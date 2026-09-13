Русия удари влака Киев-Варшава на 2 км от полската граница

ЕПА/БГНЕС Володимир Зеленски заяви, че руският тероризъм е обща заплаха за мнозина, но той със сигурност може и трябва да бъде спрян в Украйна.

Във Волин, на 2 км от полската граница, руските сили удариха локомотив на пътнически влак, съобщи Укрзализница в Telegram. Отбелязва се, че мониторингова група е предупредила екипажа на влака за заплахата предварително, благодарение на което няма пострадали.

Влакът пътувал от Киев за Варшава с 206 пътници.

„Продължаваме да наблюдаваме въздушните заплахи, да осигуряваме движението на влаковете и да предприемаме максимални мерки за гарантиране на безопасността на пътниците и железопътните работници“, се казва в изявлението на украинската държавна железница, цитирана от УНИАН.

Главният й изпълнителен директор Александър Перцовски написа в социалните мрежи, че Русия нанася удари по железопътната инфраструктура вече два дни. „Това е вторият ден на непрекъснати вражески атаки срещу железопътната линия: депа, гари, подвижен състав. Всички екипи са на смяна, следят ситуацията, реагират и се евакуират на безопасно място“, отбеляза той, добавяйки, че няма жертви.

Русия се готви за нови удари по граничните контролно-пропускателни пунктове по западната граница на Украйна, пишат украински военни канали.

По техни данни под заплаха е граничният пункт „Лужанка“ на границата с Унгария, както и пунктовете на границата с Полша - „Устилуг“, „Краковец“, „Грушев“ и „Ягодин“.

Припомняме, че Русия вече няколко седмици нанася удари по граничните пунктове с Молдова, а днес са били нанесени удари в близост до ГКПП „Ягодин“. Пунктът е само на 800 м от полската граница.

В събота ударни безпилотни летателни апарати „Шахед“ атакуваха железопътни гари и влакове във Волинска област - в Луцк и Ковел, съобщават медиите. Ръководителят на Волинската областна военна администрация Роман Романюк съобщи, че областта е била атакувана от около 20 дрона.

Властите в Ивано-Франковска област заявиха, че в резултат на удар с безпилотен летателен апарат е повреден промишлен обект. Един човек е пострадал и е хоспитализиран.

На 13 септември дронове атакуваха и Тернопол. Един от тях е поразил инфраструктурен обект. Известно е за един пострадал, съобщават властите.

За една седмица Русия е изстреляла по Украйна около 2100 дрона, близо 1700 управляеми авиационни бомби и 78 ракети, съобщи украинският президент Володимир Зеленски.

По думите му значителна част от дроновете са реактивни „Шахед“.

Отделно Зеленски открои руския удар по локомотив на влак на границата с Полша. Според украински медии може да става дума за серия от координирани удари с реактивни дронове по логистичната инфраструктура в северозападната част на Украйна през нощта срещу събота: на гара Сарни е изгоряло локомотивно депо, в Луцк дрон е атакувал локомотив на железопътната гара, а в Коростен, Житомирска област, са били подпалени две бензиностанции. При атаката във Волинска област са пострадали петима души.

„Именно за да не стигнат тези удари по-далеч, до Европа, украинците се борят всеки ден, отдават живота си и не позволяват на агресията да се разширява. Руският тероризъм е обща заплаха за мнозина, но той със сигурност може и трябва да бъде спрян в Украйна“, написа Зеленски.