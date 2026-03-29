Асен Василев изключи евентуална коалиция с ГЕРБ

29 Март 2026
БГНЕС

Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев заяви в ефира на bTV, че няма никакъв шанс ПП-ДБ да работи с ГЕРБ в следващия парламент. На въпрос за евентуално сътрудничество с ГЕРБ, Василев беше категоричен: "Първо – не им вярваме. Второ – няма как да говорим за реформи с хора, свързани със стария модел."

"На хората наистина им е писнало. Искат веднъж завинаги да се приключи с модела Борисов-Пеевски и да спрат да ги крадат през бюджета. Много е важно хората да излязат и да гласуват, за да може Пеевски и Борисов да паднат под 80 депутати и да се съберат 160 гласа за съдебна реформа", заяви той.

Василев отправи директни критики към други политически формации, включително към Румен Радев. "В листите има много компромисни фигури и хора от старата система. Това няма как да доведе до реална промяна. Не може да говориш, че ще бориш олигархията, а да разчиташ на хора, свързани с нея", коментира Василев.

В същото време Василев отново акцентира върху основната цел на ПП-ДБ - съдебната реформа. "Трябва да се избере нов Висш съдебен съвет без зависимости и да се прекрати възможността главният прокурор да влияе по конкретни дела. Без 160 гласа няма как да се случи истинска реформа", посочи той.

