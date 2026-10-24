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Starlink най-после свали ограниченията за Украйна

Днес, 19:08
Ограниченията сериозни затрудниха операциите на фронта
Ограниченията сериозни затрудниха операциите на фронта

Украинските дронове отново могат да достигат високи скорости, когато са свързани към сателитната мрежа Starlink, съобщиха от Министерството на отбраната на Украйна. „Системите за мониторинг в Министерството на отбраната на Украйна официално регистрираха възстановяване на работните скорости на Starlink/Starshield. Връзката остава стабилна при скорости над 400 км/ч“, се посочва в публикация на ведомството в канала му в Telegram. Преди това украинските власти съобщаваха за ограничения при военното използване на Starlink, като отбелязваха загуба на връзка с дроновете при скорости от 161 км/ч, а в някои случаи дори при едва 80 км/ч.

 „Този ​​резултат е преди всичко от жизненоважно значение за фронтовата линия, за нашите военнослужещи, за операциите с дронове, както и за логистиката и комуникациите“, заяви министърът на отбраната Евгений Хмара.

Възстановяването бе потвърдено и от украинския президент Володимир Зеленски.

“Най-важната новина днес: работата на Starlink и Starshield е възстановена до скоростите, които съществуваха преди налагането на всички тези ограничения. Сега скоростта е точно такава, каквато ни е необходима. Възстановяването започна през нощта и до тази сутрин скоростите вече бяха достатъчни за използване на връзката. Това е от критично значение – от съществено значение е за логистиката ни на фронтовата линия и за защитата на Украйна срещу реактивните дронове „Шахед“.

Тази сутрин получих доклад от министъра на отбраната на Украйна – Евгений Хмара. Потвърдихме, че Starlink и Starshield функционират. Благодаря на всички американци и на всички наши партньори, които подходиха сериозно към този въпрос и ни помагат искрено. Благодарен съм на конгресмените, сенаторите, медиите, Държавния департамент и президента”, каза той във видео обръщение.

Ограниченията бяха въведени за първи път в средата на октомври, на фона на конфликт между американския президент Доналд Тръмп и Володимир Зеленски. Тогава американският президент обвини украинския си колега, че продължава да нанася удари по руски петролни рафинерии и това води до повишаване на цената на дизеловото гориво както в Съединените щати, така и на световния пазар. Тръмп обяви, че е сключил сделка с Москва за доставка на дизелово гориво, и призова Зеленски да подаде оставка, твърдейки, че украинският лидер няма интерес от постигането на мирно споразумение.

След като се разрази скандал и в САЩ, и Тръмп, и собственикът на SpaceX Илон Мъск отрекоха да са нареждали ограничаването на скоростта. На 22 октомври Тръмп съобщи, че SpaceX е възстановила пълния достъп на Киев до Starlink, макар и да не отговори на въпроса кой точно е разпоредил премахването на ограниченията. Собственикът на SpaceX Илон Мъск по-рано заяви, че системата Starshield се контролира от правителството и че всички ограничения в нея се определят от американските военни – които в крайна сметка са подчинени на Тръмп. В отговор държавният секретар на САЩ Марко Рубио отбеляза, че Белият дом не се намесва в делата на частните компании, нито в начина, по който функционират техните продукти.

Ограниченията сериозно затрудниха работата на украинските военни на фронта, защото Starlink е ключов за ударите на средни разстояния, при които се затруднява сериозно логистиката на руската армия. От скоростта на Starlink зависи и работата на украинските дронове-прихващачи при почти денонощните руски атаки по украински градове.

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