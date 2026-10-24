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Крим остана без ток

Днес, 12:39
Украински дронове атакуваха отново Толиати
Украински дронове атакуваха отново Толиати

Почти целият анексиран Крим остана тази нощ без ток, съобщи Крым.Реалии. На тъмно са Симферопол, Севастопол, Ялта, Керч, Феодосия и други населени места. Руските власти обясниха, че става дума "за авария на енергийната мрежа извън пределите на Крим".

В Севастопол изчезна и мобилната връзка, спря и водоподаването. Не работят и тролеите.

Телеграм каналите съобщават за пожар в електростанция "Таман" в Краснодарския край, която бе атакувана от украински дронове. Спътниковите снимки показват мащабен пожар там. Това е ключова станция, през която минава електроенергията от Русия за Крим.

 

 

 

Тази нощ украински дронове атакува и Толиати, където по данни на Exilenova+ и Supernova+, гори химическият завод "Тольяттикаучук". Местни жители публикуваха в социалните мрежи кадри на силен пожар. Евакуирани са и работещите в "АвтоВАЗа". Губернаторът на Самарска област Вячеслав Федорищев предупреди за атака от дронове. Ограничения бяха въведени за полетите на местното летище.

"Тольяттикаучук" произвежда синтетичен каучук, мономери и др. продукти, които се използват в производството на твърдо ракетно гориво. Това не е първият удар по предприятието - то бе атакувано и в нощта на 12 септември.

Руското министерство на отбраната отчете, че е прихванало 616 украински дрона над 18 области, включително Крим.

 

Още удари

Трима души са загинали при вчерашната атака на завод "Протон" в Орел, съобщи губернаторът на областта Андрей Кличков. 8 души са били ранени.

ВСУ атакува вчера с ракети завода, произвеждащ полупроводникови прибори и лектронни компоненти за промишлеността и специална техника. Неговите компоненти се използват широко в руското оръжие, включително за ракетите "Искандер-М" и комплексите "Панцир-С1".

 

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