьор и световен шампион по карате бе хоспитализиран в Хавай, а няколко часа по-късно е починал. За това съобщи първи сайтът TMZ.

Не се уточняват детайли за заболяването. "Макар че желаем да запазим подробностите в тайна, искаме да знаете, че той си отиде заобиколен от близки и в мир", казва се в изявление на семейството му.

Карлос Рей "Чък" Норис навърши 86 години миналата седмица, като отбеляза повода с видео в социалните мрежи, в което тренира бокс. "Аз не остарявам. Аз се развивам", заяви звездата в типичния си закачлив стил. "Няма нищо по-хубаво от малко екшън в слънчев ден, за да се почувстваш млад", добави Норис, който има черни колани в няколко дисциплини.

Чък Норис не бе просто екшън актьор, а и културен феномен, който успя да се превърне в мит за собствената си неунищожимост. Започва като реален боец – многократен шампион по карате през 60-те, тренирал и хора като Стив Макуин. Именно Макуин го насърчава да влезе в киното. Дебютът му на екрана е кратка поява в The Wrecking Crew (1968 г.) с Дийн Мартин. Големият пробив идва с "Пътя на дракона", където се изправя срещу Брус Лий в една от емблематичните бойни сцени в киното, снимана в Колизеума в Рим.

Известен е също от поредицата "Делта Форс" и тв сериала "Уокър, тексаския рейнджър". Сред последните му роли бе тази в "Непобедимите 2" от поредицата на Силвестър Сталоун, заснета основно в България.

В началото на XXI век Норис става обект на един интернет феномен, познат като "Факти за Чък Норис", който събира измислени, често абсурдни героични подвизи и черти на обичания актьор. По-късно той пише в сайта си, че не е обиден от тях и намира някои за доста забавни.

Ето някои от най-добрите попадения на български:

Чък Норис не вярва в Дядо Коледа. Дядо Коледа вярва в Чък Норис.

Когато Александър Греъм Бел изобретил телефона, го чакали три пропуснати разговора от Чък Норис.

Когато Чък Норис отиде в Рим, римляните правят като Чък Норис, а не обратното.

Всички средновековни страни превеждали името на Чък Норис по един начин: бубонна чума.

Чък Норис не понася жълтия цвят и може да го изтърпи само за около 12 часа на ден. Затова слънцето залязва всеки ден.

Веднъж Чък Норис спечелил приза "Майстор готвач" с полуготови спагети.

Ако искате да пратите благодарствено писмо на Чък Норис, адресът е [email protected].

Чък Норис е единственият човек в света, който може да убеди баба си, че не е гладен.

Когато Чък Норис бели лук, не плаче. Плаче лукът.

Когато седне да вечеря в ресторант, Чък Норис получава 15% бакшиш.

Да бъдеш, или да не бъдеш - това е решение, което взема Чък Норис.

Когато Чък Норис пресича улицата, колите се оглеждат на двете страни.

Чък Норис може да смени гума на кола в движение.

На гърба на Китай пише "Произведено от Чък Норис".

Рожденият ден на Чък Норис е на 29 февруари. Всяка година. (Всъщност рожденият му ден бе 10 март.)