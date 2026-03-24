Чък Норис покорил 3187-метров вулкан месеци преди смъртта си

Само месеци преди внезапната си кончина на 86-годишна възраст, причините за която не бяха оповестени, Чък Норис е изкачил емблематичен вулканичен връх в Северна Калифорния. За отличната форма, в която легендата на бойните изкуства и екшън филмите е бил до края на живота си, пише "Ню Йорк пост". Норис е покорил високия 3187 метра Ласен през септември м.г., отбелязвайки постижението си с публикация в Instagram.

"Какъв ден! Имах удоволствието отново да изкача връх Ласен", написа той тогава. Ласен пийк е най-южният активен вулкан в Каскадните планини, чието последно изригване е регистрирано между 1914 и 1917 г. В публикацията си Норис споделя, че "разходката по тези пътеки е събудила толкова много прекрасни спомени". Съпругата му, Джина О'Кели, е израснала в този район.

Според Службата за националните паркове нивото на трудност при изкачването на връх Ласен се определя като "натоварващо", с маршрут от около 8 километра в двете посоки. Изкачването до височината от 3187 метра може да отнеме до пет часа.

Само 10 дни преди кончината си, навръх своя 86-и рожден ден, Норис публикува видео в Instagram, в което демонстрира бойните си умения в спаринг.

Актьорът от екшън филмите, който се превърна в обичан попкултурен символ с вицовете за своята неразрушимост, има пет деца - 24-годишните близначки Дакота и Даниле от Джина О'Кели, както и три деца от предишни връзки: Майк (63 г.), Дина (62 г.) и Ерик (60 г.).

Дори след смъртта Чък Норис продължава да излъчва аура на непобедимост и да ражда нови мемета. "Той не е умрял, просто е преминал в различна реалност", коментира потребител в Instagram. "Завинаги легенда".