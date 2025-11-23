Медия без
Верстапен съхрани интригата във Формула 1

Нидерландецът спечели безапелационно в Лас Вегас и запази теоретичен шанс за титлата

Днес, 08:27
Победителят Макс Верстапен и подгласниците му Ландо Норис и Джордж Ръсел се возят в розов "Лего" кадилак на път към медийната зона минути след края на "Гран при" в Лас Вегас.
Победителят Макс Верстапен и подгласниците му Ландо Норис и Джордж Ръсел се возят в розов "Лего" кадилак на път към медийната зона минути след края на "Гран при" в Лас Вегас.

Макс Верстапен триумфира за втори път в кариерата си в състезанието за "Гран при" на Лас Вегас и запази теоретичен шанс да спечели за пета поредна година световната титла във Формула 1. Нидерландският пилот на "Ред Бул" поведе още в първия завой на уличната надпревара, възползвайки се от неточност на стартиралия от полпозишън лидер в генералното класиране Ландо Норис.

Прекомерната агресия на състезателя на "Макларън" му коства и временна загуба на втората позиция, която той отстъпи на миналогодишния победител в Града на греха - Джордж Ръсел с "Мерцедес". Норис успя да си върне второ място чак в 34-тата от 50 обиколки, след което пробва да догони и Верстапен, но това се оказа невъзможна мисия.

На финала Лудия Макс имаше 20,7 сек. преднина пред Ландо, който в последните обиколки загуби много скорост заради повреда в болида си. Това позволи на Ръсел отново да го доближи на видима дистанция и той завърши трети само с 2,8 сек. зад Норис.

Стартиралият 17-и Андреа Кими Антонели с втория "Мерцедес" пресече финалната линия четвърти, но наказание от 5 сек. смъкна италианеца на петото място в крайното класиране, зад Оскар Пиастри ("Макларън"). Шарл Льоклер с "Ферари" беше класиран шести на само 190 хилядни зад Антонели, а челната десетка в зоната на точките оформиха Карлос Сайнц-младши ("Уилямс"), Исак Хаджар ("Рейсинг Булс"), Нико Хюлкенберг ("Заубер") и Люис Хамилтън ("Ферари").

Преди заключителните два кръга в Катар (30 ноември) и Абу Даби (7 декември) Ландо Норис (408 т.) остава начело в генералното класиране с аванс от 30 точки пред своя съотборник Оскар Пиастри (378 т.) и с 42 точки пред Макс Верстапен (366 т.).

При конструкторите "Мерцедес" (398 т.) има преднина от 32 пункта пред "Ред Бул" (366 т.) в спора за второто място зад шампионите от "Макларън" (756 т.). В тази битката все още е и "Ферари" (362 т.), но "черните кончета" изостават на 52 точки от "сребърните стрели".

Сезон 2025 във Формула 1 продължава следващата седмица с уикенда за "Гран при" на Катар, който ще включва и последния спринт за годината.

Последната обиколка от Гран при на Лас Вегас
Последната обиколка от Гран при на Лас Вегас.
vbox7.com
