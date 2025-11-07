Турция арестува за черно тото рефери и клубни шефове

Туитър Турската футболна федерация е започнала разследването срещу реферите още преди няколко месеца

Най-малко 21 заподозрени са били арестувани и отведени за разпит при координирани акции тази сутрин в Истанбул и 11 други провинции, съобщава Главната прокуратура на Истанбул.

17 от задържаните са рефери, представени само с инициалите им. Те са разследвани за „злоупотреба с власт“ и „повлияване на изхода на мачове“.

Арестувани са също така Мурат Йозкая, президент на клуба от Суперлигата "Еюпспор" и бившият собственик на "Касъмпаша" Фатих Сарач. "Касъмпаша" беше поставен под съдебно попечителство през септември след отделно разследване за корупция срещу холдинговата компания Can Holding, която преди това притежаваше клуба.

Скандалът избухна миналата седмица, когато Турската футболна федерация (TFF) отстрани 149 съдии и пом.-съдии. Те бяха наказани между 8 и 12 месеца, но федерацията тогава не уточни дали някой от тях е бил заподозрян в залагане на мачове, които е съдийствал.

Президентът на TFF Ибрахим Хаджиосманоглу обаче разкри, че правителствена агенция е установила, че 371 от 571 активни рефери имат сметки в букмейкърски компании. От тях 152-ма са залагали на футболни мачове, включително 7 съдии и 15 асистенти от най-високо ниво.

Хаджиосманоглу добави, че 10 рефери са заложили на общо повече от 10 000 мача в продължение на 5 години. Имало и такива, които са направили само по един залог. Според турски медии обаче само един от заподозрените е направил залози на общо 18 227 мача, което повдига сериозни опасения относно почтеността на съдийството в турския футбол.

Турската реферска асоциация осъди „скандалните обвинения“ в съвместно изявление, настоявайки, че никой от нейните членове никога не е залагал на мач, който е ръководил. А пък някои от заподозрените били залагали, само когато още са били аматьори съдии.