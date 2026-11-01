Украйна възобнови ударите по руски рафинерии

Украйна нанесе удар по голямата петролна рафинерия NORSI в руската Нижегородска област, на около 400 километра източно от Москва. Губернаторът на Нижегородска област Глеб Никитин съобщи за „масирана атака с дронове“ през нощта и тази сутрин, при която „промишлено предприятие в Кстовски район е понесло значителни щети“.

Украински медии от своя страна съобщиха за атака срещу петролната рафинерия в Кстово, която определиха като „една от най-големите рафинерии в Русия, произвеждаща горива и смазочни материали“.

Още в петък Украйна възобнови ударите срещу руски петролни рафинерии след няколкодневна пауза. Александър Новак, който отговаря за енергетиката в руското правителство, заяви, че през този ден са били поразени три руски рафинерии.

Киев извършва атаки с дронове срещу промишлени обекти на руска територия в отговор на руските удари, които нанасят тежки щети на украинската енергийна инфраструктура. Райони в Киев бяха без ток и тази нощ.

Целта на украинските атаки е да ограничат приходите на Русия от петрол и газ, които финансират военните усилия на Кремъл.