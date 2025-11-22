Украйна, САЩ и ЕС ще преговарят в Женева на 23 ноември

Украйна и Съединените щати през следващите дни ще проведат консултации относно възможните параметри на бъдещо мирно споразумение. Това заяви ръководителят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров. „Украйна подхожда към този процес с ясно разбиране на своите интереси“, написа Умеров в Телеграм. По-късно стана ясно, че преговорите ще са в Женева заедно с представители на ЕС.

От офиса на президента на Украйна също съобщиха, че в следващите дни „ще се проведат консултации относно стъпките за прекратяване на войната“.

„Разчитаме на конструктивна работа и сме готови да действаме възможно най-бързо, за да постигнем истински мир“, добавиха украинските власти.

Германската агенция ДПА разпространи съобщение, че в срещата ще се включат и представители на ЕС. "Срещата между представители на ЕС, САЩ и Украйна относно мирния план ще се проведе в неделя, 23 ноември в Женева", съобщава агенцията, позовавайки се на източници в германското правителство.

Поводът за интензивните разговори е т.нар. мирен план, изработен от САЩ, отчитащ всички руски претенции, който Украйна е притисната да приеме до 27 ноември. Това стана причина вчера украинският президент Володимир Зеленски да направи драматично обръщение към украинския народ, подчертавайки трудния момент за страната, изправена в момента между Сцила и Харибда.

"Американският проект за мирен план представлява основа, която изисква допълнителна доработка", се казва в изявление, публикувано днес следобед на сайта на Европейския съвет.

„Ние сме готови да си сътрудничим, за да осигурим устойчивостта на бъдещия мир. Строго се придържаме към принципа за недопустимост на промяна на границите със сила. Също така сме обезпокоени от предложените ограничения върху Въоръжените сили на Украйна, които биха направили страната уязвима за бъдещи нападения“, се посочва в изявлението.

Европейските лидери подчертават, че изпълнението на елементите, засягащи Европейския съюз и НАТО, ще изисква съответно съгласието на страните членки на ЕС и НАТО.

„Възползваме се от тази възможност, за да подчертаем силата на нашата неизменна подкрепа за Украйна. През следващите дни ще продължим тясното взаимодействие с Украйна и САЩ“, се отбелязва в съобщението.

Под изявлението са се подписали председателят на Европейския съвет Антониу Коща, председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, министър-председателят на Канада Марк Карни, президентът на Финландия Александър Стуб, президентът на Франция Еманюел Макрон, канцлерът на Германия Фридрих Мерц, премиерът на Ирландия Михол Мартин, премиерът на Италия Джорджа Мелони, премиерът на Япония Санае Такаити, премиерът на Нидерландия Дик Схооф, премиерът на Норвегия Йонас Гар Стьоре, премиерът на Испания Педро Санчес и премиерът на Великобритания Киър Стармър.

Премиерът Желязков в X, а Бойко Борисов във Фейсбук подкрепиха американския план.

Министърът на армията на САЩ Дан Дрискол е станал новият специален представител на президента Доналд Тръмп за уреждането на конфликта в Украйна, съобщават източници на "Гардиън". По думите им група американски генерали ще пристигне в Москва в края на следващата седмица, за да обсъди „мирния план“ с Кремъл.

Дрискол е приятел и съученик на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс. В Белия дом го описват като един от най-ефективните членове на екипа на Тръмп.

На 20 ноември делегация от високопоставени военни служители на САЩ, водена от Дрискол, проведе преговори с президента на Украйна Володимир Зеленски в Киев. След срещата Зеленски заяви, че е готов да обсъжда „мирния план“ на Тръмп.

Делегацията се е срещнала и с представители на Европа, пише "Файненшъл Таймс". Американците заявили, че техният план „почти не подлежи на обсъждане“ и че Украйна ще трябва да сключи сделка, тъй като се намира в „много лошо положение“. От своя страна Дрискол предупредил, че „Вашингтон ще прояви минимална гъвкавост“.

Един от високопоставените европейски служители определил тона на срещата като отблъскващ. По думите му Дрискол използвал много нецензурен език, настоявайки, че „трябва да се приключи с това лайно“, и разговорът бързо стигнал до задънена улица.

Генералът, следвайки указанията на Тръмп, настоява Зеленски да подпише споразумението до 27 ноември - когато в САЩ се отбелязва Денят на благодарността.

КОРУПЦИОННИЯТ СКАНДАЛ

Според спекулации на големи световни медии Володимир Зеленски е притиснат в момента от големия корупционен скандал, в който е замесен негов бивш съдружник Тимур Миндич и двама министри на енергетиката, които бяха отстранени. Разкритията излязоха от украинската антикорупционна комисия, която преди няколко месеца Зеленски се опита да закрие, но след протести в страната се отказа.

Днес Украйна обяви за издирване замесените в делото „Мидас“ Миндич и Цукерман.

За това се съобщава в базата данни на Министерството на вътрешните работи. Профилите на заподозрените се показват в раздела „Лице, което се укрива от органите на досъдебното разследване“.

В базата данни се посочва, че датата на изчезване на Тимур Миндич е 20 ноември, а на Александър Цукерман – 26 октомври.