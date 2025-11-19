Зеленски официално получи новия "мирен план" за Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски е получил от американски представители проекта на план, който според Вашингтон би могъл да увеличи дипломатическите усилия за прекратяване на войната. Това съобщи офисът на президента на Украйна.

Това е първото официално потвърждение за съществуването на нова мирна инициатива на САЩ, за която съобщиха вчера множество медии. Тя е разработена без участието на Украйна, в координация с руския представител Кирил Дмитриев.

В съобщението не се уточнява как Зеленски е получил плана, но днес той се срещна в Киев с висши военни от САЩ.

Според изявлението на Офиса на президента, Зеленски „е описал основните принципи, важни за нашия народ“ и след срещата с представители на САЩ се е съгласил да работи по плана, за да „постигне достоен край на войната“. В изявлението се подчертава, че Украйна винаги е подкрепяла президента Тръмп в усилията му за прекратяване на кръвопролитията и сега е готова да работи със САЩ, Европа и други партньори за мир. В изявлението се посочва още, че Зеленски възнамерява да обсъди основните точки лично с Тръмп през следващите дни.

По-късно Зеленски потвърди това в социалните мрежи.

“Днес разговаряхме със секретаря на армията на САЩ Даниел Дрискол за вариантите за постигане на мир в света, етапите на работа и форматите на диалог, както и за новите импулси за дипломация. Нашите екипи - Украйна и САЩ - работят по точките от плана за прекратяване на войната. Готови сме за конструктивна, честна и ефективна работа. Необходим е мир и ние оценяваме усилията на президента Тръмп и неговия екип за възстановяване на сигурността в Европа. Украйна защитава живота и независимостта чрез смелостта на нашия народ, нашето единство и подкрепата на нашите партньори. Уверете се, че и трите елемента са достатъчно силни”, написа той.

Today, during a meeting with the U.S. Secretary of the Army, Daniel Driscoll, we discussed options for achieving real peace, the sequencing of our work and formats for dialogue, as well as new impulses for diplomacy. Our teams – of Ukraine and the United States – will work on the… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 20 ноември 2025 г.

Държавният секретар на САЩ Рубио ще обсъди утре плана на САЩ за прекратяване на войната в Украйна с европейски служители по националната сигурност, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на източници.

Reuters, CNN, Axios, Politico, FT, The Wall Street Journal, The Economist съобщиха вчера различни части от американски мирен план за войната в Украйна. По всичко личи, че този план е в изключително напреднала фаза, той е съгласуван с Русия, въобще не е обсъждан с ЕС, а Украйна е притисната да даде съгласието си бързо. САЩ и Русия не са потвърдили официално наличието на този план, но очакванията на медиите са, че план от 28 точки ще бъде лансиран още в четвъртък, а приемането му ще стане факт преди края на ноември.

Мирният план бе лансиран първо от Axios. Според изданието, 28 точки са разделени на четири блока: прекратяване на бойните действия, гаранции за украинската сигурност, европейска сигурност и бъдещите отношения на Вашингтон с Москва и Киев. Планът е доста подробен, той е вдъхновен от преговорите за Ивицата Газа. Планът е бил оформен при разговорите между специалните пратеници Стив Уиткоф и Кирил Дмитриев в Маями.

Според Ройтерс, предложенията на САЩ за прекратяване на войната включват отказ на Украйна от Донбас, замразяване по линията на фронта в Запорожка и Херсонска област и отказ от определени оръжия. САЩ също настояват Зеленски също да намали наполовина числеността на въоръжените сили на Украйна, съобщава агенцията. Според други източници, в условията влизат признаване на руския език като официален на територията на Украйна и достъп на руската православна църква. Частите от Донбас, които украинската армия трябва да отстъпи, стават демилитаризирана зона.

Кристофър Милър от Financial Times напомня, че тези условия са равносилни на капитулация за Украйна. Милър потвърждава данните за Ройтерс.

Украинската армия трябва да бъде съкратена 2.5 пъти, заяви Оливър Карол от The Economist. Според него, планът включва още пълно отсъствие от територията на Украйна на чужди войски и чужди военни самолети, както и забрана на далекобойни оръжия, които могат да обстрелват Москва и Санкт Петербург.

CNN твърди, че администрацията на Тръмп напълно се доверява на Москва - Белият дом счита, че Кремъл е демонстрирал готовност за сключване на мирно споразумение за Украйна.

Не е ясно дали и защо Киев би се съгласил на подобен мир. Володимир Зеленски заяви днес в Анкара: "В момента много процеси се ускориха и набраха скорост, за да се сложи край на тази война". Според украинския президент: "Само Тръмп и САЩ имат сили най-накрая всичко да свърши. Турция е готова да предостави терен за преговори".

Според наблюдатели, Зеленски отхвърля засега мирния план и именно затова Стив Уиткоф е отменил срещата с него в Истанбул. FT пише: "Служители в Киев, запознати с плана, заявиха, че той напълно отговаря на максималистичните изисквания на Кремъл, добавяйки, че без съществени промени той няма да бъде реализиран в Украйна".

"Прозорецът на възможностите за приключване на войната ще се отвори в средата на февруари", заяви пък шефът на украинското военно разузнаване Кирило Буданов. Факт е, че обсъждането на мирен план идва на фона на големия корупционен скандал в Украйна, в който са замесени доверени хора на Зеленски, а двама министри днес бяха освободени от Радата. Скандалът е по разследване на Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) и мнозина наблюдатели смятат, че то е форма на натиск, която се одобрява от САЩ.

Междувременно стана ясно, че специалният пратеник на американския президент за Украйна Кийт Келог е информирал екипа си, че ще напусне администрацията през януари, съобщи Ройтерс. С оттеглянето му Украйна и нейните европейски съюзници ще загубят ключов поддръжник на каузата на Киев.

Спецпратеникът на Тръмп Стив Уиткоф, след публикацията на Axios за нов план за прекратяване на войната в Украйна, написа в социалната мрежа X, че журналистът от изданието вероятно „е получил това“ от К., а после бързо изтри туита си. Западни журналисти предполагат, че „К.“ е Кирил Дмитриев.

